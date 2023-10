Globaler Markt für Wasserhandel: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der freiwillige Transfer einer bestimmten Wassermenge zwischen Verkäufer und Käufer zur Befriedigung der Nachfrage des Käufers wird als Wasserhandel bezeichnet . Der Wasserhandel ist eine Lösung für Endverbraucher wie Industrie, Landwirtschaft, Städte usw. Die Zuteilung des Wassers richtet sich nach der Nachfrage der Endverbraucher und es werden entsprechende Preise berechnet. Laut einer Studie von Forbes wurden im Rahmen des Wasserhandelsmarkts insgesamt über 100 Transaktionen im Wert von mehr als 10 Billionen US-Dollar von mehreren Projekten durchgeführt. Zu den bemerkenswerten Projekten auf dem Wasserhandelsmarkt gehören Water Quality Trading, Dar es Salaam, Saltillo, Payments for Watershed Services und Herediam.

Globaler Wasserhandelsmarkt: Segmentierung

Zu den Untersegmenten des globalen Wasserhandelsmarkts gehören Projekte zur Flusssanierung und Grundwasserminderung. Je nach Region ist der Wasserhandelsmarkt in den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt unterteilt.

Globaler Wasserhandelsmarkt: Wachstumsfaktoren

Das Wachstum des globalen Wasserhandelsmarktes ist auf die hohe Nachfrage nach sauberem Wasser zurückzuführen. Das Wassermanagement ist aufgrund des Bevölkerungswachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit zu einem großen Problem geworden. Daher besteht ein Mangel an frischem, sauberem und gesundem Wasser. Darüber hinaus ist die Sterblichkeitsrate aufgrund der durch Wasser übertragenen Krankheiten und des Mangels an Kapital, um eine Lösung für dieses Problem zu finden, gestiegen. Diese Gründe haben die weltweite Nachfrage nach dem Wasserhandelsmarkt erhöht. Der globale Wasserhandelsmarkt expandiert in den Regionen, in denen es ausreichend frisches und sauberes Wasser sowie großes Kapital gibt. Solche Regionen erzielen enorme Gewinne im Wasserhandel, indem sie Wasser in andere Länder exportieren. Das größte Hemmnis für das Marktwachstum sind die Transportkosten für den Transport des Wassers zum Käufer sowie die hohen Kosten für die Infrastruktur. Weitere Hindernisse sind Wasserrechte, rechtliche Beschränkungen sowie soziale und politische Barrieren.

Globaler Wasserhandelsmarkt: Regionale Analyse

Der Wasserhandel ist ein internationales Geschäft und wird hauptsächlich in den entwickelten Regionen betrieben. Zu den führenden Ländern im globalen Wasserhandelsmarkt gehören Chile, die Vereinigten Staaten, Australien und das Vereinigte Königreich. Kanada verfügt über die größten Süßwasserreserven. Es gab eine rechtliche Vereinbarung zwischen der Türkei und Israel, 1,75 Milliarden Kubikfuß Wasser für 20 Jahre von der Türkei zu kaufen. Dies war eines der großartigsten Beispiele für die einfache Methode des Wassertransports, bei der große Plastikblasen verwendet wurden, um Wasser zu Lagereinrichtungen zu transportieren. Darüber hinaus hat die UN-Generalversammlung erklärt, dass der Zugang zu sauberem Wasser das Menschenrecht jedes Einzelnen ist. Daher wird erwartet, dass der Wasserhandelsmarkt in Zukunft wachsen wird.

Globaler Wasserhandelsmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Marktteilnehmern in der Wasserhandelsbranche gehören Calgon Carbon, Aqua America, Murray Irrigation, Integra Water Services, California Water, Severn Trent und Ameron.

Globaler Wasserhandelsmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

