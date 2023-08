Globale Augenimplantate-Marktgröße, Marktanteil, Wachstumsbericht 2030

Die globale Marktgröße für Augenimplantate wurde im Jahr 2022 auf 13,97 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 21,35 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 5,44 % zwischen 2023 und 2030.

Augenimplantate werden bei medizinischen Eingriffen eingesetzt, die sich mit dem Ersatz des verletzten Auges oder der Verbesserung der Sehschärfe befassen. Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Implantaten erhältlich, die zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen eingesetzt werden können. Implantate wie Glaukom-Chirurgie-Implantate, Intraokularlinsen und Hornhautimplantate werden alle zur Behandlung von verletzten oder fehlenden Augen verwendet. Je nach Augenmaß sind individuelle Augenprothesen erhältlich.

Globaler Markt für Augenimplantate: Segmentierung

Der globale Markt für Augenimplantate ist nach Implantattyp, Anwendung und Endverbraucherbranche fragmentiert. Basierend auf der Art des Implantats wird der Weltmarkt in Hornhautimplantate, Orbitalimplantate, Intraokularlinsen, Augenprothesen, Glaukomimplantate und andere unterteilt. Das Intraokularlinsensegment ist in Vorderkammer-IOL, multifokale IOL, asphärische IOL und andere unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in ästhetische Zwecke, Arzneimittelverabreichung, Glaukomchirurgie, Okuloplastik, altersbedingte Makuladegeneration und andere eingeteilt. Basierend auf der Endverbraucherbranche wird der Markt in spezialisierte Augenkliniken, Krankenhäuser und Augeninstitute unterteilt.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: www.zionmarketresearch.com/sample/ocular-implants-market

Globaler Markt für Augenimplantate: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Augenimplantate gehören Novartis AG, Pfizer Inc., Staar Surgical, Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch & Lomb Incorporated., Morcher® GmbH. und andere.

Weltmarkt für Augenimplantate: Wachstumsfaktoren

Die Faktoren, die zum Wachstum des Marktes für Augenimplantate beitragen, sind die wachsende geriatrische Bevölkerung und die Zunahme der Fälle von Kataraktentwicklung, die hauptsächlich bei Patienten über 65 Jahren auftritt. In den kommenden Jahren wird sich der Markt positiv entwickeln. Aufgrund der technologischen Fortschritte bei Implantaten wie der multifokalen Intraokularlinsentechnologie und dem zunehmenden Bewusstsein für Ästhetik in der jüngeren Bevölkerungsgruppe wird der Markt für Augenimplantate ankurbeln. Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Augenimplantate hemmen, sind der Mangel an ausgebildeten Fachkräften, die sich mit Implantationsverfahren befassen, und die Nebenwirkungen, die durch Augenimplantate auftreten können.

Globaler Markt für Augenimplantate: Regionale Analyse

Der regionalen Studie zufolge ist der globale Markt für Augenimplantate in Osteuropa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Westeuropa sowie den Nahen Osten und Afrika diversifiziert. Die regionalen Märkte mit vielfältigen Möglichkeiten auf dem Markt für Augenimplantate sind Nordamerika und Europa. Diese Märkte entwickeln sich aufgrund von Faktoren wie der zunehmenden Zahl von Marktteilnehmern in entwickelten Regionen und der zunehmenden Zahl von Augenoperationen. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich sowohl auf Entwicklungs- als auch auf entwickelte Regionen, um alle ungenutzten Möglichkeiten zu erkunden. In den kommenden Jahren wird der Augenmarkt aufgrund der Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und einer positiven Patientendemografie erheblich wachsen.

Kaufen Sie eine Kopie des Berichts direkt bei TOC @

www.zionmarketresearch.com/toc/ocular-implants-market

Globaler Markt für Augenimplantate: Wettbewerbsfähige Akteure

Novartis AG

Pfizer Inc.

Sternchirurgie

Johnson & Johnson-Dienstleistungen

Bausch & Lomb Incorporated.

Morcher® GmbH

nach Produkt

Hornhautimplantate

Orbitalimplantate

Intraokularlinsen

Augenprothese

Glaukom-Implantate

Andere

per Antrag

ästhetischer Zweck

Lieferung von Medikamenten

Glaukom-Operation

Okuloplastik

Altersbedingte Makuladegeneration

Andere

Vom Endbenutzer

Krankenhäuser

Spezialisierte augenärztliche Institute

Kliniken

Globaler Markt für Augenimplantate: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Großbritannien

Frankreich

Deutschland

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Rushikesh Dorge

EE. USA: +1 347 690-0211

Vereinigtes Königreich: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: www.zionmarketresearch.com/

Blog: zmrblog.com/

Weitere Berichte lesen:

www.linkedin.com/pulse/385-cagrglobal-ev-charge-cable-market-surpass-us-32-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-robot-service-market-sizeshare-worth-usd-44-billion-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/245-cagr-global-electric-vehicle-market-surpass-us-980-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-addison-disease-testing-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-feather-meal-market-size-share-growth-report-2030-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-power-over-ethernet-poe-solutions-market-size-share-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-laboratory-automation-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-extended-reality-xr-market-size-share-growth-report-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-mobile-pos-device-market-sizeshare-worth-usd-7287-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/674-cagr-global-microbial-lipase-market-surpass-us-92174-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-ocular-implants-market-size-share-growth-report-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-telecom-cloud-billing-market-sizeshare-worth-usd-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-esports-market-size-share-growth-report-2030-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-electric-vehicle-charger-market-size-share-growth-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/332-cagr-global-electric-vehicle-supply-equipment-market-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-liquid-nitrogen-market-sizeshare-worth-usd-228-mahavir-aiwale/