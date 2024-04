Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge, Ausblick und Prognose, 2032

Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der weltweite Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge um durchschnittlich 8,19 % jährlich wächst. Dieser Bericht enthält Marktforschung, Wachstumsfaktoren und Schwierigkeiten der Branche für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge. Neben der Untersuchung der jüngsten durch die Pandemie verursachten Veränderungen werden in der Studie auch die Chancen erörtert, die sich Interessenvertretern und potenziellen Investoren im Geschäft mit Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge bieten.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Überblick

Ein Drehmomentbegrenzer, manchmal auch als Auto-Rutschkupplung bezeichnet, ermöglicht das Lösen der Kupplung bei gleichzeitiger Reduzierung der Geschwindigkeit eines Autos. Dies verlängert auch die Lebensdauer des Getriebes und verringert die Motorbremswirkung. Die Auto-Rutschkupplung war bisher auf Premium-Motorräder mit mittlerem Hubraum und Litern Hubraum beschränkt. Da diese Technologie jedoch weiterentwickelt wurde, ist sie sogar in einigen preiswerten Motorrädern zu finden. Der Hauptvorteil einer Rutschkupplung besteht darin, dass sie dazu beiträgt, die Gesamtdynamik und plötzlichen Kräfte des Getriebes zu verringern. Folglich weist das Getriebe einen leichten inneren Verschleiß auf. Die Gesamtleistung des Motorrads verbessert sich bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr ruckelt oder plötzlich ausgeht, was die Lauffähigkeit des Motors gefährden könnte.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge

Auswirkungen von COVID-19:

Die COVID-19-Pandemie und die darauffolgenden Lockdowns, die von Regierungen in einer Reihe von Ländern verhängt wurden, hatten schwerwiegende Auswirkungen auf die Automobilindustrie und behinderten die Marktexpansion. Der Zustand des Marktes für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge ist von Logistik und Transport abhängig. Die Lieferkette für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge erlitt eine unvorhergesehene und ungeplante Unterbrechung infolge der von der Regierung verhängten Lockdowns, Reise- und Transportverbote, Beschränkungen und Präventivmaßnahmen, um den COVID-19-Ausbruch einzudämmen.

Es wurde ein Rückgang der Produktion, des Transports und der Mobilitätsaktivitäten in der Automobilindustrie sowie ein Anstieg der Kosten für Rohstoffe und Fertigprodukte festgestellt. Transportstörungen, Verzögerungen, stornierte Fracht, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Grenz- und Hafenschließungen, schleppende Zollabwicklung, Umleitungsanforderungen und andere Probleme in den Bereichen Luftfahrt, Schiene, Straße und Seeverkehr behinderten das Wachstum des weltweiten Marktes für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge. Es wird erwartet, dass sich der Markt erholt, wenn diese Beschränkungen aufgehoben werden.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Wachstumstreiber

Hohe Präferenz für Premium-Bikes treibt Marktwachstum an

Der wachsende Markt kann mit der steigenden Nachfrage nach Motorrädern mit Hubräumen bis zu 1000 ccm in Verbindung gebracht werden. Die Produktion von Rennprototypenmotorrädern treibt den Bedarf an Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge in die Höhe. Darüber hinaus wird die Marktentwicklung durch die steigende Popularität von Motorradrennen als Freizeitbeschäftigung gefördert. Darüber hinaus trägt die Rutschkupplung für Kraftfahrzeuge dazu bei, das Gefühl holpriger Fahrten zu minimieren, indem sie die Federungskraft verringert und den Hinterreifen bei starkem Bremsen und Herunterschalten kontrolliert. Die Hersteller dieser Motorradmodelle bringen in rasantem Tempo hochwertige, moderne und technologisch fortschrittliche Motorräder auf den Markt, was die Verkaufszahlen steigert und den Einsatz von Rutschkupplungen fördert.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Einschränkungen

Komplexer Installationsprozess und Bedarf an Fachkräften

Der Einbau einer Rutschkupplung in ein Auto ist nicht nur schwierig und zeitaufwändig, sondern auch teuer. Die Rutschkupplung erleichtert diesen Vorgang, indem sie die Kupplung teilweise gleiten lässt, bis die Motordrehzahl der Fahrzeuggeschwindigkeit entspricht. Bei Autos mit normaler Kupplung wird die Motorbremskraft über den Kettenantrieb auf das Hinterrad übertragen, wodurch das Hinterrad wackelt und schließlich die Bodenhaftung verliert. Die Hauptfunktion einer Rutschkupplung besteht darin, bei starkem Bremsen und Herunterschalten die Kontrolle über das Hinterrad des Motorrads aufrechtzuerhalten. Damit der Einbau in Autos erfolgreich ist, muss der Monteur mit jedem Schritt des Verfahrens vertraut sein. Da es schwierig ist, solche Arbeitskräfte zu finden, ist der Markt für Rutschkupplungen für Autos eingeschränkt.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Chancen

Technologische Fortschritte im Automobilbereich können Wachstumschancen eröffnen

In der Automobilindustrie sind zahlreiche technologische Fortschritte zu verzeichnen, darunter verbesserte Motorleistung, vereinfachte Wartungsprotokolle, weniger Getriebeschäden, Antiblockiersysteme (ABS), Kraftstoffeinspritztechnologie und mehr. Technologische Entwicklungen in der Automobilindustrie führten zur Rutschkupplung für Autos. Während bestimmte Fahrradmodelle die Rutschkupplung einzeln in ihr System integrieren können, werden andere mit der Auto-Rutschkupplung eingeführt. Der Markt für Auto-Rutschkupplungen wird sich voraussichtlich aufgrund der wachsenden Nachfrage nach diesen Technologien entwickeln, was letztendlich die Produktionskosten senken könnte.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Herausforderungen

Hohe Installationskosten können eine Herausforderung für das Marktwachstum darstellen

Die Kosten für den Kauf und Einbau der neuen Technologien in der Automobilindustrie sind höher. Im Vergleich zu anderen Autoteilen sind die Werkzeuge und Geräte, die zum Einbau einer Auto-Rutschkupplung benötigt werden, teurer. Auch wenn die Nachfrage nach diesem Produkt steigt, ist kein schneller Preisrückgang zu erwarten. Bis die Kosten für die Auto-Rutschkupplung sinken, wird noch einige Zeit vergehen. Der steigende Trend zu Doppelkupplungen in Autos und die hohen Einbaukosten des Produkts könnten die Expansion der Branche in den kommenden Jahren behindern.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Segmentierungsanalyse

Basierend auf Typ, Anwendung und Geografie ist der Markt für Auto-Rutschkupplungen weltweit segmentiert. Einstiegsklasse (unter 400 ccm), Mittelklasse (400–699 ccm), Oberklasse (700–1000 ccm) und Performance (über 1000 ccm) sind die Marktsegmente basierend auf dem Typ. Was den Hubraum betrifft, werden die Marktkategorien Mittelklasse und Oberklasse von Auto-Rutschkupplungen für Motorräder mit Motoren zwischen 501 und 800 ccm dominiert. Hersteller bevorzugen diese Klasse, weil sie erschwinglich ist und die erforderliche Laufleistung bietet. Der Markt ist basierend auf der Anwendung in OEM, Aftermarket und andere Segmente unterteilt.

Kürzliche Entwicklungen

Im Jahr 2021 wurde in Indien die Bajaj Dominar 400 auf den Markt gebracht, die mit einer vormontierten Auto-Rutschkupplung in der 400-cm³-Motorradreihe zu erschwinglichen Preisen angeboten wurde. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt brachte Bajaj ähnliche Funktionen zu einem günstigeren Preis auf den Markt und erhöhte damit auch für andere Marken die Messlatte.

Im Jahr 2020 wurden mehrere kleinere Hubraum- und Nicht-Sportbike-Modelle von Motorrädern mit Auto-Rutschkupplung auf den Markt gebracht, wie beispielsweise die Honda H‘Ness CB350, wodurch die Technologie auch für den Einsatz in mehreren anderen Motorradsegmenten erweitert wurde.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Regionale Landschaft

Während des gesamten Prognosezeitraums wird Nordamerika voraussichtlich weiterhin den Markt dominieren. Nordamerika wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums den weltweiten Markt für Auto-Rutschkupplungen dominieren. Das steigende verfügbare Einkommen und die Kaufkraft der Bevölkerung in diesem Bereich sind für diese Expansion verantwortlich. In dieser Region sind die USA auch der größte Motorradnutzer. Darüber hinaus wird für Europa aufgrund der zunehmenden Urbanisierung von Ländern wie Deutschland und Frankreich eine erhebliche Marktexpansion erwartet. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der Ausweitung der Fahrzeugproduktion in Ländern wie Malaysia, Thailand und Indonesien voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge: Wettbewerbslandschaft

Die folgenden Unternehmen dominieren den globalen Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge:

FCC Co. Ltd

Yoyodyne LLC

Hinson-Rennen

Hyper Racer

Ricardo PLC

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

STM ITALY SRL

EXEDY Corporation

SURFLEX SRL

Der globale Markt für Rutschkupplungen für Kraftfahrzeuge ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Einstiegsklasse (unter 400 ccm)

Mittelgroß (400–699 ccm)

Volle Größe (700–1000 ccm)

Leistung (über 1000 ccm)

Nach Anwendung

OEM

Verbrauchermarkt

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

