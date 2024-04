Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für unbemannte Flugzeugsysteme, 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des globalen Marktes für unbemannte Flugzeugsysteme im Jahr 2022 etwa 26,89 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 etwa 48,17 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,56 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Überblick

Unbemannte Luftfahrzeuge, auch als unbemannte Flugzeugsysteme bekannt, sind kleine, pilotenlose Flugzeuge, deren Einsatzmöglichkeiten und Einsatzmöglichkeiten aufgrund von Faktoren wie Entfernung oder Einsatzzwecken begrenzt sind. Sie werden für militärische Aufgaben und Projekte sowie für das Heben und Liefern kleiner Nutzlasten, stationärer Kameras für Fotografie und Videografie und für kleine Verwaltungen eingesetzt.

Markt für unbemannte Flugzeugsysteme

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Wachstumsfaktoren

Die erweiterten Fähigkeiten von UAVs helfen bei der Analyse mehrerer Fotos, um präzise, ​​sichere und geschützte Daten zu erzeugen, die die Entscheidungsfindung in der Branche verbessern. Unternehmen verlassen sich immer stärker auf genaue Informationsquellen und Produktdatenanalysen, was den Markt für unbemannte Flugzeugsysteme weltweit vorantreibt. Dank der neuesten Fortschritte in den Bereichen Computertechnik, Mikroprozessorgeschwindigkeit und Kameratechnologie erhalten Kunden kontinuierliche Unterstützung durch neu verbesserte Geräte und Segmente.

Mithilfe von Luftbildern und hochentwickelten Computern können Drohnen Echtzeitkarten mit Live-Anleitungen erstellen. Daher konzentrieren sich zahlreiche Branchenteilnehmer auf die Koordination von KI und maschinellem Lernen, um große Datenmengen zu sammeln, während UAVs routinemäßig enorme Mengen an Luftbildern sammeln. Viele Unternehmen entwickeln Programmiertools, die Artikel-ID- und Schätzsysteme verwenden, um die Inspektion vor Ort zu automatisieren.

Seit einigen Jahren ist die Nachfrage nach UAVs in verschiedenen Ländern aufgrund der Entwicklungen in der Drohnentechnologie und der damit verbundenen verschiedenen Fähigkeiten gestiegen. Aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Grenzübertritten und feindlichem Eindringen haben mehrere Länder in die Entwicklung und Herstellung unbemannter Flugzeugsysteme investiert. Ihr Zweck besteht darin, Aufgaben wie Beobachtung, Wissenserwerb und Überwachung bei verschiedenen Operationen auszuführen. Die aerodynamischen Strukturen sind so konzipiert, dass sie Luftangriffen auf das vorgesehene Ziel standhalten. Etwa fünfzig Länder haben im Hinblick auf zukünftige Kampfszenarien und Terrorakte ihre eigenen Versionen unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) gekauft und entwickelt.

Große Infrastrukturentwicklungsprojekte erfordern fortlaufende Informationen, um die Situation vor Ort und die erwarteten zukünftigen Herausforderungen zu verstehen. UAVs aller Größen werden von der Entwicklungsbranche schnell übernommen. Sie helfen einer Reihe von Experten und Designern dabei, klügere Unternehmensentscheidungen zu treffen.

Mehrere Länder nutzen Geschäftsdrohnen zur Anwendungsbewertung, Planung und Überprüfung. Das Unternehmen steht bei der Entwicklung seines Marktes in einigen Ländern vor ernsthaften Herausforderungen, da strenge staatliche Vorschriften zur Nutzung des Luftraums bestehen, um einen sicheren Abstand vor unbeabsichtigten Schäden und Gesundheitsrisiken zu wahren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren durch das fehlende Flugverkehrsmanagement in Bezug auf Geschäftsausflüge mit UAVs und Einschränkungen in Ballungsgebieten behindert wird.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Segmentierung

Basierend auf Vertikale, Reichweite, System, UAV-Typ, Technologie und Geografie ist der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme in Segmente unterteilt. Der Markt wurde basierend auf der Reichweite in drei Segmente unterteilt: sichtbare Sichtlinie, erweiterte visuelle Sichtlinie und außerhalb der Sichtlinie. Es wird erwartet, dass die Kategorie außerhalb der Sichtlinie (BLOS) im Verlauf des Prognosezeitraums mit der höchsten CAGR führend sein wird. Der Markt ist basierend auf dem System in die Segmente Nutzlast, Flugzeugzelle, Software, Antrieb und Avionik unterteilt. Der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme ist basierend auf der Technologie in drei Segmente unterteilt: vollautonom, ferngesteuert und teilweise autonom. Der weltweite Markt für unbemannte Flugzeugsysteme ist basierend auf seiner Anwendung in vier Segmente unterteilt: Verbraucher, Polizei und staatliche Durchsetzung, kommerziell und militärisch.

Der globale Markt ist je nach Klasse in vier Kategorien unterteilt: kleine UAVs, taktische UAVs, strategische UAVs und UAVs für spezielle Zwecke. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Drohnen im Militär und für Aufklärungszwecke wird erwartet, dass das Segment der kleinen UAVs im Prognosezeitraum am schnellsten wächst. Da es in der Landwirtschaft, bei der Strafverfolgung, bei der Brandbekämpfung, in der Fotografie, in Logistik und Transport sowie bei der Wildtierbeobachtung weit verbreitet ist, besteht eine steigende Nachfrage aus dem Geschäftssektor nach diesem Segment.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Regionale Analyse

Geografisch gesehen wurde der Markt in den vergangenen Jahren vom Nahen Osten und Afrika sowie Europa angetrieben, und dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum wahrscheinlich fortsetzen. Darüber hinaus bietet die Region Asien-Pazifik in den nächsten Jahren erhebliche Wachstumschancen für den globalen Markt für unbemannte Flugzeugsysteme.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Aeryon Labs, 3D Robotics, Parrot, Northrop Grumman, General Atomics, Boeing, Textron Inc. und SZ DJI sind einige der führenden Unternehmen der weltweiten Branche für unbemannte Flugzeugsysteme. General Atomics ist unter ihnen der weltweite Marktführer für unbemannte Flugzeugsysteme. Seine Produkte werden vom US-Militär eingesetzt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Wert in Ländern wie Jemen, Syrien, Libyen, Pakistan, Afghanistan und Irak unter Beweis gestellt. Mit einem breiten Produktangebot, darunter Bodenkontrollstationen, Sensorsysteme und Plattformen für unbemannte Luftfahrzeuge, dominiert es die Branche und stellt Konkurrenten mit cleveren Geschäftsplänen in den Schatten.

Hauptakteure auf dem Markt für unbemannte Flugzeugsysteme

Northrop Grumman

Allgemeine Atomik

Boeing

Textron Inc.

SZ DJI

3D-Robotik

Papagei

Aeryon Labs

Der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Sortiment

Außerhalb der Sichtlinie

Erweiterte Sichtlinie

Visuelle Sichtlinie

Nach System

Nutzlast

Zelle

Software

Antrieb

Avionik

Nach Technologie

Halbautonom

Ferngesteuert

Vollständig autonom

Nach Anwendung

Verbraucher

Strafverfolgung und staatliche Durchsetzung

Kommerziell

Militär

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

