Globaler Markt Für Kontaktlose Biometrische Technologie: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Der weltweite Markt für kontaktlose biometrische Technologie hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 11,24 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 50,42 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 20,64 % zwischen 2023 und 2030.

Das Aufkommen der kontaktlosen biometrischen Technologie ist eine leistungsstarke Technologie zur Benutzeridentifizierung und -authentifizierung. Neben der Verbesserung der Sicherheit ist das Benutzererlebnis in verschiedenen Bereichen zu einem zentralen Anliegen geworden. Zu den jüngsten Fortschritten im Bereich der kontaktlosen biometrischen Technologie gehört die Verwendung von Fingerabdruck-, Iris- oder Gesichtserkennung. Die kontaktlose biometrische Technologie ist nicht nur äußerst zuverlässig, effizient und genau, sondern erfreut sich auch einer steigenden Nachfrage während der Covid-19-Pandemie, in der großer Wert auf Hygiene und kontaktlose Praktiken im sozialen Bereich gelegt wird.

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Wachstumsfaktoren

Die kontaktlose biometrische Technologie wird zunehmend von Unternehmen und Behörden als benutzerfreundliche Lösung zur Durchführung von Anwesenheits-, Registrierungs- und Personalverwaltungsaufgaben eingesetzt. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern sorgt auch für Genauigkeit im Prozess. Selbst während der Quarantänezeit ermöglicht die kontaktlose biometrische Technologie die Nachverfolgung der Arbeit zu Hause. Verschiedene andere Anwendungen wie elektronische Zahlungen, die Verwendung eines Personalcomputers oder Mobilgeräts, die Erkennung von Fahrzeugen oder Personen für Videoüberwachungssysteme sowie die Identifizierung von Personen anhand der Stimme oder der Augeniris nutzen ebenfalls biometrische Technologie. Kein Kontakt. Neben,

Kontaktlose biometrische Technologien wie die Sprachbiometrie können in verschiedenen wichtigen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise bei der Authentifizierung von Sitzungen mit hohem Risiko, etwa bei ungewöhnlichen Transaktionen, Passwortänderungen und bei der Remote-Anmeldung. Die Nachfrage nach robusten Diebstahl- und Betrugserkennungs- und -präventionssystemen ist weltweit deutlich gestiegen, insbesondere im BFSI-Sektor. Es garantiert den Benutzern Sicherheit, Transparenz und Zuverlässigkeit. Daher wird erwartet, dass der globale Markt für kontaktlose biometrische Technologie in den kommenden Jahren sprunghaft ansteigen wird.

Komponenten wie Sensoren, die in der kontaktlosen biometrischen Technologie verwendet werden, können recht teuer sein. Auch die Installationskosten für kontaktlose biometrische Technologie sind hoch. Der Marktfortschritt kann auch durch einen Mangel an technischem Bewusstsein und mangelnder Bildung behindert werden. Dies könnten einige limitierende Faktoren für den Markt der kontaktlosen biometrischen Technologie sein. Der Markt für kontaktlose biometrische Technologien wird jedoch trotz der Einschränkungen dank des geringeren Eindringens der biometrischen Authentifizierung weiter wachsen. Oftmals können Authentifizierungsvorgänge, wie beispielsweise die Eingabe von PIN-Nummern, aufgrund der hohen Häufigkeit von Fehlversuchen mit Unannehmlichkeiten und Zeitverlusten verbunden sein.

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: www.zionmarketresearch.com/sample/contactless-biometrics-technology-market

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Segmentierung

Der globale Markt für kontaktlose biometrische Technologie kann nach Komponenten, Endbenutzer, Typ und Region segmentiert werden. Die Hauptkomponentensegmente des Marktes für kontaktlose biometrische Technologie sind Software und Hardware. Iriserkennung, Gesichtserkennung, Spracherkennung und Fingerabdruckerkennung sind je nach Typ einige Segmente.

Nach Endbenutzern wurde der globale Markt für kontaktlose biometrische Technologie in Unternehmen, Regierung, BFSI, Gesundheitswesen, E-Commerce, Transport und Logistik, Bildung sowie Verteidigung und Sicherheit eingeteilt. Es wird erwartet, dass der BFSI-Sektor im Prognosezeitraum marktführend sein wird, was auf die hohe Häufigkeit von Cyberkriminalität wie Betrug und Diebstahl zurückzuführen ist.

Markt für kontaktlose Biometrie: Wettbewerbsfähige Akteure

NEC, Thales, Fujitsu, ASSA ABLOY, Fingerprint Cards AB, Touchless Biometric Systems AG, nVIAsoft Corporation, IDEMIA SAS und Safran sind einige der Hauptakteure auf dem Weltmarkt für kontaktlose biometrische Technologie. Unternehmen auf dem globalen Markt für kontaktlose biometrische Technologie gehen strategische Partnerschaften und Übernahmen ein.

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der Markt für kontaktlose biometrische Technologie in Nordamerika aufgrund der zunehmenden Implementierung fortschrittlicher Technologie an der Spitze stehen wird. Finanz-, Bank- und Telekommunikationsdienstleister gehören zu den Hauptnutzern der kontaktlosen biometrischen Technologie. Die Region Asien-Pazifik wird auch erhebliche Umsätze auf dem globalen Markt für kontaktlose biometrische Technologie generieren. Die enorme Beliebtheit von Smartphones, mobilen Apps und Webportalen in Schwellenländern wie Indien treibt das Wachstum des Marktes für kontaktlose biometrische Technologie im asiatisch-pazifischen Raum voran. In den kommenden Zeiten wird die Verbreitung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz auch das Wachstum dieser Region weiter vorantreiben.

Kaufen Sie eine Kopie des Berichts direkt bei TOC @

Markt für kontaktlose Biometrie: Wettbewerbsfähige Akteure

Nationales Exekutivkomitee

Erzählungen

Fujitsu

ASSA ABLOY

AB-Fingerabdruckkarten

Berührungslose biometrische Systeme AG

nVIAsoft Corporation

IDEMIA SAS

und Safran

Nach Typ

Iris Erkennung

Gesichtserkennung

Spracherkennung

Fingerabdruckerkennung

Nach Komponenten

Software

Hardware

Markt für kontaktlose biometrische Technologie: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Große Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Rushikesh Dorge

EE. USA: +1 347 690-0211

Großbritannien: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: www.zionmarketresearch.com/

Blog: zmrblog.com/

Weitere Berichte lesen:

www.linkedin.com/pulse/global-laboratory-automation-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-electronic-toll-collection-market-size-share-growth-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-2d-electronics-market-size-share-growth-report-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-satellite-payloads-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-adhesion-barrier-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-engineering-services-outsourcing-market-size-share-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-office-furniture-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-geotextile-tubes-market-size-share-growth-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-atm-outsourcing-services-market-size-share-growth-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-neutropenia-treatment-market-size-share-growth-mahavir-aiwale/