Globaler Markt Für Unbemannte Flugzeugsysteme: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Die Größe des globalen Marktes für unbemannte Flugzeugsysteme betrug im Jahr 2022 rund 26,89 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 48,17 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,56 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme – Überblick

Ein unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) oder unbemanntes Flugzeugsystem ist ein unbemanntes Luftfahrzeug kompakter Größe, dessen Entfernung begrenzt ist oder das optimierte Leistungen nutzt, um gewünschte Fähigkeiten auszuführen und zu erkunden. Diese werden zum Heben und Liefern kleinerer Verwaltungslasten, kleiner Nutzlasten, statischer Kameras für Videografie und Fotografie sowie zur Durchführung militärischer Aufgaben und Projekte eingesetzt.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Wachstumsfaktoren

Die erweiterten Fähigkeiten von UAV helfen bei der Analyse zahlreicher Bilder, um sichere und genaue Daten bereitzustellen, was wiederum zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit in der Industrie beiträgt. Unternehmen sind zunehmend auf genaue Informationsressourcen und die Prüfung von Produktdaten angewiesen, was den globalen Markt für unbemannte Flugzeugsysteme weiter stärkt. Neue Geräte und Segment-Upgrades bieten Kunden konsistenten Support, der auf moderne Computer, schnellere Mikroprozessoren und fortschrittliche Kameras zurückzuführen ist.

Advanced Computing ist in der Lage, Drohnen in Echtzeit mit Live-Anleitung durch Luftbilder zu kartieren. Daher konzentrieren sich verschiedene Marktteilnehmer auf die Koordinierung von maschinellem Lernen und KI, um eine große Menge an Informationen zu untersuchen, da UAVs regelmäßig große Mengen an Luftbildern sammeln. Zahlreiche Organisationen entwickeln Planungstools, die die Standortuntersuchung mithilfe von Objektidentifizierungs- und -schätzungssystemen automatisieren würden.

Aufgrund der Weiterentwicklung der Drohnen und der damit verbundenen vielfältigen Fähigkeiten ist in verschiedenen Ländern seit einigen Jahren eine wachsende Nachfrage nach UAVs zu beobachten. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Grenzübertritten und feindlichen Invasionen haben mehrere Nationen in die Entwicklung und Produktion des Marktes für unbemannte Flugzeugsysteme investiert. Ziel ist die Durchführung von Wissens-, Beobachtungs- und Überwachungsaktivitäten in verschiedenen Missionen. Stromlinienförmige Builds sind für Luftangriffe am Standardstandort vorgesehen. Rund 50 Nationen haben seine UAV-Variante gekauft und gebaut, um sich auf Kampfsituationen und Anti-Terror-Aktivitäten in den kommenden Zeiten vorzubereiten.

Große bahnbrechende Infrastrukturprojekte benötigen ständige Informationen, um die Realität vor Ort und die zu erwartenden Schwierigkeiten zu verstehen. Das Entwicklungsgeschäft trifft auf schnell einsetzbare UAVs unterschiedlicher Größe. Er hilft verschiedenen Designern und Spezialisten bei der Entscheidung über intelligentere Geschäftsoptionen.

Kommerzielle Drohnen werden in verschiedenen Ländern zur Prüfung, Planung und Verifizierung von Anwendungen eingesetzt. Die Branche sieht sich in einigen Ländern mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Marktentwicklung konfrontiert, da strenge staatliche Vorschriften zur Nutzung des Luftraums gelten, um einen strategischen Abstand zu zufälligen Schäden und Gesundheitsproblemen zu wahren. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Fehlen eines Flugverkehrsmanagements in Bezug auf UAV-Geschäftsreisen und Einschränkungen in Ballungsgebieten die zukünftige Entwicklung in den kommenden Jahren behindern wird.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Segmentierung

Der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme ist nach Branche, Umfang, System, UAV-Typ, Technologie und Region segmentiert. Basierend auf der Reichweite wurde der Markt in „Beyond Line of Sight“, „Extended Line of Sight“ und „Extended Line of Sight“ unterteilt. Unter diesen dürfte das Segment Beyond Line of Sight (BLOS) im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR führend sein. Dem System zufolge ist der Markt in Nutzlast, Flugzeugzelle, Software, Antrieb und Avionik unterteilt. Aufgrund der Technologie wird der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme in halbautonome, ferngesteuerte und vollständig autonome Flugzeugsysteme unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung ist der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme in Verbraucher, Strafverfolgungsbehörden und Regierung, Handel und Militär unterteilt. Unter diesen wird erwartet, dass das kommerzielle Segment in den kommenden Jahren florieren wird. Dieses Wachstum ist abhängig vom zunehmenden Einsatz von UAVs für verschiedene kommerzielle Anwendungen wie Vermessung, Überwachung, Fernerkundung und Kartierung.

Basierend auf der Klasse wird der globale Markt in Spezial-UAVs, strategische UAVs, taktische UAVs und kleine UAVs eingeteilt. Unter diesen dürfte das kleine UAV-Segment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Drohnen für Militär- und Aufklärungsanwendungen mit der höchsten CAGR wachsen. Die wachsende Nachfrage nach diesem Segment des kommerziellen Sektors nimmt auch zu, da es in den Bereichen Logistik und Transport, Landwirtschaft, Wildtierforschung, Brandbekämpfung, Fotografie und Strafverfolgung weit verbreitet ist.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Regionale Analyse

Geografisch gesehen hat die Region Naher Osten, Afrika und Europa in den letzten Jahren den Markt angeführt und dürfte diese Führung auch im Prognosezeitraum behaupten. Darüber hinaus ist der asiatisch-pazifische Raum eine weitere Region im globalen Markt für unbemannte Flugzeugsysteme, die in den kommenden Jahren ein vielversprechendes Wachstum verzeichnet.

Globaler Markt für unbemannte Flugzeugsysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für unbemannte Flugzeugsysteme gehören Northrop Grumman, General Atomics, Boeing, Textron Inc., SZ DJI, 3D Robotics, Parrot und Aeryon Labs. Unter diesen ist General Atomics der führende Akteur auf dem Weltmarkt für unbemannte Flugsysteme. Seine Produkte sind für die US-Streitkräfte im Einsatz. Das Unternehmen hat sich auch in Ländern wie Irak, Pakistan, Afghanistan, Syrien, Libyen und Jemen bewährt. Mit seiner breiten Palette an Produktportfolios, von UAV-Plattformen über Bodenkontrollstationen bis hin zu Sensorsystemen, ist das Unternehmen mit seinen Strategien und Taktiken führend auf dem Markt unter den Wettbewerbern.

Hauptakteure des Marktes für unbemannte Flugzeugsysteme

Northrop Grumman

allgemein atomar

Boeing

textron inc.

SZ DJI

3D-Robotik

Sie

Aeryon Laboratories

Der globale Markt für unbemannte Flugzeugsysteme ist wie folgt segmentiert:

nach Rang

Außerhalb der Sichtlinie

Erweiterte Sichtlinie

visuelle Sichtlinie

nach System

Nutzvolle Ladung

Zelle

Software

Antrieb

Avionik

Durch Technologie

halbautonom

ferngesteuert

Vollständig autonom

per Antrag

Verbraucher

Strafverfolgung und Regierung

Werbung

Militär

Nach Region

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Große Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

