Mit Einer Durchschnittlichen Jährlichen Wachstumsrate (CAGR) Von 48,93 % Wird Der Weltweite Markt Für Paketzustellungen Per Drohne Bis 2030 5.834,89 Millionen US-Dollar Überschreiten, So Der Prognosebericht Von Zion Market Research

Der weltweite Markt für Drohnen-Paketzustellung wird im Jahr 2022 einen Wert von etwa 241,04 US-Dollar (Millionen US-Dollar) gewinnen und bis 2030 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 5.834,89 US-Dollar (Millionen US-Dollar) erzielen, was einer durchschnittlichen Rate von fast 48,93 % im Zeitraum von 2022 bis 2030 entspricht Die Studie bietet eine Bewertung und Analyse des globalen und regionalen Marktes für Drohnen-Paketzustellung. Es bietet eine umfassende Bewertung des Marktwettbewerbs, von Einschränkungen, Umsatzschätzungen, Chancen, sich entwickelnden Trends und branchenvalidierten Daten. Der Bericht liefert historische Daten von 2016 bis 2021 sowie eine Prognose von 2022 bis 2030 basierend auf dem Umsatz (in Mio. USD).

Globaler Markt für Drohnen-Paketzustellung – Überblick

Eine Drohne ist ein Flugzeugtyp, der keinen menschlichen Piloten benötigt. Der Flug wird von einem Fernbediener am Boden oder autonom gesteuert. Der Einsatz von Drohnen zur Zustellung von Paketen ist eine stark modernisierte Form der Zustellung. Es wird verwendet, um den Prozess der Verwendung unbemannter Fahrzeuge zur Lieferung von Produkten an Kunden an verschiedenen Standorten zu vereinfachen. Daher trägt es auch dazu bei, die Effizienz des Lieferprozesses zu verbessern und den menschlichen Aufwand zu reduzieren.

Holen Sie sich ein kostenloses Muster: www.zionmarketresearch.com/sample/drone-package-delivery-market

Ideenschlüssel:

Basierend auf der von unserem Forschungsanalysten geteilten Analyse wird geschätzt, dass der globale Markt für Drohnen-Paketzustellung im Prognosezeitraum (2023–2030) jährlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 48,93 % wächst.

Gemessen am Umsatz wurde die Größe des globalen Marktes für Drohnen-Paketzustellung im Jahr 2022 auf rund 241,04 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 5.834,89 Millionen US-Dollar erreichen.

Nach Angaben des Endverbrauchers hat das Segment der medizinischen Zustellung den größten Anteil am weltweiten Markt für die Paketzustellung per Drohne.

Nach Typ dominiert derzeit der Hybridmarkt den Wettbewerb, da High-End-Drohnen auf den Markt kommen, die für Lieferungen innerhalb der Stadtgrenzen eingesetzt werden können.

Nordamerika hat den größten Anteil am weltweiten Markt für die Zustellung von Drohnenpaketen

Globaler Markt für Drohnen-Paketzustellung: Wachstumsfaktoren

Die steigende Nachfrage nach Drohnen für die schnelle Paketzustellung auf der ganzen Welt ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des globalen Marktes für die Paketzustellung per Drohne. Darüber hinaus ist die wachsende Bereitschaft der Kunden, Premiumpreise für die Lieferung am selben Tag zu zahlen, ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum ergänzt. Laufende Innovationen im Frachttransport sowie zunehmende Mittel von Logistik- und Transportunternehmen zur Entwicklung hochwertiger Drohnen für Zustellzwecke, insbesondere für das Gesundheitswesen, Convenience-Stores und Schnellrestaurants, erhöhen die Reichweite der Paketzustellung per Drohne auf der ganzen Welt . die Welt.

Allerdings dürfte die Beteiligung von Drohnen-Infrastrukturanbietern, Drohnendienstleistern, Abflussherstellern und Drohnen als Paketzustelldienstanbieter in den nächsten Jahren viele lukrative Wachstumschancen auf dem globalen Markt für Drohnenpaketzustellung schaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass starke Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Drohnenherstellung zur Entwicklung innovativer Geräte, die schwere Lasten transportieren können, zusammen mit verbesserter Batterieleistung die Paketzustelldienste per Drohne weltweit weiter steigern werden. Welt

Globaler Markt für Drohnen-Paketzustellung: Segmentierung

Der globale Markt für die Paketzustellung per Drohne kann in Lösung, Paketgröße, Dauer und Region unterteilt werden.

Je nach Lösung kann der Markt in Infrastruktur, Plattform, Software, Service und andere segmentiert werden.

Nach Packungsgröße kann der Markt in >5 kg, 2-5 kg ​​und <2 kg unterteilt werden.

Je nach Dauer kann der Markt in kurze und lange Märkte unterteilt werden.

Nach Endverbraucher kann der Markt in Munition und Waffen, Industrie, Landwirtschaft, Medizin, Post, Einzelhandel, Lebensmittel und andere Lieferungen unterteilt werden. Das Segment der medizinischen Lieferungen macht den größten Anteil am weltweiten Markt für die Lieferung von Drohnenpaketen aus. Der Ausbruch von Covid-19 hat die Bereitstellung medizinischer Hilfe durch Drohnen erheblich beschleunigt, um Arbeits- und Krankenhauseinrichtungen sinnvoll zu optimieren. Darüber hinaus haben sich Drohnen-Paketzustellungseinrichtungen als von größter Bedeutung erwiesen, um den dringenden Bedarf aufgrund der Pandemie zu decken.

Der Markt kann nach Typ in Hybride, Multirotator-Starrflügler und andere segmentiert werden. Das Hybridsegment hat aufgrund der Entwicklung von High-End-Drohnen für Zustellzwecke innerhalb der Stadtgrenzen eine Hegemonie gegenüber den anderen. Diese Besonderheit des Hybridtyps, zu der die KI-basierte Kollisionsvermeidung und die vertikale Landung gehören, dürfte jedoch das Wachstum des Segments in den kommenden Jahren deutlich ankurbeln.

Globaler Markt für Drohnenpaketzustellung: Regionale Analyse

Aufgrund des wachsenden Trends zum Online-Shopping und schnellen Lieferdiensten in der Region hat Nordamerika den größten Anteil am weltweiten Markt für Paketzustellungen per Drohne. Darüber hinaus dürften zunehmende Investitionen wichtiger Akteure in die Entwicklung von Drohnenpaketanlagen zur Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für Kunden das regionale Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens der Menschen in der Region erheblich wachsen wird.

Kaufen Sie eine Kopie des Berichts direkt bei TOC @

www.zionmarketresearch.com/toc/drone-package-delivery-market

Globaler Markt für Drohnen-Paketzustellung: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der bedeutendsten Akteure auf dem globalen Markt für die Paketzustellung per Drohne sind

Seilrutsche

Workhorse Group Inc.

Wingcopter

Wing Aviation LLC

Fliegend

United Parcel Service of America Inc.

Speedbird Aero

Sky Sports Limited

Skycart Inc.

Rigi Technologies SA

Matternet Inc.

Aero-Mana

Flytrex

Kokette

fliegende Drohne

FedEx

Aire Elroy

Breit

hedronisch

Drohnen können

Drone Delivery Canada Corp.

Grupo Deutsche Post DHL

Cheetah-Logistiktechnologie

Boeing

Bizzby

Amazon.Com Inc.

Höhenengel

y Airbus SAS

Meine Lösung

Infrastruktur

Plattform

Software

Service

und andere.

Nach Packungsgröße

>5kg

2-5 kg

J <2kg

nach Dauer

Kurze Dauer

Lange Dauer

vom Endbenutzer

Munition und Waffen

industriell

Landwirtschaft

Arzt

Post-

Einzelhandelsprodukte

Essen

und noch eine Lieferung.

Nach Typ

Hybrid

Multirotator-Festflügel

und andere

Globaler Markt für Drohnen-Paketzustellung: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Was die Berichte liefern

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials für Unternehmen zur Stärkung ihrer Marktpräsenz.

Kontaktiere uns :

Rushikesh Dorge

EE. USA: +1 347 690-0211

Großbritannien: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: www.zionmarketresearch.com/

Blog: zmrblog.com/

Weitere Berichte lesen:

www.linkedin.com/pulse/global-laboratory-automation-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-electronic-toll-collection-market-size-share-growth-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-2d-electronics-market-size-share-growth-report-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-satellite-payloads-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-adhesion-barrier-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-engineering-services-outsourcing-market-size-share-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-office-furniture-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-geotextile-tubes-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-atm-outsourcing-services-market-size-share-growth-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-neutropenia-treatment-market-size-share-growth-mahavir-aiwale/