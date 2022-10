Marktprognose für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) für Haupttypen, Anwendungen und regionale Analysen 2022-2028 – Point Break News

BIPV basiert auf der Prämisse, dass Photovoltaik-Paneele oder -Module in die Hülle eines Gebäudes/einer Fassade/eines Daches integriert werden und dort Strom erzeugen. Dies wiederum maximiert die Energieeffizienz, indem die Übertragungsverluste beseitigt werden, die typischerweise auftreten, wenn Strom über das nationale Netz geliefert wird.

In Bezug auf die Installation ist Europa aufgrund der zunehmenden Zahl von Gesetzen und Anreizen zugunsten von BIPV führend. Danach folgen Asien und Nordamerika. Darüber hinaus bietet der Nahe Osten ein bedeutendes Potenzial für diese Branche. Es wurde festgestellt, dass gewerbliche Gebäude auf dem globalen BIPV-Markt das meiste Geld generieren, während Industriegebäude am wenigsten einbringen. Diese niedrigere Adoptionsrate in Industriegebäuden ist das Ergebnis der höheren erforderlichen Anfangsinvestition. In letzter Zeit wurde jedoch festgestellt, dass die Adoptionsrate auch im Industriesektor allmählich zunimmt, was auf eine zunehmende Anzahl von Sensibilisierungskampagnen und Industrieteilnehmern zurückzuführen ist, die ihre Innovationen präsentieren.

In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass auch die Zahl der Firmen zugenommen hat, die Lösungen auf Basis von CdTe- und CIGS-Technologien anbieten. Die Bauindustrie und die Wärmeerzeugung aus BIPV-Modulen dürften ein enormes Wachstumspotenzial für die BIPV-Technologie bieten.

Um in dieser wettbewerbsintensiven Branche ein signifikantes Wachstum zu erzielen, verlassen sich chinesische und japanische Unternehmen stark auf Techniken wie die Erweiterung der Produktionsanlagen, F&E-Vereinbarungen mit Universitäten, die Durchführung von Installationsprojekten und den Erwerb von Zertifizierungen.

Anwendungseinblicke

Im Jahr 2021 war die Kategorie Dachinstallation marktführend und trug mehr als 61,46 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Über den gesamten geplanten Zeitraum wird der Dachbereich seine Position als Marktführer behaupten. Aufgrund des erhöhten Lichteinfalls auf der Dachfläche ist bekannt, dass in Gebäudedächer integrierte Photovoltaik effizient ist. Das Segment hielt im Jahr 2021 den größten Marktanteil aufgrund der erhöhten Haltbarkeit und visuellen Attraktivität integrierter Dächer und Oberlichter. Die Entwicklung verbesserter Waren dürfte die Nachfrage nach gebäudeintegrierten Dächern im Prognosezeitraum erhöhen.

Da die Nachfrage nach BIPV steigt, wird für alle Marktsegmente ein gleichmäßiges Wachstum prognostiziert. Während des Projektionszeitraums wird erwartet, dass die Nachfrage nach BIPV in Wänden durch die überlegene Effizienz von Solarwänden aufgrund intensiver Sonneneinstrahlung getrieben wird. Es wird erwartet, dass fortschrittliche, leichte Solarmodule die Nachfrage nach gebäudeintegrierten Wänden erhöhen werden. Bei diesen Anwendungen wird die Nachfrage nach BIPV voraussichtlich durch die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen vorangetrieben, wie z. B. die Kopplung von transparenten Glas-Solarmodulen aus amorphem Silizium mit einer undurchsichtigen Verglasungseinheit. Während des Projektionszeitraums wird auch erwartet, dass die Verwendung von Doppel- und Dreifach-Isolierglas in BIPV-Wänden die Produktnachfrage erhöhen wird.

BIPV-Fassaden sind sehr gefragt, insbesondere in entwickelten Ländern mit gut etablierten Stromverteilungsnetzen. Die zunehmende Installation von Photovoltaik im gewerblichen Bereich treibt die Nachfrage nach ihrer Integration in Fassaden voran. Es wird erwartet, dass Glasintegrationen aufgrund der hohen Transparenz integrierter Systeme und der verbesserten Integration von Glas und BIPV-Zellen zunehmen werden. Es wird erwartet, dass die Entwicklung von Photovoltaikmaterialien mit einer hohen Absorptionsrate die Nachfrage nach dem Produkt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Der Bereich für Zusatzanwendungen umfasst Beschattungen und Membranen. Aufgrund der Entwicklung von leichten Materialien für den Einsatz auf unebenen Oberflächen ist die Nachfrage nach diesen Artikeln im Wohnungsbau erheblich. Aufgrund der Unfähigkeit des Rahmens, das Gewicht zu halten, werden Solarmodule aus kristallinem Silizium typischerweise nicht verwendet.

Perspektiven der Endnutzung

Im Jahr 2021 lag das Industriesegment mit einem Anteil von 40,13 Prozent an der Spitze des Marktes. Um die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energiequellen zu verringern, wird erwartet, dass die Nachfrage nach gebäudeintegrierter Photovoltaik für industrielle Anwendungen steigen wird. Es wird prognostiziert, dass das Segment aufgrund der zunehmenden Verwendung in Europa wachsen wird. Darüber hinaus neigen Unternehmen in den wohlhabenden Volkswirtschaften Europas zunehmend dazu, integrierte Photovoltaik einzusetzen, um die Ästhetik von Gebäuden zu verbessern.

Die zunehmende Zahl von Nachrüstprojekten mit gebäudeintegrierter Photovoltaik dürfte die Nachfrage nach diesen Systemen in gewerblichen Gebäuden erhöhen. Die Betonung der ästhetischen Attraktivität von Solarenergiegewinnungssystemen, insbesondere in gewerblichen Einrichtungen, wird voraussichtlich die Nachfrage nach Produkten auf diesem Markt erhöhen.

Die Nachfrage nach gebäudeintegrierter Photovoltaik im Wohnsektor wird voraussichtlich während des geplanten Zeitraums steigen, da das Bewusstsein der Verbraucher für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Stromerzeugung wächst. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Kosten für die Integration von Photovoltaik in die Gebäudehülle das Wachstum des Marktes während des Prognosezeitraums einschränken werden.

