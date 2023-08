Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,31 % wird der weltweite Markt für Dark-Fiber-Netzwerke bis 2030 12,3 Milliarden US-Dollar überschreiten, prognostiziert ein Bericht von Zion Market Research

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Dark Fiber Networks im Jahr 2022 auf 5,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 12,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mit einer CAGR von 12,31 wächst % im Prognosezeitraum.

Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Dark-Fiber-Netzwerkmarktes auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Chancen in der Dark-Fiber-Netzwerkbranche zu erkennen und zu erkunden.

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Überblick

Dark Fiber, bekannt als Black Fiber oder Unit Fiber, ist eine ungenutzte optische Faser, die im Boden verlegt ist. Häufig werden Kabel mit erheblicher zusätzlicher Kapazität verlegt, um sie in Zukunft an die Organisationen zu vermieten, da für den Bau von Glasfasernetzrouten enorme Investitionen erforderlich sind. Das Dark-Fiber-Netzwerk ist für Unternehmen und Organisationen von Vorteil, die eine umfassende Kontrolle über ihre Netzwerkinfrastruktur benötigen und spezifische Netzwerkanforderungen haben.

Holen Sie sich ein kostenloses Muster: https://www.zionmarketresearch.com/sample/dark-fiber-network-market

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Dark-Fiber-Netzwerke wächst exponentiell. Die zunehmenden Trends des Internets der Dinge, des Edge Computing und des Cloud Computing haben zu einem rasant steigenden Bedarf an Konnektivität in Unternehmen geführt. Dies ist der Schlüsselfaktor, der das Wachstum des Weltmarktes steigert. Darüber hinaus gehören die zunehmende Verbreitung von Internetdiensten und die hohe Abhängigkeit der meisten Unternehmen von der Internetkonnektivität ebenfalls zu den Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Marktes antreiben. Darüber hinaus bietet das Dark-Fiber-Netzwerk zahlreiche Vorteile, darunter Skalierbarkeit, Netzwerklatenz, Flexibilität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Redundanz. Daher ist es ideal für Finanzdienstleistungsunternehmen, die unbegrenzte Bandbreite benötigen, und große Organisationen, die eine erweiterte Vernetzung benötigen.

Darüber hinaus können Dark-Fiber-Netzwerke mehreren Organisationen und Unternehmen zugute kommen, beispielsweise Telekommunikationsunternehmen, Internetanbieter, Hochschulgelände, Regierungsinstitutionen, E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen, Logistikunternehmen und viele mehr. Dies fördert das Wachstum des globalen Marktes für Dark-Fibre-Netzwerke. Darüber hinaus trägt auch die wachsende Notwendigkeit, die verfügbare Bandbreite zu erweitern, um die Abhängigkeit von der Internetkonnektivität zur Erledigung täglicher Vorgänge und Aufgaben zu erhöhen, gleichermaßen zum Wachstum des Marktes bei. Darüber hinaus könnte die Entstehung des 5G-Netzwerks im Prognosezeitraum zahlreiche Wachstumschancen für den globalen Markt für Dark-Fiber-Netzwerke mit sich bringen. Jedoch,

Der globale Markt für Dark-Fiber-Netzwerke ist von der Covid-19-Pandemie mäßig betroffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 führten strikte Abriegelungen und Bewegungseinschränkungen in allen Ländern der Welt zu einer Unterbrechung der Wertschöpfungskette von Dark-Fiber-Netzwerken. Dies führte zu einem Rückgang des Einsatzes von Dark Fiber. In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 stieg jedoch die Nachfrage nach Dark-Fiber-Netzwerken, da die IT- und Finanzbranche bei der Erledigung alltäglicher Routineaufgaben zunehmend auf Internetkonnektivität angewiesen war. Daher wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum kräftig wächst.

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Segmentierung

Der globale Markt für Dark-Fiber-Netzwerke ist nach Typ, Material, Netzwerktyp, Endbenutzer und Region unterteilt. Das Typensegment ist in Multimode-Faser und Singlemode-Faser unterteilt. Das Materialsegment umfasst Kunststoff und Glas. Langstrecken- und Metronetze sind die Netzwerktypen des globalen Marktes für Dark-Fibre-Netzwerke. Das Endbenutzersegment ist nach Internetdienstanbietern (ISPs) und Telekommunikation, Eisenbahn, Gesundheitswesen, Öl und Gas, Militär und Luft- und Raumfahrt, IT-gestützten Diensten, BFSI und anderen kategorisiert.

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Regionale Analyse

Auf regionaler Ebene wird geschätzt, dass Nordamerika den globalen Markt für Dark-Fiber-Netzwerke dominiert und seine Dominanz auch im Prognosezeitraum behält. Die zunehmende Akzeptanz von IoT und Cloud Computing, das Vorhandensein einer gut etablierten Netzwerkinfrastruktur und die Präsenz wichtiger Schlüsselakteure treiben in erster Linie das Wachstum des Marktes in dieser Region voran. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum mit zunehmenden Investitionen in die Infrastrukturentwicklung, einer steigenden Nachfrage nach Dark-Fibre-Netzwerken von BFSI und Internetdienstanbietern sowie einer zunehmenden Installation von Multimode-Glasfaser schnell wächst.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts bei TOC @

https://www.zionmarketresearch.com/toc/dark-fiber-network-market

Globaler Markt für Dark-Fibre-Netzwerke: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für Dark-Fibre-Netzwerke stellt wichtige Akteure vor wie:

Geistiges Eigentum von AT&T

CenturyLink, Inc.

GTT Communications, Inc.

Konsolidierte Kommunikation

Comcast Corporation

Colt Technology Services Group Limited

Zayo Group, LLC

Windstream-Kommunikation

Verizon Communications, Inc

NTT Communications Corporation

Andere

Der globale Markt für Dark-Fiber-Netzwerke ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Multimode-Faser

Singlemode-Faser

Nach Material

Plastik

Glas

Nach Netzwerktyp

Langstrecke

Metro

Vom Endbenutzer

Internetdienstanbieter (ISPs) und Telekommunikation

Eisenbahn

Gesundheitspflege

Ölbenzin

Militär & Luft- und Raumfahrt

IT-gestützte Dienstleistungen

BFSI

Andere

Nach Region

Nordamerika

Die USA

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

GCC

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns :

Rushikesh Dorge

USA: +1 347 690-0211

Vereinigtes Königreich: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/global-2d-electronics-market-size-share-growth-report-mahavir-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-satellite-payloads-market-size-share-growth-report-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-adhesion-barrier-market-size-share-growth-report-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-engineering-services-outsourcing-market-size-share-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-office-furniture-market-size-share-growth-report-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-geotextile-tubes-market-size-share-growth-report-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-atm-outsourcing-services-market-size-share-growth-aiwale/

https://www.linkedin.com/pulse/global-neutropenia-treatment-market-size-share-growth-mahavir-aiwale/

https://playstoreapk.com/?p=5847&preview=true

https://businesminds.com/?p=2855&preview=true

https://thenexify.com/?p=5190&preview=true