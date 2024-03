Top 10 der Marktgrößen für Krebsmedikamente, Branchenanteil und Prognose, 2030

Laut einer von Zion Market Research veröffentlichten Umfrage wird der weltweite Markt für die Top-10-Krebsmedikamente im Jahr 2022 auf 79,85 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 auf 149,52 Milliarden US-Dollar anwachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,38 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die die Nachfrage auf dem globalen Markt für die Top-10-Krebsmedikamente im Laufe des geplanten Jahres antreiben, behindern und beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt es Sie bei der Navigation und Untersuchung der neuen Möglichkeiten auf dem Top-10-Markt für Krebsmedikamente.

Globaler Top-10-Markt für Krebsmedikamente: Überblick

Wenn eine Person an Krebs erkrankt ist, vermehren sich die Körperzellen überall im Körper unkontrolliert und können in benachbarte Organe und andere Körperteile eindringen. Es gibt deutlich mehr als 200 verschiedene Krebsarten. Krebs kann durch alles entstehen, was zu einem abnormalen Wachstum einer normalen Körperzelle führen kann. Eine genaue Krebsdiagnose ist für eine wirksame und geeignete Behandlung unerlässlich, da jede Krebsart unterschiedliche Therapieanforderungen hat.

Top 10 der Märkte für Krebsmedikamente

Globaler Top-10-Markt für Krebsmedikamente: Wachstumsfaktoren

Der Top-10-Markt für Krebsmedikamente weltweit wächst in angemessenem Tempo. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren die fünf häufigsten Krebsarten weltweit im Jahr 2020 Brustkrebs (2,26 Millionen neue Fälle), Lungenkrebs (2,21 Millionen neue Fälle), Dickdarm- und Mastdarmkrebs (1,93 Millionen neue Fälle) und Prostatakrebs (1,41 Millionen neue Fälle) und Haut (kein Melanom) (1,20 Millionen neue Fälle). Eine Vielzahl von Krankheiten verursachen sozioökonomische Verluste. Zu den Behandlungsoptionen gehören Immuntherapie, Hormontherapie, gezielte Therapie und Chemotherapie, um die enorme Krankheitslast zu verringern. Der Hauptgrund für die Expansion des Weltmarktes ist der starke Anstieg der Krebsprävalenz.

Darüber hinaus sind vorteilhafte Erstattungsrichtlinien, das Vorhandensein robuster Vertriebskanäle sowie gemeinnützige Organisationen und NGOs, die die Krebsbehandlung in armen Ländern unterstützen, einige der Gründe, die die Expansion des globalen Marktes für die Top-10-Krebsmedikamente vorantreiben. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Kombinationstherapien bei der Behandlung von Krebs sowie des zunehmenden öffentlichen Wissens über die Krankheit und ihre Behandlungen. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund von Schlüsselfaktoren wie der wachsenden Nachfrage nach häuslicher Pflege, der zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen bei der Herstellung und Vermarktung der zehn besten Krebsmedikamente in verschiedenen Ländern und dem wachsenden Bedarf an wirksamen Krebsbehandlungen.

Darüber hinaus bestehen im Prognosezeitraum Chancen für eine Expansion des weltweiten Top-10-Marktes für Krebsmedikamente aufgrund einer Zunahme von Studien und klinischen Studien, in denen die Wirksamkeit von Medikamenten bei der Behandlung zahlreicher Krebsindikationen getestet wird. Dennoch könnte der hohe Preis der Medikamente ein Wachstum der Top-10-Krebsbehandlungen auf dem Weltmarkt verhindern. Die Covid-19-Epidemie hat Auswirkungen auf die Top 10 der globalen Märkte für Krebsmedikamente. Die meisten Länder der Welt führten strenge Lockdowns und Reisebeschränkungen ein, um die schnelle Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen. Da das Coronavirus bereits Millionen von Menschen infiziert hat, wurde außerdem ein großer Teil des Personals im Gesundheitswesen auf die Behandlung von Patienten umgestellt, die davon betroffen sind.

Globaler Top-10-Markt für Krebsmedikamente: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den größten Umsatzanteil am weltweiten Top-10-Markt für Krebsmedikamente ausmachen wird. Faktoren wie die Einführung fortschrittlicher Arzneimitteltherapien, die Zunahme der Krebsprävalenz und die Präsenz wichtiger Hersteller auf dem Markt fördern das Marktwachstum in dieser Region. Es wird erwartet, dass Europa aufgrund günstiger Erstattungsrichtlinien und steigender Gesundheitsausgaben den zweiten Platz einnehmen wird. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum schneller wachsen wird. Dies ist auf die gestiegene finanzielle Unterstützung gemeinnütziger Organisationen für die Krebsbehandlung, die steigende Nachfrage nach wirksamen Krebsbehandlungen und den Anstieg der Gesundheitsausgaben zurückzuführen.

Globaler Top-10-Markt für Krebsmedikamente: Wettbewerbsfähige Akteure

Aufgrund der Beteiligung großer Biopharmazeutika auf der ganzen Welt ist der Markt für die Top 10 der Krebsmedikamente weltweit äußerst wettbewerbsintensiv. Wichtige Marktteilnehmer verfolgen organische und anorganische Strategien wie Fusionen und Übernahmen sowie Outsourcing, um im Wettbewerbsmarkt die Nase vorn zu haben.

Der globale Top-10-Markt für Krebsmedikamente wird von Akteuren angeführt wie:

AbbVie Inc.

Pfizer Inc.

Novartis AG

Merck & Co., Inc.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Celgene Corporation

Bristol-Myers Squibb Company

AstraZeneca PLC

Astellas Pharma Inc.

Globaler Top-10-Markt für Krebsmedikamente: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

