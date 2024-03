Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Arzneimittel marinen Ursprungs, 2030

Der globale Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs wurde im Jahr 2022 auf 2.561,47 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 4.316,97 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7,74 % erwartet.

Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum ankurbeln, hemmen und die Nachfrage auf dem globalen Markt für Arzneimittel aus Meeresprodukten im Verlauf des Prognosezeitraums beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie die Erforschung und Nutzung des aufkommenden Potenzials im Sektor der Arzneimittel aus Meeresprodukten unterstützen.

Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs

Globaler Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs: Überblick

Heutzutage ist das Leben im Meer eine wichtige Quelle für Medikamente mit einzigartigen Wirkmechanismen. Arzneimittel aus dem Meer sind eine reichhaltige Quelle chemischer Vielfalt, die zur Entwicklung potenziell hilfreicher Medikamente führen könnte. Die zuständigen Behörden genehmigen Medikamente aus Meeresquellen nur selten. Das unerforschte Leben im Meer wird jedoch für Biotechnologen und die Pharmabranche zu einem Bereich von großem Interesse, da es über eine Fülle pharmakologischer Technologien verfügt, die zur Entwicklung verschiedener hilfreicher Medikamente eingesetzt werden können.

Dennoch wurde nur bei einer kleinen Zahl der gefundenen Meerestiere die Erlaubnis zur Verwendung als mögliche Quelle von Medikamenten und Behandlungen erteilt. Weichkorallen, Gorgonien und Schwämme sind nur einige davon. In jüngster Zeit wurden in Labors auf der ganzen Welt viele Entwicklungen zur Erforschung künftiger Meerestechnologien durchgeführt, die bei der Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs und AIDS hilfreich sein könnten.

Globaler Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs: Wachstumsfaktoren

Die steigende Zahl chronischer Krankheiten bereitet den Gesundheitsbehörden weltweit derzeit die größte Sorge. Regierungen investieren enorme Summen in die Entwicklung hochmoderner Heilmittel, um die zunehmende Belastung des Gesundheitssystems durch chronische Krankheiten zu verringern. Dennoch haben zahlreiche Studien ergeben, dass Meereslebewesen hervorragende Ressourcen sind, die eine wirksame Behandlung einer Vielzahl schwerer Krankheiten ermöglichen, darunter Krebs, Alzheimer und Harper-Krankheit. Diese Landschaft und die steigende Erfolgsquote sind einer der Haupttreiber für den globalen Markt für Arzneimittel aus Meeresquellen. Manteltiere, Tiefseebakterien, Weichtiere und Schwämme sind einige Meeresorganismen, aus denen heute Arzneimittel gewonnen werden.

Der Markt wird dank der zunehmenden Ethanolherstellung für automatisierte pharmakologische Bioassays schnell wachsen. In der Meerespharmakologie werden mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure in vielen Anwendungen eingesetzt. Die Meeresbiotechnologie entwickelt sich weiter, um den zunehmenden unerfüllten medizinischen Bedarf an Arzneimitteln zu decken. In den kommenden Jahren wird der globale Markt für Medikamente aus Meeresquellen jedoch voraussichtlich ein enormes Wachstum erleben, da neue Behandlungsmethoden wie Krebsmedikamente erwartet werden. Der Markt wird voraussichtlich infolge der Einführung hochmoderner technologischer Innovationen und intensiver Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Bereich der Meeresforschung wachsen, insbesondere in hochindustrialisierten Volkswirtschaften. Dennoch ist das Interesse der Fachleute an der Erforschung des Meereslebens in den letzten Jahren erheblich gewachsen.

Aufgrund des wachsenden Wissens in Entwicklungsländern mit reichhaltigen Meeresressourcen wie Brasilien, den Malediven und Thailand gibt es weltweit vielversprechende Wachstumschancen in der Meerespharmazie. Darüber hinaus ergeben sich durch Aktivitäten zum Schutz der Meeresbiodiversität wachsende weltweite Marktchancen. Andererseits wird erwartet, dass der globale Markt für Arzneimittel aus Meeresressourcen aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Produkten wachsen wird.

Globaler Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs: Segmentierung

Man kann den globalen Markt für Arzneimittel aus Meerestieren nach Endverbrauchern, Verabreichungsart, Quelle, Art und Geografie kategorisieren. Der Markt kann in Internetapotheken, Einzelhandelsapotheken, Krankenhäuser und andere Endverbrauchersegmente unterteilt werden. Der Markt kann je nach Verabreichungsmechanismus in entzündungshemmende, antivirale, kardiovaskuläre, antitumorale, antimikrobielle und andere Kategorien unterteilt werden. Aufgrund seiner zunehmenden Verwendung in der Krebsbehandlung dominiert das Segment der Antitumormedikamente die anderen. Antitumormedikamente werden auch bevorzugt, da sie bei der Behandlung zahlreicher anderer chronischer Krankheiten helfen. Der Markt kann je nach Quelle in Segmente unterteilt werden, wie z. B. Algen, Wirbellose und Mikroorganismen. Da Wirbellose eine der Hauptarten sind, die in der Arzneimittelforschung eingesetzt werden, hält das Segment der Wirbellosen den größten Anteil am globalen Markt für Arzneimittel aus Meerestieren.

Globaler Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs: Regionale Analyse

Aufgrund der zunehmenden Investitionen in die Meerespharmakologie in der Region durch die Bundesregierung und private Unternehmen hält Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Arzneimittel aus Meeresquellen. Das zunehmende Bewusstsein der Menschen hinsichtlich des Potenzials der Nutzung der Meeresdiaspora in der Arzneimittelentwicklung wird die Expansion des regionalen Marktes zusätzlich fördern. Darüber hinaus wird aufgrund der hohen Prävalenz von Infektionskrankheiten und chronischen Krankheiten wie Krebs in der Region eine große Nachfrage nach Meerespharmakologie bestehen. Aufgrund der schnell wachsenden Pharmaindustrie in der Region wird für den asiatisch-pazifischen Raum in den kommenden Jahren ein hohes Wachstum prognostiziert. Darüber hinaus wird die fortschreitende Entwicklung der Meeresmikrobiotechnologie die weitere Expansion des lokalen Marktes vorantreiben.

Globaler Markt für Arzneimittel auf Meeresbasis: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Arzneimittel auf Meeresbasis gehören:

Sanofi SA

Aphios Corporation

Sea Run Holdings Inc.

Aker BioMarine AS

Abbvie Inc

GlaxoSmithKline PLC

Pharma Marine USA

GMBH

Millennium von Takeda Oncology

Bayer Innovation Marine Polymer Technologies Inc.

Abbott Laboratories.

Der globale Markt für Arzneimittel marinen Ursprungs: Segmentierung

Nach Endbenutzer:

Online-Apotheke

Einzelhandelsapotheke

Krankenhäuser

Und andere

Nach Lieferart:

Entzündungshemmend

Virostatikum

Anti-kardiovaskuläre

Antitumor

Antimikrobiell

Andere

Nach Quelle:

Mikroorganismen

Wirbellosen

Algen

Und andere

Nach Typ:

Manteltiere

Schwamm

Weichtier

Peptid

Ether

Steroide

Phenol

Andere

Nach Region:

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

