Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Enterprise Rights Management-Lösungen, 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 18,67 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Enterprise-Rights-Management-Lösungen bis 2030 einen Wert von über 20,36 Milliarden US-Dollar erreicht, gegenüber prognostizierten 5,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Der Bericht analysiert die Treiber, Beschränkungen/Herausforderungen des globalen Marktes für Enterprise Rights Management-Lösungen und deren Auswirkungen auf die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Chancen in der Branche für Enterprise Rights Management-Lösungen.

Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen: Überblick

Unternehmen können ihre betriebliche Effizienz steigern und Einblick in Vermögenswerte und deren Rechte gewinnen, indem sie den End-to-End-Rechteverwaltungsprozess mithilfe des Enterprise Rights Management-Systems automatisieren und digitalisieren. Diese Technologien führen auch komplexe Berechnungen durch und ermöglichen die finanzielle Nachverfolgung von Verträgen. Unternehmen erleben derzeit Datensicherheitsverletzungen. Mitarbeiter, die diese Informationen auf einen USB-Stick, einen Laptop oder in die Cloud herunterladen, können sie mit sich herumtragen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass unzureichende Sicherheitsmaßnahmen dazu führen, dass Daten versehentlich für die Systeme sichtbar werden. Enterprise Rights Management-Systeme schützen in diesen Situationen private Informationen und bleiben im Unternehmen.

Globaler Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen: Wachstumsfaktoren

Die Notwendigkeit, Daten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zu sichern, wächst, ebenso wie die Häufigkeit von Cyberangriffen und Datendiebstählen. Darüber hinaus setzen kleine und mittlere Unternehmen zunehmend auf Lösungen zur Verwaltung von Unternehmensrechten, was das Wachstum des globalen Marktes für diese Lösungen vorantreibt. Darüber hinaus bietet die Lösung zur Verwaltung von Unternehmensrechten Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Sie beschränkt den Zugriff auf Dokumente und Benutzer, entzieht die Dokumentnutzung IP-Adressen und Länderstandorten, lässt sich in den E-Commerce integrieren, um rund um die Uhr Dokumente bereitzustellen, und kontrolliert die Dokumentnutzung – Drucken, Kopieren und Bearbeiten – sowie die Weitergabe an nicht autorisierte Benutzer.

Aufgrund all dieser Vorteile sind Enterprise Rights Management-Systeme stärker gefragt, was die Expansion des weltweiten Marktes unterstützt. Weitere Treiber der Marktexpansion sind der zunehmende Trend zur Digitalisierung, wachsende Sorgen über Online-Datenpiraterie und die Nutzung Ihres Gadgets durch mehrere Unternehmen. Darüber hinaus wird es im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Nutzung dieser Lösungen im IT-Sektor ein großes Wachstumspotenzial für den weltweiten Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen geben. Die Akzeptanzrate von Business Rights Management-Lösungen durch kleine und mittlere Unternehmen ist in Entwicklungsländern jedoch aufgrund der hohen Installationskosten und der extremen Komplexität gering, was das Wachstum des globalen Marktes für Enterprise Rights Management-Lösungen behindern könnte.

Die COVID-19-Epidemie hat zu strengen Ausgangssperren und Mobilitätseinschränkungen geführt. Daher wurden in den meisten IT-Sektoren Lösungen für die Arbeit von zu Hause aus eingeführt. Dies könnte noch länger so bleiben. Nach Bekanntwerden der Covid-19-Epidemie haben fast 88 % der Unternehmen weltweit angeordnet, dass ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Dies löste Sorgen über Insidergefahren, Cyberangriffe und Datenschutz aus. Infolgedessen stieg der Bedarf an Enterprise Rights Management-Systemen. Aufgrund der Geschäftsschließungen im ersten Quartal 2020 wurde das Enterprise Rights Management-System jedoch nicht weit verbreitet. Daher verzeichnete der weltweite Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen trotz der COVID-19-Epidemie eine konstante Wachstumsrate.

Globaler Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen: Segmentierung

Unternehmensgröße, Komponente, Branche, Bereitstellungstyp und Geografie sind die Hauptkategorien, die zur Kategorisierung des globalen Marktes für Enterprise Rights Management-Lösungen verwendet werden. Der globale Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen ist basierend auf der Unternehmensgröße in zwei Segmente unterteilt: kleine und mittlere Organisationen und große Unternehmen. Der Komponentensektor ist in vier Abschnitte unterteilt: integriert mit Datenverlustprävention (DLP), integriert mit anderen Systemen, Implementierungs- und Integrationsdiensten, Beratung, Schulung und Supportdienste und integriert mit Enterprise File Sharing und Synchronisation (EFSS). Der globale Markt ist nach Branchen in die folgenden Bereiche unterteilt: Fertigung, Regierung, Software und Technologie, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Gesundheitswesen und Pharmazeutika, Fertigung, Forschung und Veröffentlichungen und andere. Der Markt ist zwischen On-Premise- und Cloud-Bereitstellungen aufgeteilt.

Globaler Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen: Regionale Analyse

Laut Umsatzprognosen wird Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Verantwortlich dafür sind die schnelle Einführung von Enterprise Rights Management-Lösungen, das Aufkommen bedeutender Schlüsselakteure und die technologischen Durchbrüche im IT-Sektor. Der Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum hingegen wird voraussichtlich profitabel wachsen. Dies ist eine Folge der zunehmenden Digitalisierung aller Branchen, insbesondere des Bankwesens, die den Schutz digitaler Daten erforderlich macht.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen gehören

Microsoft

NextLabs

Urheberrechts-Clearance-Center

TransPerfect

Netzwerkintelligenz

Orakel

Adobe

aus Glas

Seclore

Offener Text.

Der globale Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen ist wie folgt segmentiert:

Nach Unternehmensgröße

Kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen

Nach Komponente

Enterprise-Dateifreigabe und -Synchronisierung (Efss)

Beratungsleistungen

Ausbildung

Kundendienst

Integriert mit Data Loss Prevention (DLP)

Integriert mit anderen Systemen

Implementierungs- und Integrationsservices

Nach Branche

Gesundheitswesen und Pharma

Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (Bfsi)

Herstellung

Regierung

Gesetz

Software & Technologie

Forschung & Publikationen

Und andere

NACH Bereitstellung

Cloud und On-Premises

Globaler Markt für Enterprise Rights Management-Lösungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/thermal-lamination-films-market-2026-industry-size-share-ram-rupnur-tpl4f

https://www.linkedin.com/pulse/tissue-culture-reagents-market-insights-navigating-growth-ram-rupnur-nud6f

https://www.linkedin.com/pulse/tube-packaging-market-size-extensive-demand-new-developments-yhfaf

https://www.linkedin.com/pulse/type-1-diabetes-market-size-growth-insights-latest-database-f9fvf

https://www.linkedin.com/pulse/us-herbal-supplements-market-size-extensive-demand-l1puf

https://www.linkedin.com/pulse/united-states-thermoformed-plastic-market-size-ztodf

https://www.linkedin.com/pulse/2031-vacuum-skin-packaging-market-size-share-revenue-facts-kokare-8hptf

https://www.linkedin.com/pulse/vacuum-sputtering-coating-machines-market-size-growth-pundalik-kokare-2stnf

https://www.linkedin.com/pulse/waterproofing-chemicals-market-size-2020-growth-future-sagar-kumar-sosgf

https://www.linkedin.com/pulse/luxury-handbag-market-size-share-trends-2030-mahavir-aiwale-nre8f/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-windshield-market-growth-size-share-trends-anil-shinde-ub4rf/

https://www.linkedin.com/pulse/pharmaceutical-isolator-market-size-share-industry-trends-aiwale-l2ovf/

https://www.linkedin.com/pulse/luxury-cosmetics-market-size-share-trends-2030-anil-shinde-tocxf/

https://www.linkedin.com/pulse/enterprise-rights-management-solution-market-size-industry-aiwale-isncf/

https://www.linkedin.com/pulse/industrial-air-chiller-market-size-industry-share-forecast-shinde-2uknf/