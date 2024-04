X-Band-Radar-Marktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2030

Der globale X-Band-Radarmarkt hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 5,71 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2030 auf rund 8,25 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,70 % zwischen 2023 und 2030.

X-Band-Radare werden in vielen verschiedenen Kontexten eingesetzt, darunter als Langstrecken-Überwachungsradar für militärische Zwecke sowie als Flugsicherungs- und Alarmsysteme auf Flughäfen. X-Band-Radare lassen sich in zwei Kategorien einteilen: mobile X-Band-Radare und seegestützte X-Band-Radare. Die schwimmenden Türme im Meer beherbergen die seegestützten X-Band-Radare. In Küstengebieten wird normalerweise ein transportables X-Band-Radar verwendet. Der Frequenzbereich, in dem X-Band-Radare arbeiten, liegt zwischen 8 GHz und 13 GHz.

X-Band-Radarmarkt

Globaler X-Band-Radarmarkt: Segmentierung

Die globale Marktsegmentierung für X-Band-Radare basiert auf Anwendung, Typ und Array. Der weltweite X-Band-Radarmarkt ist basierend auf der Anwendung in drei Segmente unterteilt: Regierung, Verteidigung und kommerziell. Es ist auch möglich, jedes dieser Segmente in Untersegmente zu unterteilen. Es gibt drei Kategorien für Verteidigungsanwendungen: Luft-, Land- und Marineanwendungen. Grenz- und Heimatschutzanwendungen sind separate Abschnitte der Regierungsanwendung. Die kommerziellen Anwendungen sind in vier Kategorien unterteilt: Luftraumüberwachung, Perimetersicherheit, Wettererkennung und Gebäudeüberwachung. Der Markt ist basierend auf dem Typ in zwei Segmente unterteilt: mobiles X-Band-Radar und seegestütztes X-Band-Radar. Der Markt ist basierend auf dem Array in zwei Segmente unterteilt: aktives elektronisch abgetastetes Array und passives elektronisch abgetastetes Array.

Globaler X-Band-Radarmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem X-Band-Radarmarkt gehören Raytheon Company, Japan Radio Company Limited, Furuno Electric Co., Ltd., Northrop Grumman Corporation, Saab Group, Israel Aerospace Industries Ltd., Terma A/S, Detect Inc., ProSensing, Inc. und Reutech Radar Systems.

Globaler X-Band-Radarmarkt: Wachstumsfaktoren

Die wachsende Bedeutung der Flugsicherheit ist der Haupttreiber des weltweiten X-Band-Radarmarktes. Die allgemeine Sicherheit des Flugverkehrs wird durch den Einsatz von X-Band-Radaren verbessert. Die Anwendung dieser Technologie bei Wetter- und Klimavorhersagen ist ein weiteres Element, das die Expansion des weltweiten Marktes vorhersagt. Der Bedarf an X-Band-Radaren wird von einer Reihe von Herstellern getrieben, die großen Wert auf die Entwicklung von End-to-End-Produkten sowie Dienstleistungen wie Kundensupport, Wartung und Infrastruktur sowie Logistik legen. Der Markt für X-Band-Radare wächst aufgrund der technologischen Entwicklungen in der Branche.

Globaler X-Band-Radarmarkt: Regionale Analyse

Geografisch ist der X-Band-Radarmarkt in Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt diversifiziert. Die Region, die den X-Band-Radarmarkt dominiert, ist Nordamerika. Der Faktor, der dieses Marktwachstum ausmacht, ist die steigende Nachfrage nach Grenzsicherheit und Heimatschutz. Europa ist ebenfalls auf dem X-Band-Radarmarkt aufgetaucht und der Grund für dieses Wachstum ist die wirtschaftliche und politische Stabilität. Um die Stabilität und Ordnung in der Region aufrechtzuerhalten, war militärische Unterstützung erforderlich, bei der Ausrüstung wie taktische Hubschrauber, Kontrollsysteme, U-Boote und Gripen-Flugzeuge eingesetzt wurden. Die Region Asien-Pazifik wächst aufgrund der wachsenden Nachfrage nach tragbaren X-Band-Radaren, die für die Gebäudeüberwachung, die Überwachung kritischer Infrastrukturen, die Grenzsicherheit, die Wettererkennung und andere Funktionen eingesetzt werden, ebenfalls sehr gut.

Raytheon Company

Japan Radio Company Limited

Furuno Electric Co

Northrop Grumman Corporation

Saab-Gruppe

Israelische Luft- und Raumfahrtindustrie

Terma A/S

Erkennen

ProSensing

Reutech-Radarsysteme.

Nach Typ

seegestütztes X-Band-Radar

mobiles X-Band-Radar

Nach Anwendung

Regierungsanwendung

Verteidigungsanwendung

kommerzielle Anwendung

Globaler X-Band-Radarmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

