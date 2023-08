Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Behälterbeschichtungen im Jahr 2022 auf 3,9 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 5,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,15 % wächst. im Prognosezeitraum 2023 bis 2030. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Containerbeschichtungsmarktes auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Containerbeschichtungsbranche zu erkunden und zu erkunden.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Überblick

Eine breite Palette von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern wird in zahlreichen Branchen zur Lagerung und zum Transport von Waren eingesetzt. Behälterbeschichtungen sind Stoffe, die zur Beschichtung von Behältern eingesetzt werden, um deren Qualität zu gewährleisten und ihre Haltbarkeit zu erhöhen. Diese Beschichtungen schützen vor Umweltgefahren wie Korrosion und unterstützen Hersteller dabei, reibungslose Abläufe zu gewährleisten und die Bestandsverwaltung in allen wichtigen Branchen zu vereinfachen.

Darüber hinaus erhöht die Verwendung hochwertiger Behälterbeschichtungen die Lebensdauer des im Behälter gelagerten Produkts, indem sie die Luftqualität in der Verpackung regulieren. Da mehrere Marktteilnehmer ihre Portfolios erweitert haben, ist das Wachstum des globalen Marktes für Behälterbeschichtungen sicher. Sie bieten Eigenschaften wie hohe UV-Beständigkeit, schnellere Trocknungszeit und verbesserten Schutz feiner Oberflächen.

Infrastrukturentwicklung: Der Bau von Häfen und Logistikzentren weltweit im Rahmen von Infrastrukturentwicklungsprojekten schafft Chancen für Containerhersteller. Mit der steigenden Nachfrage nach Behältern steigt auch der Bedarf an geeigneten Behälterbeschichtungen. Beschichtungen, die die Haltbarkeit und Leistung verbessern, machen Behälter für die langfristige Lagerung und den Transport geeignet und fördern so das Marktwachstum.

Ästhetische Überlegungen: Während Funktionalität und Leistung nach wie vor entscheidend sind, liegt in der Behälterindustrie ein wachsender Fokus auf Ästhetik. Gefragt sind Beschichtungen, die optisch ansprechende Erscheinungsbilder, Individualisierungsmöglichkeiten und Branding-Möglichkeiten bieten. Die Möglichkeit, Logos, Designs und Farben auf Behältern zu integrieren, zieht Kunden an und trägt zum Marktwachstum bei.

Diese Faktoren treiben gemeinsam das Wachstum des Marktes für Behälterbeschichtungen voran. Mit der kontinuierlichen Expansion und Weiterentwicklung der Behälterindustrie wird die Nachfrage nach fortschrittlichen, nachhaltigen und leistungsstarken Beschichtungen voraussichtlich weiter steigen.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Wachstumsfaktoren

Die florierende Transport- und Logistikbranche in den führenden regionalen Märkten ist für die wachsende Nachfrage nach Behälterbeschichtungen verantwortlich. Für den weltweiten Transport einer Vielzahl von Waren werden zunehmend Stahl- und Kunststoffbehälter eingesetzt. Da die Nutzung des Internets der Dinge (IoT) und der künstlichen Intelligenz (KI) zur Entwicklung der globalen Marktprognose für Behälterbeschichtungen beiträgt, wird ein Umsatzanstieg erwartet.

Da Kunden dazu tendieren, optisch ansprechende Produkte zu bevorzugen, wird die Entwicklung ästhetischer Merkmale in Verpackungslösungen bei gleichzeitiger Gewährleistung des Produktschutzes immer schwieriger. Da Behälteroberflächen anfällig für Abnutzung, Rissbildung und Kratzer sind, kann die Anwendung hochwertiger Behälterbeschichtungen zu minimalen Schäden beim Transport und bei der Handhabung führen.

Die wachsende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik wie Tablets, Smartphones, Laptops, Quads und Drohnen führt zu der Notwendigkeit, wirksame Beschichtungslösungen einzusetzen, die maximalen Schutz vor Elementen wie Feuchtigkeit, Nässe, Staub, Regen und Schnee gewährleisten. Das Aufkommen neuartiger Beschichtungslösungen, einschließlich konformer Beschichtungen, war ein Tor für den weiteren Ausbau des weltweiten Marktanteils bei der Behälterbeschichtung.

Der Bedarf an der Gewährleistung optimaler Integrität, einwandfreier Hygiene und Reinheit medizinischer und pharmazeutischer Produkte ist insbesondere im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie gestiegen. Beschichtungen von Glasbehältern erfreuen sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit, da diese Behälter in Krankenhäusern, Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen immer häufiger für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden. Mit der Entwicklung innovativer Oberflächentechnologien haben Labore und Krankenhäuser Best Practices übernommen und so den Umsatz auf dem globalen Markt für Behälterbeschichtungen gesteigert.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Segmentierung

Der globale Markt für Behälterbeschichtungen kann nach Behältertyp, Beschichtung, Endverbrauchsindustrie und Region differenziert werden.

Auf der Grundlage des Behältertyps wurde der Weltmarkt in Kunststoffbehälter, Stahlbehälter und Glasbehälter unterteilt. Es wird erwartet, dass die Beschichtung von Kunststoffbehältern in den nächsten Jahren erheblich an Dynamik gewinnen wird, da die Nachfrage nach sicheren und hochwertigen Kunststoffen in Lebensmittelqualität steigt

Durch die Beschichtung kann der weltweite Markt für Behälterbeschichtungen in lösungsmittelbasierte Beschichtungen und wasserbasierte Beschichtungen unterteilt werden.

Basierend auf der Endverbrauchsindustrie wird der globale Markt für Behälterbeschichtungen in Pharma, Schifffahrt, Lebensmittel und Getränke, Automobil, Öl und Gas und andere unterteilt. Das Marinesegment wird in den kommenden Jahren maximales Wachstum verzeichnen. Dies ist auf das Aufkommen innovativer lösungsmittelfreier, lösungsmittelbasierter und wasserbasierter Epoxidharzlösungen für Marine-, Binnen- und Offshore-Anwendungen zurückzuführen.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum bis zum Jahr 2026 den Weltmarkt für Behälterbeschichtungen anführen wird. Die wachsende Nachfrage nach Aushärten von Metalldosen für die Verpackung von Lebensmitteln und Getränken war einer der Hauptwachstumstreiber des Marktes für Behälterbeschichtungen im asiatisch-pazifischen Raum. Eine robuste Expansion des regionalen Marktes wird durch die florierenden E-Commerce- und Einzelhandels-, Lebensmittel- und Getränke- sowie Pharmaindustrien in Ländern wie Indien, Südkorea, China, Japan und Australien gewährleistet. Der Trend hin zu nachhaltigen Verpackungen hat auch dazu beigetragen, den weltweiten Marktanteil von Behälterbeschichtungen in diesem Segment zu steigern.

Nordamerika dürfte im prognostizierten Zeitrahmen ein beträchtliches Wachstumstempo verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Verbrauchs- und Gebrauchsgütern. Die zunehmende Zahl von Produktzulassungen und die Notwendigkeit, die FDA-Konformität in der Region sicherzustellen, haben die Aussichten für den globalen Markt für Behälterbeschichtungen verbessert. Die hohe Häufigkeit von Schifffahrts- und Frachtaktivitäten, unterstützt durch den florierenden grenzüberschreitenden Handel in der gesamten Region, hat die Nachfrage nach diesen Lösungen gestärkt. Es wird erwartet, dass die USA und Kanada zu wichtigen Anteilseignern des Marktes werden.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Containerbeschichtungsmarkt stellt wichtige Akteure vor wie:

Ultrimax-Beschichtungen

KANGNAM JEVISCO CO., LTD.

Chugoku Marine Paints, Ltd.

Die Sherwin-Williams Company

Nordson Corporation

Der globale Markt für Behälterbeschichtungen ist wie folgt unterteilt:

Nach Typ

Container

Stahlbehälter

Glas-Container

Durch Beschichten

Beschichtung auf Lösungsmittelbasis

Beschichtung auf Wasserbasis

Nach Endverwendung

pharmazeutisch

Marine

Essen & Getränke

Automobil

Ölbenzin

Andere

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

