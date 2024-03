Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für chronische Hämodialysekatheter, 2032

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für chronische Hämodialysekatheter im Jahr 2023 auf 405,68 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2032 voraussichtlich 550,55 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,43 wachsen % im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für chronische Hämodialysekatheter im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für chronische Hämodialysekatheter zu navigieren und zu erkunden.

Globaler Markt für chronische Hämodialysekatheter: Überblick

Die Hämodialyse ist ein Blutfiltrationsverfahren zur Behandlung von Menschen mit Nierenversagen. Um den Vorgang zu erleichtern, wird der Patient über einen Katheter, der als Verbindungsschlauch dient, mit dem Dialysegerät verbunden. Bei Bluttransfusionsverfahren werden zwei Arten von Lumenkathetern verwendet. Zur leichteren Identifizierung während des Dialysevorgangs ist einer rot und der andere blau gefärbt. Das Blut des Patienten wird aus seinem Körper entnommen und über den roten Lumenkatheter in das Dialysefiltrationsgerät geleitet. Während das Blut des Patienten nach dem Filtervorgang des Dialysegeräts durch den blauen Lumenkatheter in seinem Körper wiederhergestellt wird. Aber in Fällen, in denen ein Patient eine kontinuierliche Hämodialyse benötigt.

>>> Holen Sie sich ein kostenloses Beispiel-PDF dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Markt für chronische Hämodialysekatheter: Wachstumsfaktoren

Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der weltweite Markt für chronische Hämodialysekatheter aufgrund der steigenden Häufigkeit von Nierenerkrankungen im Endstadium exponentiell wächst. Trotz Nierentransplantationen müssen sich Patienten aufgrund des Mangels an Nierenspendern immer noch einer chronischen Hämodialyse unterziehen. Als Reaktion darauf erweitern die Hersteller ihre finanzielle Unterstützung, um Forschungs- und Entwicklungsbemühungen voranzutreiben und hochmoderne Katheterprodukte für die chronische Hämodialyse einzuführen, die sowohl den Patienten als auch dem medizinischen Personal, das die Operationen durchführt, zugute kommen. Dadurch finden weltweit zahlreiche technische Entwicklungen statt, die auch enorme Geldsummen einbringen.

Dennoch wird jede dieser Variablen im geplanten Zeitraum die Expansion des weltweiten Marktes für Katheter für die chronische Hämodialyse unterstützen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich der Markt im gesamten Prognosezeitraum weltweit noch schneller entwickeln wird, da das Bewusstsein der Patienten für chronische Hämodialyseoperationen zunimmt und die Verwendung von antimikrobiell beschichteten Kathetern für diese Verfahren zunimmt.

Globaler Markt für chronische Hämodialysekatheter: Segmentierung

Basierend auf Endbenutzer, Spitzentyp, Material und Region ist der globale Markt für Katheter für die chronische Hämodialyse in viele Kategorien unterteilt. Der Markt kann je nach Endverbraucher in Heim- und In-Center-Dialysesegmente unterteilt werden. Aufgrund der Verfügbarkeit gehobener Einrichtungen und der zunehmenden Zahl von In-Center-Dialysekliniken weltweit hält das In-Center-Dialysesegment den größten Anteil am globalen Markt für chronische Hämodialysekatheter. Der Markt kann in Katheter mit symmetrischer Spitze, geteilte Katheter, Stufenspitze und Spitze ohne Seitenlöcher oder mit Seitenlöchern, je nach Art der Spitze. Die zunehmende Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen weltweit hat zur Dominanz des Step-Tip-Sektors auf dem Weltmarkt geführt.

Basierend auf den verwendeten Materialien lässt sich der Markt in Silikon- und Polyurethan-Segmente unterteilen. Das Polyurethan-Segment dominiert die anderen, da es viele Vorteile bietet, wie z. B. einen großen Schlauchdurchmesser, der vergleichsweise höhere Blutflussvolumina ermöglicht. Darüber hinaus würde der Markt im gesamten geplanten Zeitraum aufgrund des steigenden Bedarfs an doppellumigen Langzeitkathetern für die Hämodialyse aus Polyurethan rasch wachsen.

Globaler Markt für chronische Hämodialysekatheter: Regionale Analyse

Aufgrund der hohen Prävalenz mehrerer chronischer Krankheiten in der Region hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am weltweiten Markt für chronische Hämodialysekatheter. Auch das wahrscheinliche Risiko von Nierenversagen im Zusammenhang mit mehreren anderen Krankheiten wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes wird das Wachstum des regionalen Marktes im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Prävalenz solcher Krankheiten in der Region erheblich steigern.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler Markt für chronische Hämodialysekatheter: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für chronische Hämodialysekatheter sind:

Medtronic Plc

Baxter International Inc.

Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

Teleflex Incorporated

Outset Medical, Inc.

Nikkiso Co. GmbH

Medizinische Komponenten, Inc.

Fresenius SE und Co. KgaA

Toray Medical Co., Ltd

Nipro Medical Corporation

Becton

Dickinson und Company

B Braun Melsungen Ag

Angiodynamics Inc.

Der globale Markt für chronische Hämodialysekatheter ist wie folgt unterteilt:

Vom Endbenutzer

das Zuhause

In-Center-Dialyse

Nach Art des Trinkgeldes

Katheter mit symmetrischer Spitze

Spitze ohne seitliche Löcher

Spitze mit seitlichen Löchern

Split-Typ

und Schritttipp

Nach Material

Polyurethan

Silikon

Globaler Markt für chronische Hämodialysekatheter: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/