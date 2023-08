Globaler DRFM (Digital Radio Frequency Memory)-Marktgrößen-, Anteils- Und Wachstumsbericht 2030

Die globale Marktgröße für Digital Radio Frequency Memory (DRFM) betrug im Jahr 2022 etwa 1.236,98 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf etwa 2.935,98 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 11,48 % zwischen 2023 und 2030.

Der Bericht analysiert die globalen Markttreiber, Einschränkungen/Herausforderungen für DRFM (Digital Radio Frequency Memory) und deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Chancen in der Digital Radio Frequency Memory (DRFM)-Branche.

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory) – Überblick

Digital Radio Frequency Memory (DRFM) ist zum wesentlichen Bestandteil der meisten Störsysteme geworden, die elektrische Energie nutzen. In elektronischen Systemen verwendete digitale HF-Speicher werden häufig in verschiedenen Verteidigungsplattformen wie Marineschiffen, im Militärsektor und anderen eingesetzt.

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory) – Fakten

Da das DRFM speziell darauf ausgelegt ist, ein falsches Ziel für das Radarsystem zu erzeugen, wird diese Technologie für den Betrieb der Schleifensimulation verwendet. Die Schleifenhardwaresimulation unterstützt die Verbesserung neuer Radarsysteme und ermöglicht die Bewertung und Prüfung von Radarsystemen.

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory): Segmentierung

Der globale Markt für digitale Hochfrequenzspeicher ist in seiner Architektur und Anwendung fragmentiert. Basierend auf der Architektur ist der globale Markt in Konverter, Prozessoren, Modulatoren und andere unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in elektronische Plattformschutz, digitales IFM, Interferenzen digitaler Kommunikationssysteme, digitale Breitbandempfänger und Übersprechen eingeteilt.

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory): Wachstumsfaktoren

Wichtige Faktoren, die das Wachstum des Marktes für digitale HF-Speicher vorantreiben, sind die technologischen Entwicklungen bei der Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung und der zunehmende Bedarf, bestehende Plattformen zu verbessern. Ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum unterstützt, ist der zunehmende Einsatz von DRFM-Störsendern in der Marine und in der Luftfahrt zum Schutz vor Radar-basierter Feindverfolgung. In Entwicklungsländern in verschiedenen Regionen investiert der Verteidigungssektor mehr in die Entwicklung seines Verteidigungssystems, da grenzüberschreitende Streitigkeiten zunehmen, was den Markt für digitale Hochfrequenzspeicher ankurbelt. In unterentwickelten Regionen ist das Verteidigungssystem nicht auf dem neuesten Stand und die getätigten Investitionen sind gering,

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory): Regionale Analyse

Der regionalen Analyse zufolge hat der Markt für digitale HF-Speicher einen erheblichen Anteil in der nordamerikanischen Region. Der Hauptfaktor, der das Wachstum des Marktes in dieser Region begünstigt, ist die breite Einführung fortschrittlicher Technologien im Verteidigungssektor. In den kommenden Jahren wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Existenz verschiedener Marktteilnehmer und der erhöhten Investitionen des Verteidigungssektors, insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien, Südkorea, China und Japan, ein gesundes Wachstum verzeichnen. Aufgrund des Aufstiegs der kognitiven elektronischen Kriegsführungstechnologie bestehen große Chancen für den Markt für digitale HF-Speicher in Regionen wie Lateinamerika und Europa.

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory): Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am Markt für digitale HF-Speicher beteiligt sind, gehören:

Israelische Luft- und Raumfahrtindustrie

Konzern Airbus

BAE-Systeme

Curtiss-Wright Corporation

Quecksilbersysteme

Northrop Grumman Corporation

Leonardo Spa

und andere.

Dieser Bericht segmentiert den globalen DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory) in:

Von Architektur

Konverter

Prozessor

Modulator

Andere

per Antrag

Elektronischer Plattformschutz

Ifm digital

Störung des digitalen Kommunikationssystems

Breitband-Digitalempfänger

Cross Eyed Jam

DRFM-Markt (Digital Radio Frequency Memory): Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Großbritannien

Frankreich

Deutschland

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

