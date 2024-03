Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Etikettendruckmaschinen, 2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Etikettendruckmaschinen von seinem geschätzten Wert von 7,02 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 10,90 Milliarden USD bis Ende 2030 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,48 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Markt für Etikettendruckmaschinen für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung der neuen Möglichkeiten in der Etikettendruckmaschinenbranche.

Globaler Markt für Etikettendruckmaschinen: Überblick

Etikettendruckmaschinen werden verwendet, um verschiedene Etiketten auf ästhetisch ansprechend verpackte Behälter aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Glas, Metall und vielen mehr zu drucken und aufzukleben. Etikettendruckmaschinen werden verwendet, um effektive Waagen- und Transportverpackungen sowie Etiketten für Ausstellungsstücke herzustellen. Etiketten werden verwendet, um effektiv zu vermarkten, zu dekorieren oder Verbraucher mit wichtigen Informationen über Unternehmen und Artikel zu versorgen. Darüber hinaus helfen Etiketten dabei, Produkte zu unterscheiden, um die Markenbildung und Bekanntheit im Einzelhandel aufrechtzuerhalten. Etikettiermaschinen werden häufig in Branchen wie dem E-Commerce verwendet, um Etiketten auf Kartons und Sendungen anzubringen.

Markt für Etikettendruckmaschinen

Globaler Markt für Etikettendruckmaschinen: Wachstumsfaktoren

Der Einsatz von Automatisierungstechnologie im Etikettendruck ist einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für Etikettendruckmaschinen vorantreiben. Mehrere Branchen haben effektive Automatisierungstechnologie eingeführt, um die Produktivität und Betriebseffizienz zu steigern. Die Premiumisierung der Etiketten ist ein anhaltender Trend. Da ein optisch ansprechendes Produkt zu mehr Verkäufen führen kann, investieren Hersteller erheblich in ein gehobenes Erscheinungsbild ihrer Artikel. Um den Verbrauchern die Markenidentität zu vermitteln und Gewinn zu erzielen, ist die Verpackung heutzutage fast gleichbedeutend damit geworden. Transport- und Verpackungskosten werden durch die Reduzierung des Produktgewichts gesenkt. Aus diesem Grund geben Hersteller viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um kleinere Druckauflagen auf dünneren Grundmaterialien zu produzieren, was letztendlich dazu führen würde.

Aus diesem Grund und aufgrund der Notwendigkeit, große Mengen an Etiketten zu produzieren, ist der Markt für Etikettendruckmaschinen weltweit dramatisch gewachsen. Der starke Bedarf an Etikettierlösungen, die präzise, ​​schnell, benutzerfreundlich und effizient sind, treibt die Expansion des globalen Marktes für Etikettendruckmaschinen voran. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die schnell wachsende E-Commerce-Branche aufgrund ihrer Vorteile, zu denen Kosten, Komfort und Auswahl gehören, eine enorme Entwicklung erleben wird. Etiketten bieten Tracking-Funktionen, die es Produktherstellern erleichtern, alle ihre Sendungen zu verfolgen und Fälschungen zu bekämpfen. Indem sie garantieren, dass die Produkte ohne Eingriff versandt und an die Kunden geliefert werden, tragen Etiketten auch dazu bei, Manipulationen zu verhindern. Die Zukunft der weltweiten Etikettendruckindustrie wird durch den wachsenden Bedarf an Sicherheitsetiketten, die Schutz vor Betrug und Diebstahl bieten, positiv geprägt.

Globaler Markt für Etikettendruckmaschinen: Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den globalen Markt für Etikettendruckmaschinen zu segmentieren: nach Technologie, Typ, Vertriebskanal, Endverbrauch und Geografie. Der Markt kann basierend auf der Technologie in Kategorien unterteilt werden, wie beispielsweise selbstklebende Etikettiermaschinen, klebebasierte Etikettiermaschinen und Hülsenetikettiermaschinen. Andere unterliegen der Hegemonie der selbstklebenden Etikettiermaschinen. Der Markt kann basierend auf dem Typ in drei Kategorien unterteilt werden: Desktop, Industrie und Mobil. Der Markt kann basierend auf dem Vertriebskanal in Vertriebskanal- und Direktkanalsegmente unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf der Endverbrauchsnutzung in Segmente unterteilt werden, wie beispielsweise Chemikalien, Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Medikamente. Der Markt für Etikettendruckmaschinen wird von der Getränkeindustrie dominiert, was auf die deutlich steigende Beliebtheit von Gesundheitsgetränken zurückzuführen ist. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird auch erwartet, dass das Lebensmittelsegment deutlich wachsen wird.

Globaler Markt für Etikettendruckmaschinen: Regionale Analyse

Aufgrund der expandierenden Volkswirtschaften Chinas und Indiens hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am globalen Markt für Etikettendruckmaschinen. Das Bevölkerungswachstum und das steigende verfügbare Einkommen der Menschen sind wichtige Faktoren, die die Expansion des regionalen Marktes vorantreiben. Aufgrund strengerer Vorschriften zur Produktkennzeichnung und -serialisierung sowie der wachsenden E-Commerce-Branche wird für Nordamerika ein signifikantes Wachstum mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate erwartet.

Globaler Markt für Etikettendruckmaschinen: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Etikettendruckmaschinen sind

IMA Industria Macchine Automatiche SPA

Tetra Laval International SA

Barry-Wehmiller-Gruppe Inc.

Salzgitter AG

Sacmi Imola SC

ProMachInc.

Krones AG

GoDEX International Co. Ltd.

cab Produkttechnik GmbH & Co KG

TSC Auto ID Technology Co. Ltd.

Bürgergruppe

Shandong New Beiyang Informationstechnologie Co. Ltd.

Toshiba Tec Corporation

Brady Corporation

Honeywell International Inc.

Zebra Technologies Corporation

Seiko Epson Corporation

Bruder.

Der globale Markt für Etikettendruckmaschinen: Segmentierung

Nach Technologie:

Sleeve-Etikettierer

Klebstoffbasierte Etikettiermaschinen

Selbstklebeetikettierer

Andere

Nach Typ:

Mobiltyp

Industrieller Typ

Und Desktop-Typ

Nach Vertriebskanal:

Vertriebsweg

Direktkanal

Nach Endbenutzer:

Chemikalien

Körperpflege

Pharmazeutika

Getränke

Essen

Andere

Nach Region:

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

