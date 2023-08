Mit Einem CAGR Von 25,84 % Wird Der Weltweite Markt Für Intelligente Virtuelle Persönliche Assistenten Bis 2030 15.178,94 Millionen US-Dollar Überschreiten, So Der Prognosebericht Von Zion Market Research

Die globale Marktgröße für intelligente virtuelle persönliche Assistenten belief sich im Jahr 2022 auf rund 2.413,69 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 15.178,94 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 25,84 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten – Überblick

Virtuelle persönliche Assistenten sind Software-Agenten, die Dienste bereitstellen und Aufgaben für Menschen ausführen können. Um eine Anwendung reibungslos zu bedienen, nutzt der virtuelle persönliche Assistent intelligente Maschinentechnologie und einen autonomen Agenten, um ein Umgebungsbenutzererlebnis zu bieten. Der virtuelle persönliche Assistent ermöglicht einem Benutzer der Website oder einer Anwendung die Interaktion mit dem System, indem er Informationen in Form von Sprache, Text und Bild bereitstellt. Es hängt von der Eingabe ab, dass die Ausgabe geliefert wird, wodurch eine interaktive Umgebung zwischen Maschinen und Menschen entsteht.

Globaler Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten: Segmentierung

Der Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten ist hinsichtlich seiner Interaktions- und Anwendungsmodi weltweit fragmentiert. Basierend auf den Interaktionsmodi ist der globale Markt in Sprache, Text/Online-Chat sowie Fotoaufnahme und -hochladen unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Anwendungen, Mobiltelefone, Spieleanwendungen, E-Commerce-Websites, Online-Portale, Übersetzungsgeräte und Navigationstools unterteilt.

Globaler Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten: Wachstumsfaktoren

Die Integration künstlicher Intelligenz mit robusten Analysen hilft Menschen bei ihren täglichen Aktivitäten, einschließlich der Generierung von Erinnerungsalarmen, dem E-Mail-Verarbeitungsprozess, Arbeitsprioritäten und -planung und vielem mehr. Daher wächst der Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten erheblich, sodass alles einfach zu verwalten ist. Pervasive Computing (dh das Internet der Dinge) ist der neueste Trend, der sich abzeichnet. Daher eröffnet es neue Möglichkeiten für die Interaktion von Maschine zu Maschine (M2M) und Maschine zu Mensch (M2H). All diese Faktoren werden das Wachstum des Marktes für virtuelle persönliche Assistenten in den kommenden Jahren positiv beeinflussen.

Globaler Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern im Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten gehören Apple Inc., Artificial Solutions, SK Telecom Co., Ltd., Intel Corporation, IBM Corporation, 24me, Amazon.com, Inc., Oracle Corporation, Creative Virtual Ltd., Facebook, Microsoft Corporation, Nuance Communications, Inc. und InteliWISE SA.

Globaler Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten: Regionale Analyse

Je nach Region diversifiziert sich der Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten in Westeuropa, Nordamerika, Osteuropa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Die Regionen, die den Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten dominieren, sind Nordamerika und Westeuropa.

Faktoren, die zum Marktwachstum in diesen Regionen beitragen, sind die Existenz einer großen Anzahl intelligenter virtueller persönlicher Assistentenanbieter und die Tatsache, dass die USA als Erstanwender intelligenter Technologien gelten. Auch im asiatisch-pazifischen Raum wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Faktoren, die zu diesem Wachstum beitragen werden, sind die zunehmende Implementierung von Geschäftsautomatisierung und die zunehmende Zahl von Softwareexperten, die automatisierte Geschäftsprozesse pflegen. Die zunehmende Durchdringung neuer Technologien unterstützt das Wachstum des Marktes in Osteuropa und Lateinamerika.

Der globale Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten ist wie folgt segmentiert:

Durch Interaktionsmodi

Stimme

Text-/Online-Chat

Machen Sie Fotos und laden Sie sie hoch

per Antrag

Anwendungen

Mobiltelefone

Spiel-App

E-Commerce-Website

Online-Portale

Übersetzungsgeräte

Navigationswerkzeuge

Globaler Markt für intelligente virtuelle persönliche Assistenten: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Großbritannien

Frankreich

Deutschland

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

