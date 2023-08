Globaler Markt Für Laborautomatisierung: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Laborautomatisierung im Jahr 2022 auf 5,15 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 11,48 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,45 % wächst. im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert Wachstumsfaktoren, Einschränkungen und Nachfrageauswirkungen auf den globalen Laborautomatisierungsmarkt im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, neue Möglichkeiten in der Laborautomatisierungsbranche zu erkunden und zu erkunden.

Globaler Markt für Laborautomatisierung – Überblick

Unter Laborautomatisierung versteht man den Einsatz von Instrumenten oder Geräten zur Durchführung von Laborprozessen mit möglichst geringem menschlichen Eingriff. In den letzten Jahrzehnten hat die Laborautomatisierung den Arbeitsprozess im Labor revolutioniert. Dadurch konnten Labore dem Verbraucher eine große Auswahl an Tests zu geringeren Kosten pro Test und mit weniger Personal anbieten. Die Laborautomatisierung wird von einem einzelnen Schritt in einem experimentellen Prozess bis hin zum gesamten Arbeitsablauf eingesetzt.

Globaler Markt für Laborautomatisierung: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Laborautomatisierung wächst exponentiell. Der wachsende Bedarf an schnellen und genauen klinischen Diagnosen, die Zunahme von Medikamentenforschungsprogrammen, die aktuelle Situation der Covid-19-Pandemie und die enormen Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur sind einige der vorherrschenden Faktoren, die das Wachstum des Weltmarktes antreiben. . Die Laborautomatisierung bietet mehrere Vorteile, darunter geringere Testkosten, schnellere Verarbeitung, einfache Interaktion mit Laborinformationssystemen und Modularität, da Laborautomatisierungssysteme anpassbar sind. Darüber hinaus wird die Gesamteffizienz der experimentellen Prozesse durch die Automatisierung des Labors verbessert, Es ermöglicht einen höheren Durchsatz an Experimenten, verbraucht weniger Reagenzien und reduziert den Abfall. Darüber hinaus

All diese vorteilhaften Einsatzmöglichkeiten der Laborautomatisierung tragen zum Wachstum des globalen Marktes für Laborautomatisierung bei. Darüber hinaus sind auch die zunehmenden F&E-Aktivitäten in der Biotech- und Pharmaindustrie sowie die Einführung von Industrie 4.0 Faktoren, die das Wachstum des Weltmarktes vorantreiben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Software, Sensoren und Robotern einer der Haupttreiber für das Wachstum des Weltmarktes. Darüber hinaus wird die zunehmende Durchdringung von KI- und Internet-of-Things-basierten Tools im Diagnostiksektor im Prognosezeitraum zahlreiche Chancen für das Wachstum des globalen Marktes für Laborautomatisierung bieten. Jedoch,

Die Covid-19-Pandemie hat die Einführung der Laborautomatisierung weltweit verstärkt. Die kontinuierliche Zunahme der Covid-19-Fälle hat zu einem erheblichen Anstieg der diagnostischen Tests geführt. Darüber hinaus übt die Pandemie einen enormen Arbeitsdruck auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen aus, Patienten zu testen und anschließend zu behandeln. Darüber hinaus werden zur Durchführung der Bearbeitung einer großen Anzahl von Proben vollautomatische Arbeitsplätze für den SARS-CoV-2 RT-PCR-Test bereitgestellt. All diese Faktoren haben das Wachstum des globalen Laborautomatisierungsmarktes während der Pandemie stimuliert und es wird erwartet, dass er aufgrund der aktuellen Pandemiesituation eine gesunde Wachstumsrate beibehält.

Globaler Markt für Laborautomatisierung: Segmentierung

Der globale Markt für Laborautomatisierung ist nach Produkt, Anwendung, Endbenutzer und Region unterteilt. Auf der Grundlage des Produkts wird der globale Markt für Laborautomatisierung in automatisierte Arbeitsstationen, Mikroplatten-Lesegeräte, Robotersysteme sowie Software und Computer unterteilt. Das Anwendungssegment umfasst Proteomik-Lösungen, Genomik-Lösungen, klinische Diagnostik und Arzneimittelforschung. Zu den Endverbrauchern des globalen Marktes zählen Forschungsinstitute, Biotech- und Pharmaindustrie sowie Krankenhäuser und Diagnoselabore.

Globaler Markt für Laborautomatisierung: Regionale Analyse

Nach Regionen wird geschätzt, dass Nordamerika im Prognosezeitraum gemessen am Umsatz führend auf dem globalen Markt für Laborautomatisierung sein wird. Faktoren wie die Präsenz des größten biopharmazeutischen Unternehmens in den USA, verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die Arzneimittelforschung und innovative Therapien sowie die schnelle Einführung fortschrittlicher Technologien treiben das Marktwachstum in dieser Region voran. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Laborautomatisierungslösungen, der Präsenz von Originalgeräteherstellern (OEMs) in Deutschland und der Präsenz dynamischer und integrierter Forschungseinrichtungen wird Europa voraussichtlich auch den größtmöglichen Anteil zum Marktwachstum beitragen.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum schnell wächst und reichlich Gelegenheit für ein Gesamtmarktwachstum bietet. Dies ist auf die Zunahme der Zahl unabhängiger Labore, Krankenhauslabore und großer Diagnoseketten zurückzuführen. Darüber hinaus tragen große Pharmariesen, die sich die Laborautomatisierung zu eigen machen, und die schnell wachsende Pharmaindustrie in China und Indien ebenfalls maßgeblich zum Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Globaler Markt für Laborautomatisierung: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Laborautomatisierung sind:

Agilent Technologies, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Tecan Group Ltd.

Siemens AG

Qiagen NV

PerkinElmer, Inc.

Hamilton-Robotik

Roche Diagnostics

Danaher Corporation

BioMerieux SA unter anderem.

Der globale Markt für Laborautomatisierung ist wie folgt segmentiert:

nach Produkt

automatisierte Arbeitsplätze

Mikroplatten-Reader

Robotersysteme

Software und Informationstechnologie

per Antrag

proteomische Lösungen verstehen

Genomische Lösungen

klinische Diagnose

Arzneimittelentdeckung

Vom Endbenutzer

Forschungsinstitute

Biotech- und Pharmaindustrie

sowie Krankenhäuser und Diagnoselabore

Globaler Markt für Laborautomatisierung: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Große Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

