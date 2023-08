Globaler Marktgrößen-, Anteils- Und Wachstumsbericht Für Smart Farm Management-Systeme 2030

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Smart Farm Management Systems im Jahr 2022 auf 196,37 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 423,16 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,59 % wachsen. im Prognosezeitraum.

Der Bericht analysiert Wachstumsfaktoren, Beschränkungen und Nachfrageauswirkungen auf den globalen Markt für intelligente Plantagenmanagementsysteme im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die Chancen zu erkunden und zu erkunden, die sich in der Marktbranche für intelligente Plantagenmanagementsysteme ergeben.

Globaler Markt für intelligente Plantagenmanagementsysteme – Überblick

Das intelligente Plantagenmanagementsystem ist ein intelligentes intelligentes System, das auf der Grundlage der von den im System installierten Sensoren gesammelten Daten arbeitet. Diese werden zur Überwachung und Steuerung von Bodenfeuchtigkeit, Temperatur, Lichtintensität, Pflanzengesundheit und vielem mehr verwendet. Diese Systeme ermöglichen intelligente Bewässerungssteuerungssysteme zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung auf der Grundlage der von den installierten Sensoren zur Bodenfeuchtigkeitsanalyse erfassten Daten.

Diese Systeme stellen Benachrichtigungen und Warnungen für Landwirte ein und helfen bei der Verfolgung und Überwachung der Pflanzengesundheit. Das intelligente Plantagenmanagementsystem senkt die Betriebskosten und verhindert Ernteverluste auf großen landwirtschaftlichen Flächen.

Holen Sie sich ein kostenloses Muster: www.zionmarketresearch.com/sample/smart-plantation-management-systems-market

Globaler Markt für intelligente Plantagenmanagementsysteme: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der Weltmarkt für intelligente Pflanzsysteme im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz dieser Systeme durch Landwirte auf der ganzen Welt exponentiell wachsen wird. Die Reduzierung der Ressourcenverschwendung treibt den globalen Markt für intelligente Pflanzsysteme weiter voran.

Die zunehmende Nutzung des Internets der Dinge (IoT) verändert den Lebensstil in verschiedenen Bereichen, darunter in der traditionellen Landwirtschaft, im Haushalt, in der Fertigung und vielen anderen. Das IoT wird zunehmend in das intelligente Pflanzsystem übernommen, um landwirtschaftliche Produktionswerkzeuge, Pflanzen und Menschen zu integrieren. Sie können Umweltdaten von landwirtschaftlichen Betrieben lesen und analysieren und den Menschen Feedback geben. Das IoT hilft Landwirten, den Wachstumsstatus von Pflanzen in Echtzeit zu kennen. Es erleichtert die wissenschaftliche Bewirtschaftung von Nutzpflanzen und steigert somit Einkommen und Produktion.

Das System hilft bei intelligenten Bewässerungstechnologien für den Pflanzenanbau. Das automatische Frequenzumwandlungs-Bewässerungssystem basiert auf der Frequenzumwandlungstechnologie, um das automatische Starten und Stoppen der Pumpe zu unterstützen. Der Grund für ihre Verbreitung kann auf die Verkürzung der Ladezeit der Bombe zurückgeführt werden, da sie lange Zeit nicht funktioniert. Druck und Wasserdurchfluss werden auf einer Ebene optimiert, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.

Das Aufkommen von 3D-Laserscanning, hyperspektraler Bildgebung und drohnenbasierten Bildsensoren in intelligenten Pflanzsystemen prägt die Entwicklung des globalen Marktes für intelligente Pflanzsysteme positiv.

Globaler Markt für intelligente Plantagenmanagementsysteme: Segmentierung

Der globale Markt für intelligente Pflanzsysteme kann in Typ, Kultur, Komponente und Region unterteilt werden.

Je nach Typ kann der Markt in Erntesysteme, Systeme zur Überwachung des Pflanzenwachstums und Bewässerungssysteme unterteilt werden. Das Segment der Überwachung des Pflanzenwachstums dominiert den Markt aufgrund seiner Fähigkeit, das Pflanzenwachstum durch das Versenden von Warnmeldungen an Landwirte zu überwachen und zu verfolgen.

Je nach Kultur kann der Markt in Obst, Baumwolle, Zuckerrohr, Ölsaaten, Kaffee und andere unterteilt werden. Das Obstsegment hat den größten Anteil am globalen Markt für intelligente Pflanzsysteme, da Obst eine lebenswichtige Kulturpflanze ist und verschiedene Akteure intelligente Technologien für das Obstkulturmanagement bereitstellen.

Nach Komponenten kann der Markt in Hardware und Software segmentiert werden. Das Hardware-Segment hat gegenüber den anderen eine Hegemonie. Hardware besteht aus Schaltern, Ventilen, Magnetventilen, Durchflussmessern, Anzeigen, GPS-Geräten, Controllern, Sensoren und anderen. Sensoren werden im Boden installiert, um Daten in Echtzeit zu sammeln und Landwirten dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen für den Anbau von Pflanzen zu treffen.

Globaler Markt für intelligente Farmmanagementsysteme: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum hat aufgrund des ganzjährig günstigen Wetters den größten Anteil am Weltmarkt für intelligente Pflanzsysteme. Die zunehmende Unterstützung der Regierung zur Förderung des intelligenten Plantagenmanagementsystems in der Landwirtschaft trägt erheblich zum regionalen Wachstum auf dem Weltmarkt bei.

Nordamerika ist aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure in der Region die Wachstumsregion auf dem Weltmarkt. Die zunehmenden technologischen Entwicklungen in der Region förderten auch das Wachstum des regionalen Marktes.

Kaufen Sie eine Kopie des Berichts direkt bei TOC @

www.zionmarketresearch.com/toc/smart-plantation-management-systems-market

Globaler Markt für intelligente Farmmanagementsysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für intelligente Pflanzsysteme sind:

Aquaspy

Hydrosophie

Jain-Bewässerungssysteme

Streams

Phytotechnik

Wasserbiss

Semiosbio-Technologien

Lavatronics, Agroweblab Co., Ltd (Awl)

DTN, Synelixis Solutions

netafim

Deere und Unternehmen

Roberto Bosch

Der globale Markt für intelligente Plantagenmanagementsysteme: Segmentierung

Nach Typ:

Erntesysteme

Systeme zur Überwachung des Pflanzenwachstums

Bewässerungssysteme

Nach Ernte:

Früchte, Baumwolle

Zuckerrohr

Ölsaaten

Cafe

Andere

Nach Komponente:

Hardware

Software

Nach Region:

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Große Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Rushikesh Dorge

EE. USA: +1 347 690-0211

Großbritannien: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: www.zionmarketresearch.com/

Blog: zmrblog.com/

Weitere Berichte lesen:

www.linkedin.com/pulse/global-top-10-cancer-drugs-market-size-share-growth-report-shinde/

www.linkedin.com/pulse/0889-cagr-global-spectroscopy-software-market-surpass-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-smart-plantation-management-systems-market-size-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/0917-cagr-global-smart-air-purifiers-market-surpass-us-anil-shinde/

playstoreapk.com/?p=5489&preview=true

businessminds.com/?p=2668&preview=true

thenexify.com/?p=5066&preview=true

tefwins.com/?p=27217&preview=true