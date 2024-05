Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Entwässerungspumpen, 2030

Der globale Markt für Entwässerungspumpen wird laut Zion Market Research von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,69 % wachsen und einen Marktwert von 10,87 Milliarden USD erreichen, verglichen mit 7,01 Milliarden USD im Jahr 2022. Zahlreiche treibende Variablen werden voraussichtlich zur beträchtlichen Wachstumsrate des globalen Marktes für Entwässerungspumpen beitragen.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Überblick

Das Wachstum von Wohnkomplexen, die Industrialisierung und die Bergbauindustrie treiben die Nachfrage nach Entwässerungspumpen in die Höhe. Der Hauptzweck von Entwässerungspumpen besteht darin, überschüssiges Wasser zu entfernen, das sich auf Baustellen und Bergbaugeländen angesammelt hat. Der Einsatz von Entwässerungspumpen hat aufgrund des Wachstums von Wohnbaugebieten ebenfalls deutlich zugenommen. Gebäude unterhalb der Wasserstandsgrenze müssen sorgfältig gebaut werden, und das Wasser muss entfernt werden, um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten. Tauch- oder Vertikalturbinenpumpen werden als Entwässerungspumpen verwendet, um überschüssiges Wasser von der Baustelle zu entfernen. Darüber hinaus steigt der Bedarf an Entwässerungspumpen weltweit aufgrund ihrer Bedeutung in Zementwerken, Kraftwerken, im Tunnelbau und im Untertagebergbau.

Markt für Entwässerungspumpen

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Entwässerungspumpen wächst weltweit stark. Der Markt wächst aufgrund von Ursachen wie Bergbau, Tunnelbau und Industrialisierung schnell. Darüber hinaus verzeichnet der globale Markt für Entwässerungspumpen einen erheblichen Umsatzanstieg aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach diesen Pumpen bei Bauprojekten. Entwässerungspumpen sind auf Baustellen besonders wichtig, da stehendes Wasser die Produktivität und Arbeitsgeschwindigkeit verringern kann. Darüber hinaus müssen unterirdische Aushubarbeiten abgeschlossen sein, bevor die Arbeiter mit dem Bau von Kellerräumen und Abstützungen beginnen können, sodass auf diesen Baustellen eine Entwässerung erforderlich ist. Entwässerungspumpen sind daher unerlässlich, um überschüssiges Wasser zu entfernen und einen trockenen Arbeitsbereich zu schaffen.

Entwässerungspumpen werden in Bergbaubetrieben zunehmend benötigt, da das Vorhandensein von Wasser in Minen deren Betrieb unmöglich macht. Im Verlauf des Prognosezeitraums könnte die Expansion des Marktes jedoch durch die hohen Betriebskosten von Entwässerungspumpen behindert werden. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird dem globalen Markt für Entwässerungspumpen ein höheres Wachstumspotenzial vorausgesagt, da die Entwicklungen in der Pumpentechnologie voraussichtlich effiziente und kostengünstige Entwässerungslösungen liefern werden.

Die COVID-19-Pandemie hat die Expansion des weltweiten Marktes für Entwässerungspumpen erheblich behindert. Alle Bautätigkeiten wurden aufgrund strenger Ausgangssperren, die viele Regierungen verhängten, um die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen, eingestellt. Die weltweite Nachfrage nach Entwässerungspumpen wurde hierdurch direkt beeinflusst. Darüber hinaus behinderte die vorübergehende Einstellung der Produktion die Entwicklung neuer Produkte. Darüber hinaus behinderte die Unterbrechung der Lieferkette die weltweite Verfügbarkeit von Waren.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Segmentierung

Der Markt für Entwässerungspumpen ist weltweit in drei Segmente unterteilt: Typ, Anwendung und Geografie. Der Markt ist in zwei Kategorien unterteilt: Tauchentwässerungspumpen und nicht tauchfähige Entwässerungspumpen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird erwartet, dass Tauchentwässerungspumpen einen erheblichen Anteil des Typensegments halten. Der Markt ist je nach Anwendung in die Segmente Öl und Gas, Bergbau und Mineralien, Bauwesen und Landwirtschaft sowie andere Segmente unterteilt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das Segment Bauwesen und Landwirtschaft schnell wächst. Aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit sowohl des gewerblichen als auch des Wohnungsbaus sowie der schnellen Entwicklung landwirtschaftlicher Flächen wird erwartet, dass der globale Markt für Entwässerungspumpen im Bauwesen- und Landwirtschaftssegment exponentiell wächst.

Nach Typ

Tauchpumpen zur Entwässerung

Nicht tauchfähige Entwässerungspumpen

Nach Anwendung

Öl und Gas

Konstruktion

Bergbau

Landwirtschaft

Kommunal

Andere

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den größten Umsatz auf dem weltweiten Markt für Entwässerungspumpen erwirtschaften wird. Der zunehmende Einsatz von Tauchpumpen im Bau- und Industriesektor ist einer der Faktoren, die das schnelle Wachstum des Marktes in diesem Bereich vorantreiben. Die Branchen im asiatisch-pazifischen Raum wachsen deutlich schneller als der Durchschnitt. Das Baugewerbe ist einer der Hauptsektoren in Entwicklungsländern wie China und Indien, wo staatliche Maßnahmen zur Förderung der Industrie zahlreiche Unternehmen in die Höhe getrieben haben. Dennoch wird erwartet, dass Nordamerika und Europa schnell wachsen und einen beträchtlichen Anteil des Weltmarkts für Entwässerungspumpen ausmachen werden.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Entwässerungspumpen sind

KGaA

Atlas Copco AB

KSB SE & Co.

Flowserve Corporation

Ebara Corporation

Grundfos Holding A/S

Die Gorman-Rupp Company

Sulzer Ltd.

Die Weir Group PLC

Xylem Inc.

und ITT Inc., um nur einige zu nennen.

Globaler Markt für Entwässerungspumpen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/whey-protein-ingredients-market-projected-reach-usd-21000-ram-rupnur-xjvcf

https://www.linkedin.com/pulse/antibody-drug-conjugates-market-size-extensive-demand-ram-rupnur-uyylf

https://www.linkedin.com/pulse/medical-equipment-maintenance-market-size-growth-insights-vbkkf

https://www.linkedin.com/pulse/ayush-alternative-medicine-market-size-2020-growth-opportunities-e98df

https://www.linkedin.com/pulse/n95-mask-market-size-extensive-demand-new-developments-vzref

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-nasal-filters-market-size-tjatf

https://www.linkedin.com/pulse/breathalyzer-market-size-extensive-demand-new-upcoming-kokare-qmwhf

https://www.linkedin.com/pulse/pneumonia-therapeutics-market-size-detailed-analysis-current-kokare-nnm1f

https://www.linkedin.com/pulse/patient-registry-software-market-size-projected-expand-sagar-kumar-sel2f

https://www.linkedin.com/pulse/dewatering-pumps-market-size-industry-share-forecast-2030-aiwale-0u7bf/

https://www.linkedin.com/pulse/craft-bags-market-size-share-trends-2032-anil-shinde-c2s8f/

https://www.linkedin.com/pulse/painting-tools-market-size-share-trends-2032-mahavir-aiwale-obkzf/

https://www.linkedin.com/pulse/spray-drying-equipment-market-size-industry-share-forecast-shinde-j11lf/

https://www.linkedin.com/pulse/air-curtains-market-growth-size-share-trends-forecast-mahavir-aiwale-ejwgf/

https://www.linkedin.com/pulse/solder-flux-market-growth-size-share-trends-forecast-2032-anil-shinde-bojff/