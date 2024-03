Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für transkutane Monitore, 2030

Der weltweite Markt für transkutane Monitore erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen im Wert von etwa 419,19 Millionen US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 596,35 Millionen US-Dollar erzielen, was im Zeitraum von 2024 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 3,95 % verzeichnen wird

Markt für transkutane Monitore: Überblick

Die transkutanen Monitore sind kompakte, leichte und tragbare Geräte. Aufgrund ihrer eingebauten Batterien ermöglichen diese Geräte die Unterstützung der Patientenüberwachung auf Reisen und sind daher überall einsetzbar. Die transkutanen Monitore verfügen über einen integrierten Datenspeicher, sodass der Benutzer die Sauerstoffabsorptions- und Kohlendioxidauswaschmessungen des Patienten herunterladen und auf einem Computer anzeigen kann.

>>> Holen Sie sich ein kostenloses Beispiel-PDF dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Markt für transkutane Monitore: Fakten

Der neue transkutane Monitor TCM5 mit CE-Kennzeichnung von Radiometer wurde eingeführt, um den kritischen Bedürfnissen erwachsener, pädiatrischer und neonataler Patienten gerecht zu werden. Dieses Gerät ermöglicht die nicht-invasive Echtzeitüberwachung von tcpCO2, tcpO2, Pulsfrequenz und Perfusionsindex in Verbindung mit Masimo SET® SpO2.

Markt für transkutane Monitore: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der Markt für transkutane Monitore in den kommenden Jahren sehr schnell wachsen wird. Der Markt wächst aufgrund vieler Schlüsselfaktoren, darunter der zunehmende Einsatz nicht-invasiver Beatmung und Sauerstoffüberwachung, steigende Gesundheitskosten und eine Zunahme der Häufigkeit von Atemwegserkrankungen im Zusammenhang mit der Intensivpflege von Neugeborenen. Zu den weiteren Faktoren, die zur Marktexpansion beitragen, gehören steigende Verkäufe und Produktion transkutaner Monitore sowie der zunehmende Einsatz des Geräts in der klinischen Diagnostik, Atemwegspflege, Intensivpflege für Erwachsene und Kinder sowie in der plastischen Chirurgie. Der Mangel an qualifiziertem Personal ist der Faktor, der die Expansion des Marktes behindert.

Markt für transkutane Monitore: Segmentierung

Die Branchensegmente Produkttyp, Anwendung und Endverbraucher umfassen den weltweiten Markt für transkutane Monitore. Der Markt ist je nach Produkttyp in Kategorien wie Wundheilungsmonitore, Babyphones und andere unterteilt. Der Markt ist je nach Anwendung in Segmente unterteilt, darunter Wundheilung, Diabetes, Blutgasüberwachung, plastische Chirurgie, Atemwegsversorgung, Diagnostik bei vaskulärer Ischämie, Schlafdiagnostik und Beurteilung des Amputationsniveaus. Der Markt ist je nach Endverbraucherbranche in Spezialkliniken, Diagnosezentren, Intensivstationen für Erwachsene und Kinder, Krankenhäuser, Zentren für ambulante Chirurgie und Intensivstationen für Neugeborene unterteilt.

Markt für transkutane Monitore: Regionale Analyse

Aufgrund der steigenden Zahl von Patienten mit Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen halten Nordamerika und Europa derzeit die größten Marktanteile für transkutane Monitore. Die Verfügbarkeit modernster Gesundheitseinrichtungen und die steigende Kaufkraft der Bevölkerung sind weitere Faktoren, die zur Marktexpansion beitragen. Da es im asiatisch-pazifischen Raum mehr lokale Hersteller von transkutanen Monitoren gibt, wird ein schnelles Marktwachstum erwartet.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Markt für transkutane Monitore: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für transkutane Monitore beteiligt sind, gehören:

Radiometer Medical ApS

SenTec AG

Perimed AB

Royal Philips NV

ELCAT

Medtronic

Codman & Shurtleff Inc.

RAUMEDIC AG

Vitamed

Sophysa Ltd.

Orsan Medical Technologies

Integra LifeSciences Holdings Corporation

Spiegelberg GmbH & Co. KG

DiabetikFußpflege

Unter anderem die Humares GmbH

Markt für transkutane Monitore: Segmentanalyse

Nach Typ

Wundheilung bei Erwachsenen

Neugeborenenpflege

Auf Antrag

Wundheilung

Blutgasüberwachung

Schlafdiagnostik

Atemwegsversorgung

Plastische Chirurgie

Diagnostik bei vaskulärer Ischämie

Andere

Vom Endbenutzer

Krankenhäuser

Ambulante chirurgische Zentren

Spezialkliniken

Intensivpflege für Neugeborene

Diagnosezentren

Nach Kanaltyp

Einkanalige transkutane Monitore

Transkutane Mehrkanalmonitore

Nach Produkt

Babyphone

Wundheilungsmonitor

Andere

Nach Region

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/transcutaneous-monitors-market-size-industry-share-forecast-aiwale-fwm0f/

https://www.linkedin.com/pulse/pulmonary-dilation-balloon-market-size-industry-share-anil-shinde-velsf/

https://www.linkedin.com/pulse/veterinary-teleradiology-market-size-industry-share-forecast-aiwale-qqmvf/

https://www.linkedin.com/pulse/pediatric-measuring-devices-market-size-industry-share-anil-shinde-9zegf/

https://www.linkedin.com/pulse/hospital-equipment-supplies-market-size-industry-share-mahavir-aiwale-qsc9f/

https://www.linkedin.com/pulse/bioinformatics-ivd-testing-market-size-industry-share-anil-shinde-l2kif/