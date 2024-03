Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für die Abrechnung von Telekommunikations-Clouds bis 2030

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 23,96 % zwischen 2023 und 2030 wird der globale Markt für Cloud-Abrechnungen im Telekommunikationsbereich, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 8,21 Milliarden USD geschätzt wird, bis 2030 voraussichtlich rund 45,79 Milliarden USD erreichen. Die Telekommunikationsabrechnung ist eine systematische Methode zum Sammeln und Organisieren von Informationen darüber, wie Konten, Dienste oder Telekommunikationsgeräte von bestimmten Personen genutzt werden. Aufgrund der Komplexität mobiler Technologien war ein geeignetes Telekommunikationsabrechnungssystem erforderlich. Im Allgemeinen besteht das Ziel der Cloud-basierten Telekommunikationsabrechnungsplattform darin, die betriebliche Effizienz zu steigern. Darüber hinaus ist sie anpassungsfähig und kann bei Bedarf erweitert werden, um die Anforderungen an die Nutzungsverarbeitung zu erfüllen und ein zuverlässiges Erlebnis zu gewährleisten.

Globaler Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen wächst weltweit stark. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des weltweiten Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsmarktes zählen die zunehmende Nutzung von Cloud-basierter Technologie, die zunehmende Verbreitung mobiler Geräte, sinkende Verwaltungs- und Betriebskosten und die zunehmende Offenheit der Cloud-Anbieter. Zu den Vorteilen der Telekommunikations-Cloud-Abrechnung gehören horizontale und vertikale Skalierbarkeit, schnellere Konnektivität zum Laden und Verfolgen neuer Dienste, Analysen für bessere Entscheidungsfindung, zentralisierte Speicherung mit besserer Konvergenz und die Möglichkeit der Cloud-basierten Abrechnung für Telekommunikation, dynamische Dienste anzubieten. Diese Vorteile veranlassen Unternehmen dazu, Telekommunikations-Cloud-Abrechnungsverfahren einzuführen, was wiederum die Expansion des globalen Marktes fördert.

Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen

Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach gebündelten Diensten, der wachsenden Anforderungen an Echtzeitabrechnungen und des wachsenden Trends zu Online-Transaktionen und -Abrechnungen bei Kunden. Darüber hinaus wird es im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Zahl von Mehrwertdiensten, die von Betreibern angeboten werden, darunter Voice over Internet Protocol (VoIP), Internet Protocol Television (IPTV), Sprache, Daten und viele mehr, viele Möglichkeiten für die Entwicklung des globalen Marktes geben. Die Verwendung veralteter Systeme und strenger Telekommunikationsgesetze könnten jedoch die Expansion des weltweiten Marktes für Cloud-Abrechnungen im Telekommunikationsbereich behindern.

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Telekommunikationsinfrastruktur ist, um Regierungen, Unternehmen und die Gesellschaft zu unterstützen. Aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Verwüstungen durch die Covid-19-Pandemie sind die meisten Menschen weltweit auf Technologie angewiesen, um Informationen zu erhalten und von zu Hause aus zu arbeiten. Die Mehrheit der Telekommunikationsanbieter, darunter Breitband-, Mobilfunk- und Rechenzentrumsbetreiber, profitieren von der Zunahme des Sprach- und Datenverkehrs. Die Nutzung von Breitbanddiensten hat infolge von Ausgangssperren und Quarantänebestimmungen zugenommen, da immer mehr Berufstätige auf Videokonferenzen angewiesen sind, um Besprechungen aus der Ferne abzuhalten. Die Nachfrage ist infolge des Wachstums der Kommunikationsbranche durch die Pandemie gestiegen.

Globaler Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen: Segmentierung

Basierend auf Abrechnungsart, Anwendung, Cloud-Plattform, Endbenutzer und Geografie ist der weltweite Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnung in zwei Segmente unterteilt. Der globale Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnung ist je nach Abrechnungsart in die Segmente Konvergenz, Interconnect, Prepaid, Postpaid, Roaming und andere unterteilt. Das Anwendungssegment umfasst Kontoverwaltung, Umsatzverwaltung und Kundenverwaltung. Der Markt ist basierend auf der Cloud-Plattform in drei Segmente unterteilt: Plattform, Infrastruktur und Software als Service. Innerhalb des Endbenutzersegments gibt es zwei Kategorien: Personen und Unternehmen.

Globaler Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Cloud-Abrechnungen im Telekommunikationsbereich sind unter anderem Redknee Solutions, Netcracker Technology, Oracle Corporation, Tech Mahindra, Amdocs, Huawei Technologies, Computer Science Corporation, Ericsson, CGI Group, Inc. und AsiaInfo.

Globaler Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen: Regionale Analyse

In Bezug auf die Einnahmen wird Nordamerika voraussichtlich die weltweite Telekommunikationsbranche im Bereich Cloud-Abrechnung anführen. Eine große Zahl von Telekommunikationskunden, die weitreichende Entwicklung der Telekommunikationsbranche und die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Digitalisierung in der Telekommunikationsbranche sind die Hauptfaktoren, die zu seinem großen Marktanteil führen. Angesichts der vielen Smartphone-Nutzer, der wachsenden Internetnutzung und der Verbesserung der Telekommunikation in bevölkerungsreichen Schwellenländern wie China und Indien wird für den Prognosezeitraum das schnellste Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum erwartet.

Der globale Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Konvergent

Verbinden

Vorauszahlung

Postpaid

Wandernd

Nach Anwendung

Kontoverwaltung

Veranstaltungsmanagement

Austomer-Management

Nach Bereitstellungsmodell

Private Wolke

Öffentliche Cloud

Nach Endbenutzer

Unternehmen

Einzelpersonen

Nach Cloud-Plattform

SaaS

IaaS

Globaler Markt für Telekommunikations-Cloud-Abrechnungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

