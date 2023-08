Größe/Anteil Des Globalen Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarktes Wird Bis 2030 Auf 45,79 Milliarden US-Dollar Geschätzt, Bei Einer Durchschnittlichen Jährlichen Wachstumsrate Von 23,96 % – Zion Market Research

Der weltweite Telekommunikations-Cloud-Billing-Markt hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 8,21 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 45,79 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR, so

Bei der Telekommunikationsabrechnung handelt es sich um eine organisierte Methode zum Sammeln und Zusammenfassen von Daten über die Nutzung von Konten, Diensten durch Einzelpersonen oder Telekommunikationsprodukten. Mit der Komplexität der Mobiltechnologie entstand der Bedarf an einem geeigneten Abrechnungssystem für die Telekommunikation. Cloudbasierte Telekommunikationsabrechnungsplattformen sind häufig darauf ausgelegt, die betriebliche Effizienz zu steigern. Es ist außerdem flexibel und kann je nach Bedarf skaliert werden, um den Anforderungen der Nutzungsverarbeitung gerecht zu werden und ein zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten. Der Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsprozess wird häufig in der Kontoverwaltung, im Umsatzmanagement und im Kundenmanagement eingesetzt.

Globaler Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarkt: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen wächst erheblich. Die zunehmende Akzeptanz cloudbasierter Technologie, die zunehmende Mobilfunkdurchdringung, die minimalen Verwaltungs- und Betriebskosten und die zunehmende Transparenz zwischen Cloud-Anbietern sind einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Cloud-Telekommunikationsabrechnungsmarktes vorantreiben . Horizontale und vertikale Skalierbarkeit, schnellere Konnektivität zum Laden und Verfolgen neuer Dienste, Analysen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung,

Darüber hinaus sind auch die wachsende Nachfrage nach gebündelten Diensten, der zunehmende Bedarf an Abrechnungen in Echtzeit und die zunehmende Neigung der Kunden zu Online-Transaktionen und -Abrechnungen Faktoren, die das Wachstum des Marktes vorantreiben.

Darüber hinaus wird die Zunahme der vom Betreiber angebotenen Mehrwertdienste wie Voice over Internet Protocol (VoIP), Internet Protocol Television (IPTV), Sprache, Daten und viele mehr zahlreiche Chancen für das Wachstum des globalen Marktes schaffen Prognosezeitraum. Allerdings sind die Verwendung veralteter Systeme und strenge Vorschriften für die Telekommunikation Faktoren, die das Wachstum des globalen Telekommunikations-Cloud-Rechnungsmarkts behindern können.

Der Ausbruch von Covid-19 hat gezeigt, wie wichtig die Telekommunikationsinfrastruktur eine entscheidende Rolle dabei spielt, den Betrieb und die Verbindung von Gesellschaften, Regierungen und Unternehmen aufrechtzuerhalten. Aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Störungen aufgrund der Covid-19-Pandemie verlassen sich die meisten Menschen auf der ganzen Welt für die Arbeit von zu Hause aus und für Informationen auf Technologie. Die meisten Telekommunikationsbetreiber, etwa Rechenzentrums-, Mobilfunk- und Breitbandbetreiber, profitieren von der Zunahme des Sprach- und Datenverkehrs. Anordnungen, zu Hause zu bleiben, und Quarantänevorschriften haben zu einer verstärkten Nutzung von Breitbanddiensten geführt, da Arbeitnehmer auf Videokonferenzen angewiesen sind, um Besprechungen aus der Ferne abzuhalten.

Mit dem Aufstieg des Telekommunikationssektors während der Pandemie steigt die Nachfrage nach Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen, was zum Wachstum des globalen Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarktes beiträgt. Andererseits wurden kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette beobachtet, die sich in der Zeit nach Covid-19 voraussichtlich weiterentwickeln wird.

Globaler Telekommunikations-Cloud-Billing-Markt: Segmentierung

Der globale Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarkt ist nach Abrechnungstyp, Anwendung, Cloud-Plattform, Endbenutzer und Region unterteilt. Basierend auf der Abrechnungsart ist der globale Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarkt in konvergente, Interconnect-, Prepaid-, Postpaid-, Roaming- und andere unterteilt. Das Anwendungssegment gliedert sich in Account Management, Revenue Management und Customer Management. Basierend auf der Cloud-Plattform wird der Markt in Software as a Service, Infrastructure as a Service und Platform as a Service eingeteilt. Das Endverbrauchersegment ist in Privatpersonen und Unternehmen unterteilt.

Globaler Telekommunikations-Cloud-Billing-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Telekommunikations-Cloud-Billing-Markt sind unter anderem Redknee Solutions, Netcracker Technology, Oracle Corporation, Tech Mahindra, Amdocs, Huawei Technologies, Computer Science Corporation, Ericsson, CGI Group, Inc. und AsiaInfo.

Globaler Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarkt: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika der umsatzstärkste Anbieter im globalen Telekommunikations-Cloud-Rechnungsmarkt sein wird. Zu den Hauptfaktoren, die zum großen Marktanteil beitragen, gehören eine große Anzahl von Telekommunikationskunden, eine breite Expansion des Telekommunikationssektors und die zunehmende Einführung fortschrittlicher Digitalisierung im Telekommunikationssektor. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, einer großen Anzahl von Smartphone-Nutzern, einer zunehmenden Internetnutzung und der Weiterentwicklung des Telekommunikationssektors in dicht besiedelten Entwicklungsländern wie China und Indien die höchste CAGR verzeichnen.

Der globale Markt für Telecom Cloud Billing ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Konvergent

verbinden

Im Voraus bezahlt

Postpaid

wandernd

per Antrag

Kontenverwaltung

Gleisverwaltung

Kundenmanagement

Nach Bereitstellungsmodell

private Wolke

öffentliche Cloud

Vom Endbenutzer

Firmen

Einzelpersonen

Per Cloud-Plattform

SaaS

IaaS

Globaler Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarkt: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

