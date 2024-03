Marktgröße, Anteil und Trends für Augenimplantate 2030

Das weltweite Marktvolumen für Augenimplantate wurde im Jahr 2022 auf 13,97 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 21,35 Milliarden US-Dollar erreichen , mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 5,44 % zwischen 2023 und 2030.

Bei medizinischen Eingriffen zum Ersetzen eines verletzten Auges oder zur Verbesserung der Sehschärfe werden Augenimplantate eingesetzt. Auf dem Markt sind zahlreiche Arten von Implantaten erhältlich, die zur Behandlung verschiedener Augenerkrankungen eingesetzt werden können. Implantate, darunter Intraokularlinsen, Hornhautimplantate und Implantate zur Behandlung von Glaukom, werden zur Behandlung beschädigter oder fehlender Augen verwendet. Die personalisierten Augenprothesen werden je nach Größe des Auges angeboten.

Markt für Augenimplantate

Globaler Markt für Augenimplantate: Segmentierung

Augenimplantate werden auf dem Weltmarkt in drei Segmente unterteilt: Implantattyp, Anwendung und Endverbraucherbranche. Der Weltmarkt ist je nach Art des Implantats in Segmente unterteilt, darunter Glaukomimplantate, Intraokularlinsen, Hornhautimplantate, Orbitalimplantate, Augenprothesen und andere. Innerhalb des Segments der Intraokularlinsen gibt es mehrere Untersegmente, darunter asphärische, multifokale und Vorderkammer-IOLs. Der Markt ist je nach Anwendung in Segmente unterteilt, darunter Arzneimittelverabreichung, Glaukomchirurgie, Oculoplastie, altersbedingte Makuladegeneration und ästhetische Zwecke. Der Markt ist je nach Endverbraucherbranche in Krankenhäuser, Augeninstitute und Fachkliniken für Augen unterteilt.

Globaler Markt für Augenimplantate: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Augenimplantate gehören Novartis AG, Pfizer Inc., Staar Surgical, Johnson & Johnson Services, Inc., Bausch & Lomb Incorporated., Morcher® GmbH. und andere.

Globaler Markt für Augenimplantate: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Augenimplantate wächst aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter die alternde Bevölkerung und die Zunahme von Katarakterkrankungen, die vor allem Menschen über 65 betreffen. Augenimplantate werden in den kommenden Jahren aufgrund technologischer Fortschritte in diesem Bereich, wie der Entwicklung der multifokalen Intraokularlinsentechnologie, ein positives Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus wird das wachsende Bewusstsein der jüngeren Generation für Ästhetik den Markt antreiben. Der Mangel an qualifizierten Spezialisten für Implantationsverfahren und mögliche Nebenwirkungen für das Auge sind Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Augenimplantate behindern.

Globaler Markt für Augenimplantate: Regionale Analyse

Die geografische Analyse zeigt, dass Osteuropa, Nordamerika, der asiatisch-pazifische Raum, Lateinamerika, Westeuropa, der Nahe Osten und Afrika einen vielfältigen Anteil des globalen Marktes für Augenimplantate ausmachen. Nordamerika und Europa sind die beiden Regionen mit den meisten Aussichten in der Augenimplantatbranche. Diese Märkte wachsen aufgrund von Faktoren wie der Zunahme der Marktteilnehmer in entwickelten Gebieten und der steigenden Zahl von Augenoperationen. Um alle unerforschten Möglichkeiten zu nutzen, konzentrieren sich die Marktteilnehmer sowohl auf entwickelte als auch auf Entwicklungsregionen. Die wachsende Gesundheitsinfrastruktur und die sich verbessernde Patientendemografie werden in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wachstum der Augenbranche führen.

Nach Produkt

Hornhautimplantate

Orbitalimplantate

Intraokularlinsen

Augenprothese

Glaukomimplantate

Andere

Nach Anwendung

Ästhetischer Zweck

Arzneimittelverabreichung

Glaukomchirurgie

Okuloplastik

Altersbedingte Makuladegeneration

Andere

Nach Endbenutzer

Krankenhäuser

Spezialisierte Augeninstitute

Kliniken

Globaler Markt für Augenimplantate: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

