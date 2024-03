Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe, 2030

Laut einer Analyse von Zion Market Research wird der weltweite Markt für Wirkstoffe in Nutraceuticals im Jahr 2022 auf 113,48 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 auf 184,77 Milliarden US-Dollar anwachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,21 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum im Prognosezeitraum vorantreiben, behindern und die Nachfrage nach Wirkstoffen in Nutrazeutika weltweit beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt es Sie bei der Navigation und Erkundung des neuen Potenzials auf dem Markt für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe.

Globaler Markt für aktive Nutraceuticals-Inhaltsstoffe: Überblick

Die in Nutraceuticals verwendeten Inhaltsstoffe stammen aus einer Vielzahl von Organismen, darunter synthetische Stoffe, Mikroben, Pflanzen und Tiere. Dies ermöglicht die Verbesserung des gesundheitlichen Nutzens und die Ergänzung von funktionellen und ernährungsphysiologischen Werten zu Nahrungsergänzungsmitteln, Nahrungsmitteln, Getränken und Körperpflegeartikeln. Da diese Chemikalien aktiv sind, tragen sie bei der Verwendung in Nutraceuticals zur Förderung einer ausgezeichneten Gesundheit bei. Diese Bestandteile verlängern das Leben, beugen chronischen Krankheiten vor, verlangsamen den Alterungsprozess und fördern gesunde Körperfunktionen.

Markt für aktive Nutraceuticals-Inhaltsstoffe

Globaler Markt für aktive Nutraceuticals-Inhaltsstoffe: Wachstumsfaktoren

Aufgrund des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher ist die steigende Nachfrage nach angereicherten Lebensmitteln einer der Haupttreiber für das Wachstum des globalen Marktes für aktive Nutrazeutika. Darüber hinaus ist die weltweit zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten ein wesentlicher Faktor für die Expansion des Marktes. Der Markt für Wirkstoffe in Nutraceuticals ist dramatisch gewachsen, da das verfügbare Einkommen der Menschen gestiegen ist. Diese Komponenten erfreuen sich bei den Kunden immer größerer Beliebtheit und sind mittlerweile Bestandteil der regulären Ernährung.

Die weltweite Marktnachfrage nach Wirkstoffen in Nutraceuticals wurde durch das zunehmende Wissen der Verbraucher über den Wert einer ausgewogenen Ernährung weiter vorangetrieben. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass der Weltmarkt für aktive Nutrazeutika aufgrund der Einführung personalisierter Gesundheitstechnologien durch führende Unternehmen ein positives Wachstum verzeichnen wird. Ziel dieser Unternehmen ist es, Produkte anzubieten, die besser auf den Endverbraucher zugeschnitten und geeignet sind.

Globaler Markt für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den globalen Markt für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe zu segmentieren, einschließlich Typ, Form, Anwendung, gesundheitlicher Nutzen und Geografie. Phytochemikalien und Pflanzenextrakte, Ballaststoffe und spezielle Kohlenhydrate, Carotinoide, Vitamine, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren, Proteine ​​und Aminosäuren, Probiotika und Präbiotika sind die verschiedenen Arten der Marktsegmentierung. Weltweit wird der Markt für Wirkstoffe in Nutrazeutika von der Kategorie der Probiotika angeführt. Mittlerweile ist es ein notwendiger Bestandteil vieler Nahrungsergänzungsmittel. Da probiotische Komponenten nachweislich die menschliche Gesundheit im Allgemeinen verbessern, haben Hersteller in den Branchen funktionelle Getränke, funktionelle Lebensmittel, Tierernährung und Nahrungsergänzungsmittel eine breite Palette probiotischer Produkte entwickelt.

Der Markt kann je nach Form in flüssige und trockene Segmente unterteilt werden. Das Trockensegment dominiert das andere, da Verbraucher zunehmend trockene Formen von Wirkstoffen für Nutraceuticals wählen. Der Markt kann je nach Anwendung in Kategorien wie Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Tierernährung, Körperpflege und funktionelle Getränke unterteilt werden. Aufgrund der gesundheitlichen Vorteile, die es bietet, darunter verbesserte Darmfunktionen, erhöhte Kalziumabsorption, Gleichgewicht der Darmflora, Stärkung des Immunsystems, verbesserte Knochendichte, Blutzuckerkontrolle, geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Linderung von Bauchschmerzen, Verstopfung und Blähungen, Das Segment der Nahrungsergänzungsmittel dominiert den Weltmarkt für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe. Der Markt kann nach gesundheitlichem Nutzen in Kategorien wie Gewichtskontrolle unterteilt werden.

Globaler Markt für aktive Nutraceuticals-Inhaltsstoffe: Regionale Analyse

Aufgrund der sich verändernden Lebensstile und des wachsenden Bewusstseins der Menschen für ihre Ernährung und Gesundheit hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am globalen Markt für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe. Die sich ständig weiterentwickelnden Krankenhausaufenthalte und Gesundheitsausgaben veranlassen die Kunden, ihre Gesundheit zu erhalten, und daher nehmen die Menschen verschiedene Nahrungsergänzungsmittel ein, um den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen in ihrem Körper zu decken. Darüber hinaus trägt auch das steigende verfügbare Einkommen der Menschen in der Region maßgeblich zum Wachstum des regionalen Marktes bei.

Aufgrund der veränderten Ernährungsgewohnheiten der Menschen wird in Nordamerika im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum erwartet. Darüber hinaus hat das wachsende Bewusstsein der Menschen für ihre Gesundheit und ihren Lebensstil das Wachstum des regionalen Marktes weiter vorangetrieben.

Globaler Markt für aktive Nutrazeutika-Zutaten: Wettbewerbsfähige Akteure

Der weltweite Markt für aktive Nutraceuticals Ingredients wird von Akteuren wie den folgenden angeführt:

Ajinomoto

Tate & Lyle

Arla Foods

Zutat

DSM

Associated British Foods

ADM

BASF

DowDupont

Cargill

Der globale Markt für aktive Nutrazeutika-Inhaltsstoffe ist wie folgt segmentiert: Nach Typ

Phytochemikalien und Pflanzenextrakte

Ballaststoffe und spezielle Kohlenhydrate

Carotinoide

Vitamine

Mineralien

Omega-3-Fettsäuren

Proteine ​​und Aminosäuren

Probiotika

Präbiotika

Nach Form

flüssig

trocken

Auf Antrag

Körperpflege

Tierernährung

Nahrungsergänzungsmittel

funktionelle Getränke

Functional Food

Durch gesundheitliche Vorteile

Gewichtsmanagement

Ernährung

Immunität

Knochen Gesundheit

Herz Gesundheit

Darmgesundheit

Andere

Globaler Markt für aktive Nutraceuticals-Inhaltsstoffe: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

