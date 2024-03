Gipsmarktgröße, Anteil, Trends, Wachstumsbericht und Ausblick 2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research wird der globale Gipsmarkt voraussichtlich bis Ende 2030 einen Wert von 3.784,96 Millionen USD erreichen, ausgehend von einem geschätzten Wert von 2.610,87 Millionen USD im Jahr 2022. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,75 % erwartet.

Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des globalen Gipsmarktes vorantreiben und behindern, sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im prognostizierten Zeitraum. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten in der Gipsmarktbranche unterstützen.

Gipsmarkt

Globaler Gipsmarkt: Überblick

Gips wird häufig bei der Herstellung zahlreicher Baumaterialien verwendet. Er hilft dabei, die Aushärtungsgeschwindigkeit von Zement zu regulieren. Darüber hinaus wird er bei der Herstellung von Wandplatten, Zement und Gips verwendet. Die zunehmende Verwendung dieses Produkts als Bodenverbesserer hat zu einer deutlichen Steigerung der Nachfrage geführt. Er hilft dabei, die Zusammensetzung und Struktur schwerer Lehmböden zu verändern, insbesondere jener, die durch intensive landwirtschaftliche Produktionsmethoden erheblicher Verwitterung ausgesetzt waren. Er trägt zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge und einer verbesserten Fruchtbarkeit bei.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/gypsum-market

Globaler Gipsmarkt: Wachstumsfaktoren

Da Ein- und Mehrfamilienhäuser auf dem Vormarsch sind, wird erwartet, dass sich der weltweite Gipsmarkt aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Wohnungsbaubranche und der steigenden Verbraucherausgaben für anspruchsvolle Baumaterialien weiterentwickeln wird. Der Markt wächst aufgrund der schnellen Expansion des Bausektors und der zunehmenden Verwendung von Gips in Bauprojekten weltweit. Die Fähigkeit des Produkts, einzigartige Texturen und Designs auf seiner Oberfläche zu bieten, gepaart mit dem wachsenden Wunsch nach ästhetisch ansprechenden Renovierungen von Häusern und Infrastrukturen, wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Gipsmarktes ankurbeln.

Der Hauptzweck von Wand- und Deckenplatten besteht darin, die Innenausstattung von Wohn- und Geschäftsgebäuden zu verschönern. Die weltweite Gipsindustrie dürfte aufgrund der zunehmenden Urbanisierung in Entwicklungsländern und der verstärkten staatlichen Förderung des Wohnungsbaus im Immobiliensektor wachsen. Darüber hinaus wird die zunehmende Aufmerksamkeit der Hersteller für gehobene Wohn- und Geschäftsräume die Wachstumskurve des weltweiten Gipsmarktes wahrscheinlich positiv beeinflussen. Führende Branchenteilnehmer konzentrieren sich auf die Steigerung ihrer Produktionskapazitäten und führen Gipsplatten ein, um deren Festigkeit und Haltbarkeit zu verbessern und so ihren Kundenstamm zu vergrößern. Verstärkte F&E-Anstrengungen zur Verbesserung der Funktionalität und Einführung neuartiger Produkte unterstützen die globale Marktexpansion.

Globaler Gipsmarkt: Segmentierung

Der globale Gipsmarkt besteht aus drei Segmenten: Anwendung, Produkt und Region. Der Markt kann je nach Anwendung in vorgefertigte Metallgebäude sowie in die Segmente Gewerbe, Industrie, Institutionen und Wohnen unterteilt werden. Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung der Welt und des Bedarfs an moderneren und optisch ansprechenderen Materialien für die Infrastruktur nimmt der Wohnsektor derzeit den größten Anteil des Gipsmarktes weltweit ein. Darüber hinaus werden mehr Materialien in nicht-ökologischen Bauprojekten verwendet. Die umfangreiche Verwendung von Gips in PEBs für Dach- und Außenwandanwendungen treibt die Expansion des Marktes ebenfalls stark voran. Die vordekorierten Platten, Deckenplatten, Wandplatten und andere Produkte sind die verschiedenen Produktsegmente, aus denen sich der Markt zusammensetzt. Da Wandplatten als Putz stark nachgefragt werden, machen sie den größten Teil des Marktes aus.

Globaler Gipsmarkt: Regionale Analyse

Aufgrund der rasch wachsenden Bauindustrie der Region und der hohen Nachfrage nach Gips für eine Vielzahl von Anwendungen hält Nordamerika den größten Anteil am weltweiten Gipsmarkt. Steigende Kosten im Zusammenhang mit Wohn- und Geschäftsgebäuden schaffen in dieser Region eine Fülle profitabler Optionen. Aufgrund der steigenden Bauprojekte in Entwicklungsländern wie China und Indien wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum auf dem globalen Gipsmarkt eine dominierende Stellung einnehmen wird. Darüber hinaus wird die Expansion der regionalen Märkte durch die zunehmende Unterstützung der Regierung vorangetrieben. Der Nahe Osten und Afrika entwickeln sich aufgrund der wachsenden Investitionen verschiedener Marktteilnehmer und Regierungen zur Unterstützung des Bausektors zu einem vielversprechenden Gebiet auf dem globalen Gipsmarkt.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/gypsum-market

Globaler Gipsmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Gipsmarkt sind:

Georgia-Pacific Gips LLC

Lafarge Holcim

Nationales Gips

USG Corporation

Hersteller: Gulf Gypsum Co.

Knauf

Saint-Gobain Gyproc

JONOUB-GIPS

Vereinigte Bergbauindustrie

Nationales Gipsunternehmen

VOLMA

AYHACO Herstellung von Gipsprodukten

Osman-Gruppe

VANS Gips

Gulf Gips Industrie

Globales Bergbauunternehmen

Gipssamen

ZAWAWI MINERALS LLC

Mada Gips

YOSHINO GYPSUM CO. LTD

LafargeHolcim

Etex-Gruppe

NATIONALE GIPSEIGENSCHAFTEN

GMBH

sterben

Saint-Gobain

Knauf Gips KG

Der globale Gipsmarkt: Segmentierung

Nach Anwendung:

Institutioneller Anleger

Kommerziell

Industrie

Wohnen

Vorgefertigte Metallgebäude

Nach Produkt:

Vordekoriertes Brett

Deckenplatte

Wandtafel

Andere

Nach Region:

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/