Marktgröße für grünes Ammoniak, Branchenanteil und Prognose, 2023-2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für grünes Ammoniak von seinem geschätzten Wert von 548,12 Millionen USD im Jahr 2022 auf 16.547,23 Millionen USD bis Ende 2030 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 53,10 % gerechnet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für grünes Ammoniak vorantreiben und behindern, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage im prognostizierten Zeitraum. Darüber hinaus wird sie die Erforschung und Nutzung des aufkommenden Potenzials im Marktsektor für grünes Ammoniak unterstützen.

Globaler Markt für grünes Ammoniak: Überblick

Ammoniak ist ein starkes Gas, das häufig zur Herstellung von Düngemitteln für die Landwirtschaft verwendet wird. Der Prozess der Herstellung von Ammoniak, das vollständig erneuerbar und kohlenstofffrei ist, wird als „grüne Ammoniakproduktion“ bezeichnet. Wind, Wasser und Luft sind die erneuerbaren Ressourcen, die zur Herstellung von grünem Ammoniak verwendet werden.

Grüner Ammoniakmarkt

Globaler Markt für grünes Ammoniak: Wachstumsfaktoren

Der Markt für grünes Ammoniak wächst weltweit stark. Das Wachstum des globalen Marktes ist vor allem auf Faktoren wie den steigenden Bedarf an grünem Ammoniak aufgrund der Abhängigkeit von der Industrie, wachsende Umweltbedenken hinsichtlich Treibhausgasemissionen und eine zunehmende Bevorzugung erneuerbarer Energiequellen gegenüber fossilen Brennstoffen zurückzuführen. Ammoniak hat das Potenzial, sowohl als chemischer Energieträger als auch als Brennstoff zu dienen. Der Hauptvorteil von Ammoniak besteht darin, dass es bei der Verwendung als Brennstoff kein Kohlendioxid ausstößt. Wenn zudem nachhaltige Energie zur Stromversorgung des Ammoniakproduktionsprozesses eingesetzt wird, kann auch die Umweltfreundlichkeit verbessert werden.

Diese Elemente sowie die zunehmende Verwendung von Ammoniak in der Landwirtschaft aufgrund seiner negativen Umweltauswirkungen treiben die Expansion des globalen Marktes für grünes Ammoniak voran. Darüber hinaus gibt es eine Zunahme staatlicher Finanzierung und Rahmenbedingungen sowie Investitionen, um den wachsenden Bedarf an grünem Ammoniak zu decken, um die Emissionen energieintensiver Sektoren zu reduzieren, Lebensmittel zu dekarbonisieren und eine grüne Wasserstoffwirtschaft zu ermöglichen. Dies trägt ebenfalls zur Expansion des Weltmarktes bei. Zu den Hauptfaktoren, die die Expansion des Geschäfts mit grünem Ammoniak vorantreiben, gehören außerdem die steigende Anzahl kleiner Anlagen zur Herstellung von grünem Ammoniak, die Zunahme von Projekten zur Herstellung von grünem Wasserstoff und der Anstieg des Verbrauchs von grünem Ammoniak in der Stromerzeugungsindustrie.

Darüber hinaus könnte es im Verlauf des Prognosezeitraums aufgrund der Weiterentwicklung technologischer Lösungen für die Entwicklung von für den maritimen Einsatz geeigneten Ammoniakmotoren zahlreiche Aussichten für eine Expansion des globalen Marktes für grünes Ammoniak geben. Die hohen Kosten für grüne Energiequellen und die gesetzlichen Anforderungen an geringere Kohlenstoffemissionen könnten jedoch ein Wachstum des weltweiten Marktes für grünes Ammoniak verhindern. Fast alle Branchen weltweit waren von der COVID-19-Epidemie stark betroffen. Aufgrund strenger Lockdowns, die von mehreren Regierungen verhängt wurden, mussten die wichtigsten Ammoniak produzierenden Länder ihre Produktion vorübergehend einstellen. Darüber hinaus wirken sich Transportbeschränkungen auf den globalen Markt für grünes Ammoniak aus. Dennoch wird eine Erholung des Marktes erwartet.

Globaler Markt für grünes Ammoniak: Segmentierung

Die weltweiten Märkte für grünes Ammoniak sind je nach Endverbraucher, Geografie, Technologie, Anwendung und Reinheitstyp in zwei Segmente unterteilt. Die Segmente mit außergewöhnlicher Reinheit und geringer Reinheit des globalen Marktes für grünes Ammoniak basieren auf der Art der Reinheit. Festoxidelektrolyse (SOE), Protonenaustauschmembran (PEM) und alkalische Wasserelektrolyse (AWE) sind die drei technologischen Kategorien, die zur Klassifizierung des globalen Marktes verwendet werden. Der globale Markt ist je nach Anwendung in vier Segmente unterteilt: Wasserstoffträger, Energiespeicherung, Düngemittel und kohlenstofffreier Kraftstoff. Transport, industrielle Rohstoffe und Stromerzeugung bilden das Endverbrauchersegment.

Globaler Markt für grünes Ammoniak: Regionale Analyse

Während der Prognosedauer wird Europa voraussichtlich den Weltmarkt für grünes Ammoniak beherrschen. Der Markt wächst aufgrund mehrerer Hauptfaktoren, darunter der wachsende Fokus auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die hohe Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und die wachsende staatliche Unterstützung für die verstärkte Verwendung von grünem Ammoniak in verschiedenen Endverbrauchssektoren. Auf dem Weltmarkt für grünes Ammoniak wird Nordamerika voraussichtlich seinen zweiten Platz behaupten. Der Bedarf an grünem Ammoniak in verschiedenen Endverbrauchssektoren wird durch Faktoren wie die zunehmende Sorge über steigende Kohlenstoffemissionen in den Vereinigten Staaten getrieben. Während des Prognosezeitraums wird im asiatisch-pazifischen Raum ein deutliches Wachstum des Weltmarkts für grünes Ammoniak erwartet. Hohe Ammoniaknachfrage in schnell wachsenden Endverbrauchssektoren zusammen.

Globaler Markt für grünes Ammoniak: Wettbewerbsanalyse

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für grünes Ammoniak zählen:

Siemens

Yara International

ITM-Leistung

Wasserstoff

Elektrochaea

McPhy Energie

Grüne Wasserstoffsysteme

MAN Energy Solutions

Thyssenkrupp

In Wasserstoff

Andere

Der globale Markt für grünes Ammoniak: Segmentierung

Nach Reinheitstyp:

Außergewöhnliche Reinheit

Geringe Reinheit

Nach Technologie:

Festoxidelektrolyse (SOE)

Protonenaustauschmembran (PEM)

Und alkalische Wasserelektrolyse (AWE)

Nach Anwendung:

Dünger

Kohlenstofffreier Kraftstoff

Energiespeicher

Wasserstoffträger

Nach Endbenutzer:

Energieerzeugung

Industrielle Rohstoffe

Und Transport

Nach Region:

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

