Globaler Bericht zur Analyse von Größe, Marktanteil, Nachfrage und Trends von Strahlenschutztextilien

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Virusepidemie im Dezember 2021 hat sich die Krankheit in etwa 180 Ländern auf der ganzen Welt ausgebreitet, was die Weltgesundheitsorganisation dazu veranlasst hat, sie zum Gesundheitsnotstand zu erklären.

In mehreren Ländern wurde der offizielle Ausnahmezustand ausgerufen. Massive Trägheit in der gesamten Lieferkette; Instabilität an der Börse; abnehmendes Maß an festem Vertrauen; Die öffentliche Besorgnis und Angst vor der Zukunft nimmt zu