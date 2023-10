Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % wird der weltweite Markt für hydraulische Gummischläuche bis 2030 1,8 Milliarden US-Dollar übersteigen, so ein Prognosebericht von Zion Market Research

Der weltweite Markt für hydraulische Gummischläuche hatte im Jahr 2022 einen Wert von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf etwa 1,8 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,2 % zwischen 2023 und 2030. Der Bericht analysiert den globalen Markt Treiber, Einschränkungen/Herausforderungen des Marktes für hydraulische Gummischläuche und deren Auswirkungen auf die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Möglichkeiten in der hydraulischen Gummischlauchindustrie.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Überblick

Der hydraulische Gummischlauch besteht aus thermoplastischem Material oder synthetischem Gummi. Es transportiert Flüssigkeit, die die Kraft innerhalb der hydraulischen Maschinerie überträgt. Um den Schlauch vor Witterungseinflüssen, Abrieb sowie Öl oder Chemikalien zu schützen, besteht der Schlauch aus drei Schichten: der Innenschicht, der Verstärkungsschicht und der äußeren Schutzschicht. Der Hydraulikschlauch wird in verschiedenen Bereichen wie der Industrie, der Landwirtschaft, dem Bausektor und anderen eingesetzt. Aufgrund der wechselnden klimatischen Bedingungen, die zu Abrieb führen, ist die Haltbarkeit des Hydraulikschlauchs begrenzt.

Nitrilkautschuk, der mit den meisten Hydraulikflüssigkeiten kompatibel ist, wird typischerweise zur Herstellung von Gummi-Hydraulikkabeln verwendet. Für Drücke bis zu 7.000 psi und höher kann anstelle von Textilgeflechten hochfester Stahldraht in Gummischläuchen verwendet werden, wenn niedrigere Drücke von weniger als 1.000 psi erforderlich sind. Der beliebteste Typ ist der mit Draht verstärkte Typ. Es gibt Konstruktionen mit einer bis sechs Bewehrungsebenen.

Wichtige Erkenntnisse

Laut der von unserem Forschungsanalysten geteilten Analyse wird der weltweite Markt für hydraulische Gummischläuche im Prognosezeitraum (2023–2030) schätzungsweise jährlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 5,2 % wachsen.

Gemessen am Umsatz wurde die Größe des globalen Marktes für hydraulische Gummischläuche im Jahr 2022 auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die steigende Nachfrage im Agrar-, Bau- und Industriesektor treibt die hydraulische Gummischlauchindustrie voran. Die gestiegene Nachfrage nach Nahrungsmitteln hat die Landwirtschaft dazu gezwungen, ihre Ernteerträge zu steigern, wodurch die Nachfrage nach hydraulischen Gummischläuchen auf dem Markt zunahm.

Aufgrund des Drucks wird erwartet, dass das Mitteldrucksegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.

Basierend auf der Region wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum das Marktwachstum im Prognosezeitraum dominieren wird.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Wachstumstreiber

Die wachsende Nachfrage aus verschiedenen Endverbrauchsindustrien treibt das Marktwachstum an

Aufgrund des Bedarfs an hohem Betriebsdruck und maximaler Abriebfestigkeit der Geräte wird erwartet, dass die Bauindustrie ihre Nachfrage nach hydraulischen Gummischläuchen deutlich steigern wird. Hydraulikschläuche werden an einer Vielzahl von Baumaschinen angebracht, darunter Bulldozer, Radlader, Bagger und Baggerlader. Da diese Strukturen so gebaut sind, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen, profitiert der globale Markt für hydraulische Gummischläuche von der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten, umweltfreundlichen Gebäuden. Darüber hinaus hat die gestiegene Nachfrage nach Nahrungsmitteln es der Agrarindustrie ermöglicht, die Pflanzenproduktion zu steigern, was die Nachfrage nach hydraulischen Gummischläuchen erhöht hat. Hydraulische Gummischläuche werden in der Materialverarbeitung, der Zellstoff- und Papierindustrie sowie in der chemischen Industrie zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Beschränkungen

Die Konkurrenz durch Schläuche aus Thermoplasten hemmt das Marktwachstum

In industriellen Anwendungen, die einen hohen Druck erfordern, werden häufig hydraulische Gummischläuche verwendet. Die thermoplastische Variante dieses Schlauchtyps, der sich aufgrund seiner besseren Eigenschaften immer größerer Beliebtheit erfreut, macht ihm im Markt direkt Konkurrenz. Gummischläuche haben einige große Nachteile: Sie sind schwerer als Kunststoffschläuche, verlieren in Öl ihre Form, sind weniger beständig gegen einige Chemikalien und Flüssigkeiten und haben eine hohe elektrische Leitfähigkeit, was bei manchen Anwendungen riskant sein kann. Darüber hinaus sind Gummischläuche im Vergleich zu ihren Mitbewerbern in puncto Eigenschaften wie chemische Verträglichkeit, Abriebfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit ungenügend. Daher wird erwartet, dass dies im Prognosezeitraum die Entwicklung der hydraulischen Gummischlauchindustrie bremsen wird.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Chancen

Die wachsende Automobilindustrie bietet eine attraktive Chance

Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass der Markt für hydraulische Gummischläuche stark von der expandierenden Automobilindustrie profitieren wird. Nach Angaben der Society of Indian Automotive Manufacturers produzierte die Automobilindustrie beispielsweise zwischen April 2020 und März 2021 insgesamt 22.933.230 Fahrzeuge, darunter Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Dreiräder, Zweiräder und Vierräder. Darüber hinaus wird der Wunsch der Verbraucher nach modernsten Automobiltechnologien im erwarteten Zeitraum das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Herausforderungen

Eine große Herausforderung stellt der Mangel an technischem Fachwissen dar

Die Herstellung hydraulischer Gummischläuche erfordert qualifizierte Fachkräfte. Insbesondere in Schwellenländern sind Fachkräfte mit den erforderlichen Fähigkeiten derzeit Mangelware. Diese Schläuche müssen sorgfältig konstruiert werden, was technisches Know-how erfordert. Dies stellt ein erhebliches Hindernis für das Wachstum der Branche dar.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Segmentierung

Die weltweite Industrie für hydraulische Gummischläuche ist nach Typ, Druck, Anwendung und Region segmentiert.

Basierend auf dem Druck wird der Weltmarkt in Hochdruck, Mitteldruck und Niederdruck unterteilt. Es wird erwartet, dass das Mitteldrucksegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Da es hauptsächlich für den Garten- und Rasenpflegebereich entwickelt wurde, ist das Wachstum dieses Segments möglicherweise auf seine Anpassungsfähigkeit zurückzuführen. Mit einer robusten, wetterfesten Vinylhülle, die auch bei Kälte Flexibilität bietet, sind sie für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Darüber hinaus bieten die robusten, bruchsicheren Verbindungen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es wird erwartet, dass diese Faktoren in den nächsten Jahren die Umsatzentwicklung vorantreiben werden.

Je nach Typ wird die hydraulische Gummischlauchindustrie in Standard-hydraulische Gummischläuche, Bergbauschläuche, Dampfschläuche, Luftschläuche, Spiralschläuche und andere unterteilt.

Je nach Anwendung ist der Markt in Landmaschinen, Schmierleitungen, Baumaschinen, Industrie- und Materialtransportgeräte, mobile Energie- und Telefongeräte und andere unterteilt.

Kürzliche Entwicklungen:

Im Dezember 2019 brachte Gates in Indien die MXG 4K-Gummihydrauliklinie auf den Markt. Extrem flexibel, leicht und kompakt zeichnen das Produkt aus und eignen sich sowohl für die Industrie als auch für die Automobilindustrie. Diese Einführung wird Gates dabei helfen, sein Geschäft in Indien auszubauen.

Im April 2019 wurde Verstran, ein Hochdruckschlauch, in das aktuelle Produktangebot von Yokohama Rubber Co., Ltd. aufgenommen. Das neuartige Produkt könnte auf Industriemaschinen, Bauprojekten und Offshore-Ölplattformen angewendet werden. Diese Einführung wird dem Unternehmen helfen, sein Produktangebot zu erweitern.

Im Juli 2022 gab ein Geschäftsbereich von Manuli Rubber Industries (MRI), Fluiconnecto Holdings BV, kürzlich die Übernahme von Mend A Hose Hydraulics (MAH) bekannt, einem Unternehmen mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im geplanten Zeitraum den Markt dominieren wird

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den globalen Markt für hydraulische Gummischläuche dominieren wird. Das Wachstum in der Region ist auf die rasche Industrialisierung und die wachsende Bauindustrie zurückzuführen, insbesondere in Ländern wie Indien und China. Laut der India Brand Equity Foundation (IBEF) plant Indien beispielsweise, in den nächsten fünf Jahren über seine „National Infrastructure Pipeline“ 1,4 Billionen US-Dollar in die Infrastruktur auszugeben. Die Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen beliefen sich im Geschäftsjahr 21 auf insgesamt 81,72 Milliarden US-Dollar, wovon 13 % aus Aktivitäten im Zusammenhang mit der Infrastruktur stammten.

Bis zum 22. August 2022 wurden im Pradhan Mantri Awas Yojna-Plan 122,69 Lakh-Häuser genehmigt, der Grundstein für 103,01 Lakh-Häuser gelegt und 62,21 Lakh-Häuser fertiggestellt. Darüber hinaus bietet der Ausbau von Infrastrukturprojekten wie Straßen, Smart Cities und anderen eine wünschenswerte Chance für das Marktwachstum. Laut der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen werden beispielsweise bis zum Jahr 2050 voraussichtlich zwei Drittel aller Menschen in Städten oder anderen urbanen Regionen leben. Indien, China und Nigeria zusammen werden für 35 % des erwarteten Anstiegs der Weltbevölkerung in Metropolen zwischen 2018 und 2050 verantwortlich sein.

Schätzungen gehen davon aus, dass die Metropolbevölkerung in Indien, China und Nigeria bis 2050 um 416 Millionen, 255 Millionen bzw. 189 Millionen zunehmen wird. Daher wird erwartet, dass die wachsende Bauindustrie in der Region eine lukrative Chance für das Marktwachstum bietet.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird. Dies kann auf die steigende Nachfrage nach gummibeschichteten Schläuchen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie auf den zunehmenden Einsatz von Gummischläuchen in der Petrochemie, Automobil- und Transportbranche zurückgeführt werden, was das Umsatzwachstum in Nordamerika ankurbeln wird.

Markt für hydraulische Gummischläuche: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für hydraulische Gummischläuche wird von Akteuren dominiert wie:

Polyhose

DIE YOKOHAMA RUBBER CO. LTD.

Tubes International Sp. z o.o. z oo

PARKER HANNIFIN CORP

Titeflex, Bridgestone Engineered Products of Asia Sdn Bhd.

Gates Corporation

Hydravia

Zycon Global Services LLC

Eaton

Flexitalisch

Singer Industrial

LUCOHOSE CO. LTD

Exitflex

Agya Engineering Co.

Treiben

Rubber & Gasket Company of America

HIC International Co Inc

Avonhose

ContiTech AG und Vardhman Hoses Pvt. GmbH.

Der globale Markt für hydraulische Gummischläuche ist wie folgt unterteilt:

Nach Typ

Standard-Hydraulikgummischlauch

Bergbauschlauch

Dampfschlauch

Luftschlauch

Spiralschlauch

Andere

Durch Druck

Hoher Druck

Mittlerer Druck

Niedriger Druck

Auf Antrag

Landmaschinen

Schmierleitungen

Baumaschine

Industrie- und Materialtransportgeräte

Mobile Geräte für Strom und Telefonie

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

