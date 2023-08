Globaler Federmehl-Marktgrößen-, Anteils- Und Wachstumsbericht 2030

Der weltweite Federmehlmarkt hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 510,34 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 971,97 Millionen US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,41 %. zwischen 2023 und 2030 .

Der Bericht befasst sich mit verschiedenen entscheidenden Aspekten der globalen Federmehlindustrie. Beinhaltet eine ausführliche Diskussion bestehender Wachstumsfaktoren und -beschränkungen. Zukünftige Wachstumschancen und Herausforderungen, die sich auf den Federmehlmarkt auswirken, werden im Bericht umfassend behandelt.

Globaler Federmehlmarkt: Überblick

Federmehl, auch hydrolysiertes Vogelfedermehl oder hydrolysiertes Federmehl genannt, wird durch die Verarbeitung der Federn nach der Schlachtung der Vögel gewonnen. Federn sind ein Nebenprodukt der Puten-, Broiler- und anderen Geflügelverarbeitungsvorgänge. Federn sind eine reichhaltige Proteinquelle namens Keratin und können durch mäßiges Mahlen unter hohem Druck und Hitze in wertvolle Nahrungsmittel umgewandelt werden. Federmehl hat sich zu einer wichtigen Zutat für Wiederkäuer entwickelt. Federmehl ist eine gute Alternative für Proteinquellen in Aquakulturen und Nutztierfuttermitteln, die einen hohen Proteinanteil bieten.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: www.zionmarketresearch.com/sample/feather-meal-market

Globaler Federmehlmarkt: Wachstumsfaktoren

Der weltweite Markt für Federmehl wächst erheblich. Die steigende Nachfrage nach Federmehl aufgrund seines hohen Proteingehalts, die zunehmende Zahl von Investoren für die Federmehlproduktion und die leichte Verfügbarkeit von Federn für die Federmehlproduktion sind die Hauptfaktoren, die die Entwicklung von Federmehl vorantreiben. Wachstum des Weltmarktes für Federmehl. Federn werden in der Geflügelindustrie in Tonnen als Abfall produziert, der schwer zu entsorgen ist, da sie aus Keratin bestehen, das aufgrund der Anwesenheit von Disulfid- und Wasserstoffbrückenbindungen sehr resistent gegen den Proteolyseprozess ist. Bei richtiger thermochemischer Behandlung können diese in proteinreiches Federmehl umgewandelt werden. Neben Viehfutter und Aquakultur,

Fördert das konstante Wachstum von Pflanzen im Innen- und Außenbereich. Das Vorhandensein von Stickstoff mit langsamer Freisetzung im Federmehl erhöht die grüne Vegetation, verbessert die Bodenstruktur und bringt den Komposthaufen in Schwung. Daher besteht bei Landwirten eine große Nachfrage nach Federmehl. Alle diese Faktoren tragen gleichermaßen zum Wachstum des Weltmarktes bei. Darüber hinaus kann eine Zunahme der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit Federmehl zur Herstellung von Mehrwertprodukten im Prognosezeitraum zahlreiche Chancen für das globale Marktwachstum schaffen. Allerdings können langwierige Verfahren zur Reduzierung des Feuchtigkeitsgehalts von Federn, um ihre Lebensdauer sicherzustellen, das Wachstum des globalen Federmehlmarktes behindern.

Der strikte Lockdown und die Einschränkung von Handel und Transport haben alle Industriezweige, einschließlich der Lebensmittelverarbeitung und des Agrarsektors, beeinträchtigt. Sie mussten alle ihre Prozesse herunterfahren. Auch Störungen in der Lieferkette und die Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften haben das Wachstum des Marktes behindert. Allerdings beschleunigen die Hersteller nach Aufhebung des Lockdowns ihre Prozesse, um den Totalverlust während des Lockdowns auszugleichen. Daher wird der globale Federmehlmarkt nach der Covid-19-Ära eine stetige Wachstumsrate verzeichnen.

Globaler Federmehlmarkt: Segmentierung

Der globale Federmehlmarkt ist nach Anwendung, Art, Rohproteingehalt, Vertriebskanal und Region kategorisiert. Basierend auf der App wird der globale Federmehlmarkt in organische Düngemittel und Tierfutter unterteilt. Basierend auf der Natur ist der Weltmarkt in biologische und konventionelle Produkte unterteilt. Das Segment des Rohproteingehalts wird in 75–80 %, 80–90 % und über 90 % eingeteilt. Je nach Vertriebskanal ist der Weltmarkt in einen Distributor und einen Direktvertrieb unterteilt.

Globaler Markt für Federmehl: Wettbewerbsfähige Akteure

Sanimax Industries Inc., JG Pears and The Environment, BMG Manufacturing Investment Trading Joint Stock Company, Wudi Musen Biological Co., Ltd., Tyson Foods, Inc., West Coast Reduction Ltd, FASA Group, North Country Organics, The Boyer Valley Company , Inc und Valley Proteins, Inc. sind Schauspieler, die sich auf dem globalen Markt der Pflaumenbäume befinden.

Globaler Federmehlmarkt: Regionale Analyse

Nordamerika macht den Großteil des weltweiten Federmehlmarktes aus. Faktoren wie eine steigende Nachfrage nach Geflügelprodukten, ein zunehmender Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Gewinnung von Mehrwertprodukten und die Effizienz der Hauptakteure in dieser Region sind die Hauptmerkmale, die das Wachstum des Marktes in dieser Region vorantreiben . Region. Es wird erwartet, dass der Markt in Europa im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Verwendung von Federn für Federmehl aufgrund seiner hohen Proteinquelle, die ein geeignetes Futter für Wiederkäuer sein kann, ebenfalls deutlich wachsen wird.

Andererseits wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum ein Wachstum mit der höchsten CAGR verzeichnen wird, was auf die Präsenz einer großen Anzahl von Geflügel- und Lebensmittelverarbeitungsindustrien, leicht verfügbare Rohstoffe für Federmehl und eine steigende Nachfrage nach organischen Düngemitteln zurückzuführen ist.

Kaufen Sie eine Kopie des Berichts direkt bei TOC @

Federmehlmarkt: Wettbewerbsanalyse

Der globale Federmehlmarkt wird von Akteuren angeführt wie:

Industries Sanimax Inc.

JG Birnen und die Umwelt

BMG Manufacturing Investment Trading Limited Company

Wudi Musen Biological Co Ltd

Tyson Foods, Inc.

West Coast Reduction Ltd

FASA-Gruppe

Bio-Produkte aus dem Norden des Landes

Boyer Valley Company Inc.

Valley Proteins Inc.

Der globale Federmehlmarkt ist wie folgt unterteilt:

Für die Natur

Bio

Konventionell

Nach Rohproteingehalt

75 bis 80 %

80 bis 90 %

mehr als 90 %

Nach Vertriebskanal

Verteiler

Direktverkauf

per Antrag

Organische Düngemittel

Tierfütterung

Globaler Federmehlmarkt: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Rushikesh Dorge

EE. USA: +1 347 690-0211

Vereinigtes Königreich: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: www.zionmarketresearch.com/

Blog: zmrblog.com/ zmrblog.com/

Weitere Berichte lesen:

www.linkedin.com/pulse/global-fertility-testing-devices-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-advanced-visualization-market-size- share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-automotive-seat-belts-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-direct-thermal- ticket-paper-market-size-share-growth-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-next-generation-supply-chain-market-size-share-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/ 122-cagr-global-iot-defense-market-surpass-us-65-bn-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/402-cagrglobal-electric-bus-charge-station-market-surpass-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/1642-cagr-global-esim-market-surpass-us-258-bn-report-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/385-cagrglobal-ev-charge-cable-market-surpass-us-32-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-robot-service-market-sizeshare-worth- USD-44-Milliarden-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/245-cagr-global-electric-vehicle-market-surpass-us-980-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-addison- Disease-testing-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-feather-meal-market-size-share-growth-report-2030-anil-shinde/

www.linkedin. com/pulse/global-power-over-ethernet-poe-solutions-market-size-share-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-laboratory-automation-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-extended-reality-xr-market-size-share-growth-report-shinde/