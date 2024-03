Marktgröße für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB), Branchenanteil und Prognose, 2030

Basierend auf Prognosen wird die Größe des weltweiten Marktes für Ultrabreitband-Chipsätze im Jahr 2022 auf 1.478,96 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 6.325,89 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 19,92 % von 2023 bis 2030.

Ultrabreitband (UWB) ist eine Niedrigenergietechnologie, die eine Kommunikation mit hoher Bandbreite auf engem Raum ermöglicht. Sie kann große Datenmengen über eine Distanz von 70 Metern übertragen. Aufgrund ihrer großen Kapazität transportiert sie Daten auch effizient über Hindernisse wie Türen hinweg. Sie erleichtert die Übertragung präzise geplanter digitaler Impulse auf einer separaten Kanalfrequenz. Sie wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter kabelloses Drucken, Peer-to-Peer-Kommunikation, Bluetooth der nächsten Generation, kabelloses hochauflösendes Video und vieles mehr. Sie verwendet Funkwellen, um die Kommunikation zwischen Geräten zu erleichtern. Da moderne Chipsätze klein und kompakt sind, passen sie problemlos in eine Vielzahl von Geräten, darunter auch Smartphones.

Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB)

Globaler Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB): Wachstumsfaktoren

Der steigende Bedarf an UWB-Technologie in vielen Anwendungsbereichen wie RTLS sowie die rasch zunehmende Nutzung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) sind einer der Hauptgründe für den weltweiten Markt für Ultrabreitband-Chipsätze. Mithilfe der BLE-Beacon-Technologie der nächsten Generation und der UWB-Technologie wird RTLS verwendet, um Personen und Vermögenswerte in Echtzeit zu verfolgen und zu lokalisieren. Darüber hinaus hat sich die Anwendung der UWB-Technologie in Smartphones aufgrund der zunehmenden Verbreitung und kontinuierlichen Verbesserung drahtloser Sensornetzwerke ausgeweitet.

Ad-hoc-Netzwerke wie drahtlose Netzwerksensoren sind im Transportwesen, im Militär und in anderen Branchen äußerst wichtig. Da die UWB-Technologie immer häufiger in drahtlosen Sensornetzwerken eingesetzt wird, ist mit der Verwendung von drahtlosen Netzwerksensoren auch der Bedarf an Ultrabreitband-Chipsätzen gestiegen. Die Entwicklung der UWB-Technologie steht aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, wie z. B. kurzen Impulsen, im Fokus der Forscher. Im drahtlosen Sensornetzwerk ermöglichen kurze Impulse eine sinnvolle und effiziente Übertragung, was gegenüber anderen trägerbasierten Systemen erhebliche Vorteile bietet. Darüber hinaus ist die UWB-Technologie erschwinglich, in verschiedenen Formen leicht zugänglich und erfüllt die Stromverbrauchsspezifikationen für Mikrosensorknoten, die in drahtlosen Netzwerksensoren verwendet werden.

Globaler Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB): Segmentierung

Der weltweite Markt für Ultrabreitband-Chipsätze kann in vier Segmente unterteilt werden: Positionierungssysteme, Anwendungen, Endbenutzer und Regionen. Der Markt kann nach Endbenutzern in die Kategorien Fertigung, Einzelhandel, Unterhaltungselektronik, Wohnen, Automobil und Transport, Gesundheitswesen und andere unterteilt werden. Aufgrund der zunehmenden Kundenerfahrung hält das Segment Unterhaltungselektronik den größten Anteil am weltweiten Markt für Ultrabreitband-Chipsätze. Der Markt kann anhand von Positionierungssystemen in Außen- und Innensegmente unterteilt werden. Der Markt wird vom Segment der Innenpositionierung dominiert.

Der Markt kann je nach Anwendung in Segmente unterteilt werden, wie z. B. Bildgebung, RTLS/WNS, Kommunikation und andere. Der Markt für Ultrabreitband-Chipsätze wird vom Kommunikationssegment dominiert, vor allem aufgrund der zunehmenden Nutzung dieser Technologien zur Datenerfassung über drahtlose Sensornetzwerke und mobile Ad-hoc-Systeme. Darüber hinaus bietet es aufgrund seiner winzigen Impulse und seiner hervorragenden Lokalisierungspräzision eine Reihe von Vorteilen. Es erfreut sich aufgrund seiner hohen Datenraten, seines geringen Stromverbrauchs und seiner geringeren Interferenzen immer größerer Beliebtheit.

Globaler Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB): Regionale Analyse

Dank der hohen Fertigungskapazitäten Nordamerikas halten die dortigen Akteure den größten Anteil am weltweiten Markt für Ultrabreitband-Chipsätze. Das Anwendungsspektrum von UWB-Chipsätzen hat sich aufgrund des Wachstums der Industrieautomatisierungsbranche in der Region um Produktionslinien, Logistik- und Betriebsmanagementanwendungen und vieles mehr erweitert.

Globaler Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB): Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Unternehmen konzentrieren sich darauf, das Bewusstsein für eine Vielzahl breitgefächerter Anwendungen zu schärfen, wie etwa eine verbesserte Betriebseffizienz in Fabriken und am Arbeitsplatz, einen sicheren schlüssellosen Zugang zu Autos, die Ortung lebensnotwendiger Dinge in Krankenhäusern und vieles mehr. Starix Technology, Alteros, Ubisense, Sony, Samsung Electronics, Nanotron Technologies, Fractus Antennas, LitePoint, Alereon, Johanson Technology, Texas Instruments, NXP Semiconductors, Sigma Designs, Zebra Technologies, BeSpoon, Pulse~LINK, Robotics, 5D, Apple, Decawave, Furaxa Inc., Time Domain Corp, TAIYO YUDEN CO., LTD, Sewio Networks und Realtek sind einige der führenden Unternehmen auf dem globalen Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB).

Der globale Markt für Ultrabreitband-Chipsätze (UWB) ist wie folgt segmentiert:

Von Endbenutzern

Wohnen

Einzelhandel

Unterhaltungselektronik

Herstellung

Automobil & Transport

Gesundheitspflege

und andere

Nach Positionierungssystem

Outdoor und Indoor

Nach Anwendung

Kommunikation

Bildgebung

RTLS/WNS

und andere

Globaler Markt für Ultrabreitband-Chipsätze: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

