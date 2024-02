Marktgröße für fortschrittliche Infusionssysteme 2024-2032 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für fortschrittliche Infusionssysteme im Jahr 2023 auf 8,01 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich 16,23 Milliarden US-Dollar erreichen ? bis Ende 2032. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 8,16 % wächst. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für fortschrittliche Infusionssysteme im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für fortgeschrittene Infusionssysteme zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für fortschrittliche Infusionssysteme: Überblick

Infusionssysteme sind Instrumente, die in der medizinischen Industrie eingesetzt werden; Es dient dazu, die Medikamente oder Flüssigkeiten in der Lösung präzise, ​​kontrolliert und automatisiert in den Kreislauf des Patienten zu transportieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Medikament in den Körper des Patienten gelangen kann, z. B. je nach Bedarf intravenöse, arterielle, subkutane und epidurale Infusion. Die intravenöse Methode wird von den Patienten häufig angewendet. Es handelt sich um Schwerkraftregler und einfache Geräte, die eine Klemmwirkung ausüben, um den Flüssigkeitsfluss unter der Schwerkraft zu schwanken.

Globaler Markt für fortschrittliche Infusionssysteme: Segmentierung

Der Markt für fortschrittliche Infusionssysteme ist in Produkt, Anwendung und Endbenutzer fragmentiert. Auf der Grundlage des Produkts ist der Markt in patientengesteuerte Analgesiepumpen, volumetrische Infusionssysteme, Spritzeninfusionssysteme, ambulante Infusionssysteme, Einweg-Infusionssysteme, Elastomer-Infusionssysteme und implantierbare Infusionssysteme unterteilt. Das volumetrische Infusionssystem ist weiter in eine kleinvolumige und eine großvolumige Pumpe unterteilt. Die verschiedenen Anwendungsbereiche fortschrittlicher Infusionssysteme sind Diabetes, Asthma, Chemotherapie, Schmerzbehandlung und klinische Ernährung. Je nach Endverbraucher ist der Markt in ambulante chirurgische Zentren, Krankenbetten, Krankenhäuser und Diagnosezentren unterteilt.

Globaler Markt für fortschrittliche Infusionssysteme: Wachstumsfaktoren

Die Schlüsselfaktoren, die den Markt für fortschrittliche Infusionssysteme antreiben, sind das Gesamtwachstum der Weltbevölkerung, die an Diabetes, Krebs und chronischen Krankheiten leidet. Die äußerst gut entwickelte Technologie im Infusionssystem trägt dazu bei, die höhere Bioverfügbarkeit zu eliminieren, Risiken, die mit dem Benutzer verbunden sind, therapeutische Wirksamkeit, Sicherheit und das Wachstum der Gesundheitsausgaben sind weitere wichtige Faktoren, die das Wachstum des Marktes ausmachen. Für den Betrieb der automatisierten Infusion ist ein intelligentes und gut trainiertes System erforderlich. Wenn das System nicht ausreichend geschult ist, kann dies zu einer erhöhten Sterblichkeits- und Morbiditätsrate führen. Dieser Faktor hemmt das Wachstum des Marktes für fortschrittliche Infusionssysteme.

Globaler Markt für fortschrittliche Infusionssysteme: Regionale Analyse

Die geografische Segmentierung des globalen Marktes für fortschrittliche Infusionssysteme ist in den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Die Region Nordamerika ist führend auf dem Markt für fortschrittliche Infusionssysteme. Diese Region hält den größten Marktanteil am Weltmarkt. In den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika wächst der Markt für fortschrittliche Infusionssysteme rasant und wird in den kommenden Jahren stark wachsen. Die Faktoren, die zum Marktwachstum in diesen Regionen beitragen, sind die Zunahme der Fälle von Menschen, die an Diabetes, Krebs und Asthma leiden, und die wachsende Bevölkerung trägt auch zum Marktwachstum bei.

Globaler Markt für fortschrittliche Infusionssysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für fortschrittliche Infusionssysteme beteiligt sind, gehören:

Hospira, Inc.

Animas Corporation

Terumo Corporation

F. Hoffmann-La Roche Ltd.,

AngioDynamics, Inc.

B. Braun Melsungen AG.

Der globale Markt für fortschrittliche Infusionssysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

patientengesteuerte Analgesiepumpe

volumetrisches Infusionssystem

Spritzeninfusionssystem

ambulantes Infusionssystem

Einweg-Infusionssystem

Elastomer-Infusionssystem

implantierbares Infusionssystem

Auf Antrag

Diabetes

Asthma

Chemotherapie

Schmerztherapie

klinische Ernährung

Vom Endbenutzer

ambulante chirurgische Zentren

Nachttisch,

Krankenhäuser

Diagnosezentren

Globaler Markt für fortschrittliche Infusionssysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

