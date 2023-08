Größe/Anteil Des Globalen Marktes Für Mobile POS-Geräte Im Wert Von 72,87 Milliarden US-Dollar Bis 2030 Bei Einer Durchschnittlichen Jährlichen Wachstumsrate Von 9,22 %: Zion Market

Die Größe des globalen Marktes für mobile Point-of-Sale-Geräte wurde im Jahr 2022 auf 35,99 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 72,87 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt während der Prognose mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,22 % wächst Zeitraum. Der Bericht analysiert Wachstumstreiber, Einschränkungen und Nachfrageauswirkungen auf den globalen Markt für mobile POS-Geräte im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, neue Möglichkeiten in der Branche für mobile POS-Geräte zu erkennen und zu erkunden.

Globaler Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte – Überblick

Ein mobiles POS-Gerät ist ein spezielles Tablet, Smartphone oder drahtloses Gerät, das die Funktion eines elektronischen Kassenterminals oder einer Registrierkasse übernehmen kann. Diese Geräte werden häufig von Messehändlern mit begrenzter Stellfläche eingesetzt, die das Kundenerlebnis verbessern und den Verkaufsprozess optimieren möchten. Mobile POS-Geräte werden für verschiedene Unternehmen, darunter Straßenverkäufer, kleine Unternehmen und Unternehmen, die unterwegs sind, immer bequemer zu nutzen.

Globaler Markt für mobile POS-Geräte: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für mobile POS-Geräte wächst stark. Die schnelle Einführung mobiler POS-Geräte durch Einzelhändler, die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets und die wachsende Internetkonnektivität in Entwicklungsländern sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für mobile POS-Geräte steigern. Durch den Einsatz mobiler POS-Geräte können Mitarbeiter von überall im Geschäft Lagerbestände oder Kundeninformationen einsehen. Darüber hinaus bietet das mobile Kassengerät zahlreiche Vorteile. Erleichtert den Kunden das Bezahlen, bietet den Mitarbeitern mehr Flexibilität, keine langfristigen Verpflichtungen, ist einfach einzurichten und zu verwenden, bleibt nah am Kunden und verkauft mehr Produkte.

Darüber hinaus werden Kosten und Gebühren vereinfacht. Die meisten herkömmlichen POS-Systeme verwenden einen Computer, auf dem POS-Software ausgeführt wird. Ein Bondrucker und eine Registrierkasse sind per Computer verbunden. Solche Systeme kosten mehr. Auf der anderen Seite vereinfachen mobile POS-Geräte die Sache, indem sie eine einzige Gebühr verlangen. Aufgrund all dieser positiven Faktoren steigt die Nachfrage nach mobilen POS-Geräten und treibt so das Wachstum des Weltmarktes voran. Darüber hinaus sind auch der zunehmende Digitalisierungstrend, die Steigerung des E-Commerce-Umsatzes und der Ausbau der Infrastruktur Faktoren, die das Wachstum des Marktes vorantreiben. Darüber hinaus Verstärkte technologische Fortschritte zur Aktualisierung von Funktionen werden im Prognosezeitraum enorme Chancen für das Wachstum des globalen Marktes für mobile POS-Geräte schaffen. Jedoch,

Der globale Markt für mobile POS-Geräte profitiert von der Covid-19-Pandemie. Die meisten Städte in den Ländern befanden sich vollständig im Lockdown und mussten strenge Ausgangsbeschränkungen einhalten. Einzelhandelsgeschäfte sind zwingend geschlossen. Verbraucher waren beim Kauf lebenswichtiger Güter auf Online-Verkäufe angewiesen. Auch E-Commerce-Plattformen haben während der Pandemie zugenommen, um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. All diese Faktoren führten zu einem Anstieg der Nachfrage nach mobilen POS-Geräten, was letztendlich zum Wachstum des Marktes beitrug.

Globaler Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte: Segmentierung

Der globale Markt für mobile POS-Geräte ist nach Terminal, Technologie und Region kategorisiert. Basierend auf dem Terminal wird der globale Markt in Restaurants, Gesundheitswesen, Transport und Lagerung, Gastgewerbe, Sport und Unterhaltung sowie Einzelhandel kategorisiert. Auf der Grundlage der Technologie ist der globale Markt für mobile POS-Geräte in Ethernet, Near Field Communication (NFC), hybride Technologielösungen, Chip und Token, Biometrie, Bluetooth, Magnetstreifen sowie EMV-Chip und Pin unterteilt.

Globaler Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte: Regionale Analyse

Geografisch wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den größten Anteil am globalen Markt für mobile POS-Geräte haben wird. Faktoren wie die zunehmende Nutzung digitaler Dienste, das Vorhandensein einer gut ausgebauten Netzwerkinfrastruktur und die steigende Nachfrage nach mobilen POS-Geräten durch Einzelhändler tragen wesentlich zum Wachstum des Marktes in dieser Region bei. Es wird erwartet, dass Europa einen erheblichen Marktanteil haben wird. Dies ist auf die schnelle Verbreitung mobiler POS-Geräte und die zunehmende Nutzung von Tablets und Smartphones zurückzuführen. Andererseits wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Markt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung schneller wachsen wird.

Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte wird von Akteuren angeführt wie :

MICROS-Systeme

Hewlett Packard Company

FEITIAN Technologies Co., Ltd.

Cisco Systems, Panasonic Corporation

KC Industrial Co., Ltd.

Erste Datengesellschaft

BEGRENZTE ELEKTRONISCHE ABRECHNUNG

Transaktionstechnologien Pte. Limitiert.

begrenzte PAX-Technologie

Der globale Markt für mobile POS-Geräte ist wie folgt segmentiert:

per Terminal

Restaurants

Gesundheitspflege

Transport und Lager

Gastfreundschaft

Sport und Unterhaltung

Einzelhandel

Durch Technologie

Ethernet

Nahfeldkommunikation (NFC)

hybride Technologielösungen

Chip und unterschreiben

biometrisch, Bluetooth

Magnetstreifen

Chip und Pin EMV

Globaler Markt für mobile Point-of-Sale-Geräte: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

