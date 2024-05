Marktgröße, Marktanteil und Trends für String-Wechselrichter 2030

Der globale Markt für String-Wechselrichter wurde im Jahr 2022 auf 3489,74 Millionen USD geschätzt und soll laut einer Analyse von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 5468,95 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,73 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten String-Wechselrichtermarkt für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der aufkommenden Möglichkeiten auf dem String-Wechselrichtermarkt unterstützen.

String-Wechselrichter-Markt: Überblick

String-Wechselrichter sind die am häufigsten verwendete Option auf dem weltweiten Wechselrichtermarkt. Trotz der Dominanz der String-Wechselrichter in der Branche gewinnen MLPE-Technologien aufgrund ihrer geringeren Kosten schnell an Zugkraft und Marktanteil. Die Solarmodule sind bereits in Gruppen angeordnet, die zu „Strings“ verbunden sind. Jede Modulreihe ist an einen einzelnen Wechselrichter angeschlossen, der den von den Modulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der mit der Anlage kompatibel ist. Bei einem String-Wechselrichtersystem fließt Hochspannungsstrom über Ihr Dach, was sowohl für die Installateure als auch für Sie selbst ein Brand- und Lichtbogenrisiko darstellt.

Markt für String-Wechselrichter

String-Wechselrichter sind nichts Neues, sie sind schon seit vielen Jahren erhältlich. Aus diesem Grund sind die meisten String-Wechselrichter zuverlässig und Elektriker haben ein umfassendes Verständnis der Technologie. In Bezug auf die Kosten sind String-Wechselrichter derzeit günstiger als Mikro-Wechselrichter. Im Gegensatz zu Mikro-Wechselrichtern, die einen Wechselrichter für jedes Panel benötigen, benötigen String-Wechselrichter nur einen für jede Installation.

String-Wechselrichtermarkt: Wachstumsfaktoren

Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit zählen zu den Faktoren, die die weltweite Stringwechselrichterbranche antreiben. Einige weitere Merkmale, die der Branche zugute kommen könnten, sind geringes Gewicht, geringe Größe, einfache Installation und die Möglichkeit, die Leistungskompaktheit zu erhöhen. Niedrigere Komponentenkosten in Kombination mit extrem günstigem Dauerschutz werden das Wachstum des Stringwechselrichtergeschäfts zweifellos beschleunigen. Im vergangenen Jahr ist der Wert dreiphasiger Wechselrichter aufgrund von Fortschritten in der Technologie gesunken. Wettbewerbsfähige Preise werden die Akzeptanz bei Privat- und Geschäftskunden erhöhen.

String-Wechselrichtermarkt: Segmentierung

Der Markt für Stringwechselrichter ist in zwei Kategorien unterteilt: netzunabhängige und netzgebundene Systeme. Die netzgebundenen Systeme eignen sich gut für kleine bis mittelgroße kommerzielle und industrielle Solaranwendungen mit hoher Effizienz. Dies treibt die Branche der dreiphasigen Stringwechselrichter voran, die in den Regionen Asien-Pazifik und Europa eine erhebliche Kommerzialisierung erfährt. Der Markt für Stringwechselrichter ist in zwei Segmente unterteilt: Versorgungsunternehmen und gewerbliche und industrielle Endverbraucher. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass der Versorgungssektor die Stringwechselrichterbranche dominieren wird. Große Versorgungsprojekte erweitern den weltweiten Stringwechselrichtermarkt für den Versorgungssektor und verbessern das aktuelle System zur Einbindung erneuerbarer Energien.

String-Wechselrichter werden in Energiespeichersysteme auf Inseln integriert und sollen Regionen regulieren, in denen erneuerbare Energien am stärksten verbreitet sind. Aufgrund der erheblichen Unterstützung der Wechselrichterhersteller für die Installation dreiphasiger String-Wechselrichter in großen Kraftwerken wird erwartet, dass sich die weltweiten Wechselrichterlieferungen in den nächsten Jahren vervierfachen werden.

String-Wechselrichtermarkt: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird in den kommenden Jahren voraussichtlich den größten Marktanteil für Stringwechselrichter weltweit halten. Die Regierung schätzt, dass Anreize, politische Unterstützung, beispielsweise Ausschreibungen und Einspeiseverkehr, sowie tragfähige Ausschreibungen in der Provinz den weltweiten Stringwechselrichtermarkt in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

Markt für String-Wechselrichter: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure auf dem globalen String-Wechselrichtermarkt sind:

KACO New Energy GmbH

Delta Energy Systems GmbH

ABB Limited

Fronius International GmbH

SMA Solar Technology AG

Huawei Technologies Co. Ltd.

Der globale String-Wechselrichtermarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Systemtyp

On-Grid und

netzunabhängig

Von Endbenutzern

Gewerbe & Industrie

Versorgungsunternehmen

Globaler String-Wechselrichtermarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

