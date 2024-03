Lambda-Cyhalothrin-Marktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2030

Der Wert des globalen Lambda-Cyanothrin-Marktes wurde im Jahr 2022 auf 1.602,37 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf 2.415,63 Millionen US-Dollar ansteigen, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,26 %.

1988 wurde das Pestizid Lambda-Cyhalothrin von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) offiziell zugelassen. Lambda-Cyhalothrin ist eine der Substanzen aus der Pyrethroid-Familie. Ähnlich wie natürliche Pyrethrine werden synthetische Pestizide als Pyrethroide bezeichnet. Forscher stellten Pyrethroid-Insektizide her, um die Eigenschaften von Pyrethrinen zu verbessern. Zu den verfügbaren Produkten gehören Ohrmarken, kleine Pillen, Flüssigkeiten, Pellets und Pulver, die Lambda-Cyhalothrin enthalten. Viele verschiedene Arten von Insekten im Innen- und Außenbereich werden beeinträchtigt, wenn sie mit Lambda-Cyhalothrin in Kontakt kommen oder es konsumieren. Lambda-Cyhalothrin hat Eigenschaften, die Insekten in die Flucht schlagen.

Lambda-Cyhalothrin-Markt

Globaler Lambda-Cyhalothrin-Markt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Lambda-Cyhalothrin wächst weltweit immer schneller. Lambda-Cyhalothrin, eine der wichtigsten Pyrethroid-Chemikalien, wird häufig zur Bekämpfung von Insekten und Schädlingen in landwirtschaftlichen Produkten wie Obstbäumen, Gemüse und Baumwolle eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und geringen Toxizität ist es in vielen Anwendungen einsetzbar. Der globale Markt für Lambda-Cyhalothrin wird durch die wachsende Besorgnis über von Insekten übertragene Krankheiten, den Fokus auf Krankheitsprävention statt -behandlung und das schnelle Wachstum kommerzieller Schädlingsbekämpfungsdienste angetrieben.

Darüber hinaus würde die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung im Prognosezeitraum zu einem starken Rückgang der landwirtschaftlichen Fläche pro Kopf führen, was aufgrund des Bevölkerungswachstums zu einem Anstieg der Getreideproduktion führen würde. Da die Menschen außerdem erkennen, wie wichtig es ist, einen sicheren, risikofreien und gesunden Lebensstil zu führen, wurden neue Strategien zur Reduzierung der Insektenzahl in Wohngebieten entwickelt. Der globale Markt wächst vor allem aus all diesen Gründen.

Der weltweite Markt für Lambda-Cyhalothrin könnte jedoch durch Bedenken hinsichtlich der Toxizität der Chemikalie und strenge gesetzliche Beschränkungen für den Einsatz von Pestiziden eingeschränkt werden. Die großen Branchenteilnehmer investieren jedoch erheblich in die Herstellung von Lambda-Cyhalothrin und wenden Strategien zur Geschäftserweiterung an. Dies könnte jedoch im Laufe des geplanten Jahres Aussichten auf ein Wachstum des globalen Lambda-Cyhalothrin-Marktes bieten. Die anhaltende Nachfrage nach Gemüse während der COVID-19-Pandemie hatte moderate Auswirkungen auf den globalen Lambda-Cyhalothrin-Markt. Führende Nationen hielten ihre Lagerbestände auf dem neuesten Stand, um der Knappheit von Lambda-Cyhalothrin für den Einsatz in der Landwirtschaft entgegenzuwirken.

Globaler Lambda-Cyhalothrin-Markt: Segmentierung

Der weltweite Markt für Lambda-Cyhalothrin ist je nach Produktkategorie, geografischer Region und Anwendung in zwei Hälften geteilt. Der Lambda-Cyhalothrin-Markt wird durch Suspensionskonzentrate, Kapselsuspensionen, wasserlösliche Granulate, emulgierbare Konzentrate, Flüssigkeiten und andere Produktarten definiert. Der Bericht deckt mehrere Anwendungsgebiete von Lambda-Cyhalothrin ab, wie etwa Landwirtschaft, Haus und Garten sowie öffentliche Gesundheit.

Globaler Lambda-Cyhalothrin-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Der Bericht nennt einige der Hauptakteure auf dem globalen Lambda-Cyhalothrin-Markt mit großen Anteilen, darunter BASF SE, ADAMA Ltd., FMC Corporation, Biostadt India Limited, Jiangsu Changlong Agrochemical Co., Ltd., Guangdong Liwei Chemical Industry Co., Ltd., Jiangsu ChunJiangRunTian Agrochemical Co., Ltd., Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd., Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd., Jiangsu Institute of Ecomones Co., Ltd., Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd., Rallis India Limited, Nanjing Red Sun Co., Ltd., Nufarm Ltd. und Syngenta Group, um nur einige zu nennen.

Globaler Lambda-Cyhalothrin-Markt: Regionale Analyse

Der globale Markt für Lambda-Cyhalothrin wird von der nordamerikanischen Region angetrieben. Die Vereinigten Staaten sind der größte Abnehmer von Lambda-Cyhalothrin in der Region. Auch die anhaltende Nachfrage nach Insektiziden in anderen Teilen der Region für Mais-, Weizen- und Sojabohnenkulturen trägt in erster Linie zum großen Anteil der Region am globalen Markt bei. Der Markt in Europa ist entwickelt und wird voraussichtlich einen erheblichen Anteil am Umsatz beitragen. Die asiatischen Länder mit großen landwirtschaftlichen Flächen wie China und Indien werden im Prognosezeitraum voraussichtlich die Nachfrage nach Lambda-Cyhalothrin auf dem asiatisch-pazifischen Markt steigern.

Nach Produkttypen

Suspensionskonzentrat

Kapselsuspensionen

wasserdispergierbares Granulat

emulgierbares Konzentrat

flüssig

Nach Anwendung

Häuser und Gärten

Gesundheitswesen

Landwirtschaft

Globaler Lambda-Cyhalothrin-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

