Marktgröße, Statistiken, Trends für Sportergänzungen | Globaler Bericht

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Sportergänzungen im Jahr 2019 auf etwa 17,55 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2026 einen Umsatz von etwa 30,07 Milliarden US-Dollar generieren und zwischen 2020 mit einer CAGR von etwa 8 % wachsen und 2026.

Globaler Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Sportler: Wettbewerbsfähige Akteure

Glanbia Group, Vitaco Health, GlaxoSmithKline (GSK), Makers Nutrition, Monster Beverage, Abbott Laboratories, Suppleform, GNC Holdings, ABH Pharma Inc, Red Bull, Amway Corporation, Herbalife International of America, Inc., AMCO Proteins, Quest Nutrition, NOW Foods, NBTY, MusclePharm Corp, Cyto Sport, IOVATE und Transparent Labs gehören zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die dominieren

Globaler Markt für Sportergänzungen: Wachstumsfaktoren

Zahlreiche Gesundheits- und Fitnessclubs sind die Hauptfaktoren, die die Größe des globalen Sportergänzungsmarktes antreiben. Die weltweite Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln für den Sport wird durch die wachsende Akzeptanz von Nahrungsergänzungsmitteln zur Erhaltung einer gesunden Figur angetrieben. Der Markt wird durch das steigende Einkommen und die Kaufkraft der Verbraucher angetrieben.

Darüber hinaus wird der Markt in den kommenden Jahren durch das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher beeinflusst. Es wird auch erwartet, dass das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher den globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Sportler ankurbeln wird.

Die Menschen entscheiden sich auch für Yoga, gesunde Ernährung und das Fitnessstudio, um einen gesunden Lebensstil zu führen. Der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Sportler wird mit der steigenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln für Nahrung und Gesundheit wachsen.

Zusätzlich wird sich die Produktpromotion der Sportergänzung durch Fitnessshows positiv auf das Wachstum auswirken. Es wird jedoch erwartet, dass die zukünftige globale Marktexpansion durch minderwertige Waren und hohe Preise behindert wird. Darüber hinaus können das Vorhandensein lokaler Marken und das Fehlen geeigneter Vorschriften die Marktexpansion hemmen.

Globaler Markt für Sportergänzungen: Segmentierungsanalyse

Typ

Kasein

Molkenprotein

Sojaprotein

Andere

Form

Pulver

RTD-Flüssigkeit

Proteinriegel

Andere

Quelle

Pflanzen

Tiere

Geschlecht

Männlich

Weiblich

Vertriebsweg

Supermärkte

Verbrauchermärkte

Fachhändler

Onlinehändler

Andere

Anwendung

Sporternährung

Functional Food

Markt für Sportergänzungen: Regionale Analyse

Nordamerika hält den größten Anteil am globalen Markt für Sportergänzungen. Aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität trugen auch die USA und Europa erheblich zum Gesamtwachstum des Marktes für Sportergänzungsprodukte bei. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Sportler sein.