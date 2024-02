Marktgröße für Infrarot-Bildgebung 2024-2032 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der weltweite Markt für Infrarot-Bildgebung erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen im Wert von etwa 6,78 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 12,81 Milliarden US-Dollar erzielen, was im Zeitraum von 2024 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von fast 7,32 % verzeichnen wird

Globaler Infrarot-Bildgebungsmarkt: Überblick

Bei der Infrarotbildgebung handelt es sich um eine Technik zur Erfassung unsichtbarer Infrarotbilder und deren Umwandlung in sichtbare Bilder. Infrarotlicht ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, es sind Infrarotkameras und Bildgeber erforderlich. Diese Geräte verfügen über spezielle Sensoren und können ohne sichtbares Licht betrieben werden. Bei der Infrarot-Bildgebungstechnik senden anvisierte Objekte Strahlung aus. Die bildgebenden Geräte verfügen über Infrarot-Beleuchtungslaser sowie LEDs zur Beleuchtung. Warme Objekte senden Infrarotstrahlung aus, die von Wärmebildkameras erfasst wird. Diese Sensorarrays wandeln Infrarotsignale in elektrische Signale um und wandeln sie dann in ein Bild um. Während des Ausbruchs von Epidemien wie der Schweinegrippe, dem schweren akuten respiratorischen Syndrom und Ebola wird auf Flughäfen häufig Infrarotbildgebung eingesetzt, um Passagiere mit hoher Körpertemperatur zu erkennen und zu untersuchen. Infrarotbildgebung bietet eine Nachtsichtmöglichkeit in Autos.

Markt für Infrarot-Bildgebung

Globaler Infrarot-Bildgebungsmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Infrarot-Bildgebungsmarkt wird in naher Zukunft aufgrund seiner zunehmenden Akzeptanz durch unerschlossene Anwendungen ein stärkeres Wachstum verzeichnen. Infrarotkameras werden in militärischen Anwendungen eingesetzt, die voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln. Technologische Fortschritte in der Infrarot-Bildgebungstechnologie sowie die Verfügbarkeit preisgünstiger Infrarotkameras eröffnen neue Tore für das Wachstum des Marktes. Infrarotkameras erfreuen sich in verschiedenen Anwendungen wie Sicherheit, Brandbekämpfung, Überwachung und industrieller Bildgebung immer größerer Beliebtheit.

Globaler Infrarot-Bildgebungsmarkt: Segmentierung

Der globale Markt für Infrarot-Bildgebung wird nach Wellenlänge, Komponente, Anwendung und Technologie klassifiziert. Basierend auf der Wellenlänge wird der Markt in Mittelwellen-Infrarot-Bildgebung (MWIR), Kurzwellen-Infrarot-Bildgebung (SWIR), Langwellen-Infrarot-Bildgebung (LWIR) und Fernwellen-Infrarot-Bildgebung (FWIR) unterteilt. Das Komponentensegment gliedert sich in IR-Detektoren, IR-Linsensysteme, IR-Sensoren und andere. Je nach Anwendung ist der globale Markt für Infrarot-Bildgebung in die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Medizin, Unterhaltungselektronik, Brandbekämpfung, Automobil, Industrie und Überwachung diversifiziert. Das Technologiesegment wird in ungekühlt und gekühlt unterteilt.

Globaler Infrarot-Bildgebungsmarkt: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der zunehmenden Aktivitäten in den Bereichen Öl und Gas, Automobil und anderen Anwendungen die dominierende Region für den Infrarot-Bildgebungsmarkt. Der nordamerikanische Markt für Infrarotbildgebung wird aufgrund seines enormen Marktanteils in der kommenden Zukunft enorm wachsen. Ständige technologische Fortschritte in Ländern wie Mexiko, den USA und Kanada dürften den Markt in Nordamerika antreiben. Es wird geschätzt, dass die zunehmende Neigung der führenden Unternehmen in der europäischen Region zur Infrarotbildgebung am stärksten zunimmt.

Globaler Markt für Infrarot-Bildgebung: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten dominierenden Akteuren auf dem globalen Infrarot-Bildgebungsmarkt gehören:

Opgal Optronics Industries Ltd.

Axis Communications AB

Flir Systems Inc.

Sofradir-Gruppe

Fluke Corporation

Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.

L-3 Communications Holdings Inc.

DRS Technologies Inc.

Samsung Techwin

Bosch Sicherheitssysteme Inc.

und General Dynamics Mission Systems Inc.

Globaler Infrarot-Bildgebungsmarkt: Segmentanalyse

Durch Technologie

Gekühlte Infrarot-Bildgebung

Ungekühlte Infrarotbildgebung

Nach Wellenlänge

Nahinfrarot (NIR)

Kurzwellen-Infrarot (SWIR)

Mittelwellen-Infrarot (MWIR)

Langwelliges Infrarot (LWIR)

Auf Antrag

Sicherheitsüberwachung, Inspektion und Erkennung

Überwachung, Inspektion und Erkennung

Nach Vertikal

Industriell

Nichtindustriell

Nach Region

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

