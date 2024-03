Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für chirurgische Bildgebungsarme, 2032

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für chirurgische Bildgebungsarme im Jahr 2023 auf 1.365,22 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2032 voraussichtlich 2.640,31 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 7,45 wachsen % im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für chirurgische Bildgebungsarme im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für chirurgische Bildgebungsarme zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für chirurgische Bildgebungsarme: Überblick

Chirurgische Bildgebungsarme sind in den letzten Jahren aufgrund des zunehmenden Bedarfs an weniger invasiven Operationen zu immer wichtigeren Werkzeugen im Bereich der modernen Gesundheitsversorgung geworden. Daher sind sie heute in vielen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt ein unverzichtbares Hilfsmittel. Der weltweite Markt für chirurgische Bildgebungsarme erfreut sich aufgrund des steigenden Bedarfs an minimalinvasiven Operationstechniken wachsender Beliebtheit und Nachfrage.

Globaler Markt für chirurgische Bildgebungsarme: Wachstumsfaktoren

Die zukünftige Expansion des weltweiten Marktes für chirurgische Bildgebungsarme wird in erster Linie durch die zunehmende Anzahl von Schwierigkeiten vorangetrieben, die mit orthopädischen Eingriffen verbunden sind, die mit herkömmlichen Geräten durchgeführt werden. Weitere Faktoren, die voraussichtlich im Laufe des geschätzten Zeitraums eine wichtige Rolle für das Wachstum des Marktes für chirurgische Bildgebungsarme spielen werden, sind die wachsende Zahl geriatrischer Bevölkerungsgruppen, die anfällig für orthopädische Erkrankungen sind, die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Eingriffen und eine zunehmende Anzahl von Krankenhäusern in Entwicklungsländern global. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für chirurgische Bildgebungsarme in den kommenden Jahren aufgrund ihrer geringen Größe bei Operationen von der steigenden Nachfrage nach kleineren C-Bögen profitieren wird. Allerdings können die hohen Kosten chirurgischer Bildgebungsarme mit begrenzter Haltbarkeit aufgrund laufender Produktfortschritte die Fähigkeit des Marktes, global zu wachsen, einschränken.

Globaler Markt für chirurgische Bildgebungsarme: Segmentierung

Der Markt für chirurgische Bildgebungsarme ist in drei Segmente unterteilt: Endbenutzer, Anwendung und Produkttyp. Der Markt für chirurgische Bildgebungsarme ist in drei Produktkategorien unterteilt: chirurgische Bildgebungsgeräte mit G-Arm, C-Bogen und O-Arm. Aufgrund der Entwicklung revolutionärer Funktionen wird erwartet, dass chirurgische Bildgebungsgeräte für den G-Arm in Zukunft einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt einnehmen werden. Der Markt für chirurgische Bildgebungsarme ist je nach Anwendung in vier Segmente unterteilt: Schmerzbehandlung, Orthopädie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Urologie. Da mit diesen Produkten immer mehr orthopädische Eingriffe durchgeführt werden, wird erwartet, dass der Orthopädiemarkt im geplanten Zeitraum schnell wachsen wird. Der Markt ist je nach Endverbraucher in akademische Forschungsinstitute, Krankenhäuser und ambulante Operationszentren unterteilt. Sowohl ambulante chirurgische Zentren als auch Krankenhäuser.

Globaler Markt für chirurgische Bildgebungsarme: Regionale Analyse

Dieser globale Markt ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Europa, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Nordamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass der Markt für chirurgische Bildgebungsgeräte im erwarteten Zeitraum von der nordamerikanischen Region dominiert wird. Dies ist auf die gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur der Region und die steigende Zahl chirurgischer Eingriffe zurückzuführen. Zukünftige Umsätze mit chirurgischen Bildgebungsarmen werden voraussichtlich zu einem großen Teil aus der Region Asien-Pazifik stammen. Dies ist auf den großen Patientenpool und die steigende Zahl chirurgischer Eingriffe zurückzuführen. Wachsende staatliche Unterstützung für die Gesundheitsversorgung im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika sowie die zunehmende Zahl von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Katar und Saudi-Arabien.

Globaler Markt für chirurgische Bildgebungsarme: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige wichtige Akteure auf dem globalen Markt für chirurgische Bildgebungsarme sind:

ATON GmbH

Hologic

Wal-Bildgebung

Shimadzu Corporation

Canon Medical Systems

Ziehm Imaging

Königlicher Philips

Medtronic

Siemens Healthineers

Unter anderem GE Healthcare.

Der globale Markt für chirurgische Bildgebungsarme ist wie folgt unterteilt:

Nach Produkt

Chirurgische Bildgebungsgeräte für den G-Arm

Chirurgische Bildgebungsgeräte mit C-Bogen

Chirurgische Bildgebungsgeräte mit O-Arm

Auf Antrag

Urologie

orthopädisch

Schmerztherapie

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Vom Endbenutzer

Krankenhäuser

ambulante chirurgische Zentren

akademische Forschungsinstitute

Globaler Markt für chirurgische Bildgebungsarme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaDas Vereinigte KönigreichFrankreichDeutschland

Der asiatisch-pazifische RaumChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

