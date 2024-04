Marktgröße, Marktanteil und Trends für Lieferketten der nächsten Generation 2030

Prognosen zufolge wurde der globale Markt für Lieferketten der nächsten Generation im Jahr 2022 auf etwa 39,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2030 etwa 76,15 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,68 % zwischen 2023 und 2030.

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Cloud-Computing und kostengünstiger Datenspeicherung versuchen Unternehmen auf der ganzen Welt, die enormen Datenmengen, die in kürzester Zeit generiert werden, zu verarbeiten und zu erfassen. Ihre Ziele sind eine erfolgreiche, von Anfang bis Ende digitalisierte Lieferkette und die Erlangung besserer Geschäftseinblicke. Der Markt für Lieferketten der nächsten Generation ist infolgedessen aktiver geworden. Nach der COVID-19-Epidemie implementieren Unternehmen moderne Technologien in ihren Logistikbetrieb, um die strengen Lieferketten- und Logistikvorschriften verschiedener Regierungen auf der ganzen Welt zu umgehen.

Supply-Chain-Markt der nächsten Generation

Globaler Supply-Chain-Markt der nächsten Generation: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Lieferketten der nächsten Generation wird von mehreren Faktoren angetrieben, darunter die wachsende Nachfrage nach mehr Transparenz und Sichtbarkeit in der Lieferkette, ein Nachfrageschub aus dem E-Commerce-Sektor, eine schnellere Einführung des Internets der Dinge und eine Steigerung der Lieferkettenentwicklung. Eine digitale Lieferkette bietet mehrere Vorteile, darunter Produktsichtbarkeit in Echtzeit, End-to-End-Sichtbarkeit, Optimierung und strategische Beschaffung sowie Optimierung und Bestandssichtbarkeit. Sowohl große als auch kleine Unternehmen haben begonnen, diese digitale Transformation anzunehmen und ihr Potenzial zu erkennen. Dies sind nur einige der Vorteile von Supply Chain 4.0. Unternehmen sollten in Erwägung ziehen, das Potenzial auszulagern, das der globale Markt für Lieferketten der nächsten Generation und technologische Verbesserungen bieten.

Unternehmen versuchen, IoT im Supply Chain Management einzusetzen, indem sie Sensoren und Kommunikationsgeräte installieren, um Ressourcen präzise zu verfolgen, vorausschauende Wartung durchzuführen, die Bestandskontrolle zu verbessern und Supply Chain-Netzwerke zu erstellen. Im Jahr 2020, wenn 5G-Netzwerke weiter verbreitet sind, werden viele Mobilfunknetze höhere Kommunikationsraten, geringere Latenz und bessere Qualität bieten.

Der zunehmende Einsatz intelligenter Geräte in der Lieferkette ist ein weiterer Grund, der das Wachstum des weltweiten Lieferkettenmarktes der nächsten Generation ankurbelt. Während es ein Problem darstellt, alles in einem einzigen Netzwerk zu verwalten, kann 5G helfen, indem es selbst die kleinsten Daten verfolgt. Durch die Zerlegung komplizierter Daten und die Prognose der Nachfrage wird künstliche Intelligenz in der Lieferkette eingesetzt, um wichtige Probleme wie einen eingeschränkten Produktzyklus, eine ständige Änderung der Größe und eine zunehmende Unvorhersehbarkeit der Nachfrage anzugehen. Derzeit wird künstliche Intelligenz in der Lieferkettenoptimierung und -verwaltung implementiert, einschließlich Flottenmanagement, Nachfrageprognose, Nachfrageschätzung und Lagerverwaltung.

Eine weitere bahnbrechende Innovation ist der digitale Zwilling, der virtuelle Modelle für Produktdesign, IoT und Produktion erstellt und es Unternehmen ermöglicht, neue Pläne für eine zuverlässige Lieferkette anzunehmen. Dies ist nur ein weiteres Element, das den weltweiten Markt für Lieferketten der nächsten Generation antreibt.

Globaler Supply Chain-Markt der nächsten Generation: Segmentierung

Funktionen, Softwarelösungen, Anwendungen, Dienste und Geografie sind die Hauptkategorien, die zur Kategorisierung des weltweiten Lieferkettenmarktes der nächsten Generation verwendet werden. Die Funktionskomponente ist in vier Kategorien unterteilt: Beschaffung und Bezug, Transport, Produktplanung und Lagerhaltung. Lagerverwaltungssysteme, Transportmanagementsysteme, Lieferkettenplanung, Fertigungsdurchführungssysteme und Fertigungsressourcenplanung sind die verschiedenen Kategorien von Softwarelösungen. Professionelle und verwaltete Dienste sind zusätzliche Bereiche innerhalb der Dienstleistungsbranche. Der globale Markt für Lieferketten der nächsten Generation ist in mehrere technologiebasierte Segmente unterteilt, darunter Drohnen und autonome Fahrzeuge, 3D-Druck, mobile Geräte, Wearables, Augmented Reality, Cloud Computing, Blockchain, Robotik und Automatisierung, Drohnen, Cybersicherheit und digitale Zwillinge.

Globaler Supply Chain-Markt der nächsten Generation: Regionale Analyse

Geografisch gesehen gibt es verschiedene Gebiete der Welt, in denen der Lieferkettenmarkt der nächsten Generation floriert. Die Lieferkettennetzwerke der Zukunft erfordern Intelligenz und einen Fokus auf den Verbraucher. Für ein besseres Wachstum während des Prognosezeitraums müssen Taktik und Technologie kontinuierlich verbessert werden. Da der asiatisch-pazifische Raum und Nordamerika während der COVID-19-Pandemie bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen führend waren und die größte Zahl betroffener Fälle aufweisen, scheinen sich die Lieferkettennetzwerke in diesen Ländern auch schneller zu entwickeln. Eine Reihe von Startups investiert in neue Technologien, die bisher den größten Akteuren auf dem Markt vorbehalten waren. Unternehmen streben danach, hochmoderne digitale Lieferkettenlösungen zu entwickeln, um den Unternehmensbetrieb zu optimieren.

Globaler Supply Chain-Markt der nächsten Generation: Wettbewerbsfähige Akteure

Orakel

IBM

Manhattan-Mitarbeiter

SAFT

JDA Software

Infor

Descartes Systems Group

Epicor Software

WiseTech Global

E2Offen

Coupa

Logilität

Basware

GEP

Zacken

Zycus

Hochsprung

PTC

IFS

Microsoft

Cisco

Intel

H. Robinson

An Partner

Dematisch (WAS)

SSI SCHÄFER

Daifuku

Honeywell AIDC

Datenlogik

Honeywell Intelligrated

DMLogik

SICK AG

Nulogie

ABB

Siemens

Jabil

Nach Funktionen

Produktplanung

Transport

Beschaffung und Sourcing

Lagerung

Nach Softwarelösung

Lagerverwaltungssystem

Transportmanagementsystem

Lieferkettenplanung

Fertigungsdurchführungssysteme

Fertigungsressourcenplanung

Nach Services

Fachmann

Gelang es

Globaler Supply Chain-Markt der nächsten Generation: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

