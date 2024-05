Marktgröße, Marktanteil und Trends für Luxuskosmetik 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des weltweiten Marktes für Luxuskosmetik im Jahr 2022 etwa 48,37 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 etwa 75,16 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,67 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Schwierigkeiten untersucht, mit denen der globale Markt für Luxuskosmetik konfrontiert ist, sowie ihre Auswirkungen auf die voraussichtliche Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Perspektiven im Bereich der Luxuskosmetik.

Markt für Luxuskosmetik

Globaler Markt für Luxuskosmetik: Überblick

Die Verwendung von Kosmetika zur Reinigung und Verbesserung des Aussehens der Haut hat im menschlichen Leben an Bedeutung gewonnen. Aufgrund der Fülle an natürlichen, organischen und chemiefreien Produkten auf dem Markt dominieren derzeit Luxus- oder Prestigekosmetika den Kosmetiksektor. Kosmetikhersteller verwenden hochwertige, organische Komponenten, um die Zusammensetzung der Luxusprodukte zu verbessern. Luxuskosmetika umfassen Düfte, Hautpflege-, Haarpflege- und Make-up-Artikel.

Globaler Markt für Luxuskosmetik: Wachstumsfaktoren

Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit von Online-Shops kaufen die meisten Kunden Kosmetikartikel lieber über Online-Plattformen, seit mit der Einführung des Internets der E-Commerce-Handel entstanden ist. Luxuskosmetikunternehmen verwenden verschiedene Techniken, um Websites zu erstellen, die für Benutzer leicht zu navigieren sind. Um ihre Marktposition zu behaupten, weiten sie ihre Geschäftstätigkeit aus und bieten eine größere Auswahl an Bioprodukten an. Die Prognose für den globalen Luxuskosmetikmarkt wird durch diese Wachstumstreiber beflügelt.

Darüber hinaus achten die Menschen zunehmend auf ihr Aussehen. Der Wunsch, kultiviert und modisch auszusehen, führt zu einem starken Anstieg des weltweiten Luxuskosmetikgeschäfts. Die Anzahl der Mode-Influencer auf Plattformen wie YouTube, die Entwicklung von Haar- und Modetrends sowie die Zunahme von Friseuren, Visagisten und Hautpflegespezialisten sind weitere Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Luxuskosmetikmarktes in naher Zukunft unterstützen dürften.

Ein wesentliches Element, das die Expansion des Marktes behindert, ist jedoch die zunehmende Verbreitung gefälschter Waren. Der Markt wird jedoch an Fahrt gewinnen, da eine Reihe von Branchenteilnehmern ihre Markenstrategien für eine stärkere Präsenz auf Social-Media-Plattformen geplant haben. Es wird erwartet, dass der aufstrebende Markt für Halal-Luxuskosmetik den Unternehmen weitere Möglichkeiten bietet, ihre globalen Aktivitäten auszuweiten.

Globaler Luxuskosmetikmarkt: Segmentierung

Nach Art, Produkttyp, Vertriebskanal, Endverbraucher und Geografie ist der weltweite Markt für Luxuskosmetik in Segmente unterteilt. Der Markt ist je nach Art in zwei Kategorien unterteilt: konventionelle Luxuskosmetik und organische Luxuskosmetik. Die wachsende Neigung zu natürlichen und chemiefreien Kosmetikprodukten dürfte dem organischen Segment zu einem deutlichen Wachstum verhelfen. Der globale Markt für Luxusartikel ist je nach Produkttyp in vier Kategorien unterteilt: Make-up, Hautpflege, Haarpflege und Parfüms. Der Markt wird möglicherweise von der Kategorie Hautpflege dominiert, da Hauterkrankungen wie Augenringe und Akne immer häufiger auftreten.

Die weltweite Luxuskosmetikbranche kann je nach Vertriebskanal in Fachgeschäfte und Monomarkengeschäfte, E-Commerce, Supermärkte und Hypermärkte und andere unterteilt werden. Aufgrund der Entwicklung der Internetinfrastruktur, des jüngsten starken Anstiegs der Smartphone-Nutzer und der Verfügbarkeit schneller Lieferoptionen wird erwartet, dass ein erheblicher Teil des Marktes über den E-Commerce-Vertriebskanal abgewickelt wird. Der Markt ist je nach Geschlecht in zwei Segmente unterteilt: männliche und weibliche Endverbraucher. Da Männer aller Altersgruppen immer mehr Wert auf Haut- und Haarpflege sowie Körperpflege legen, wird für das männliche Segment ein dramatisches Wachstum erwartet.

Globaler Markt für Luxuskosmetik: Wettbewerbsfähige Akteure

Die großen Unternehmen, die derzeit den Großteil des globalen Luxuskosmetikmarktes kontrollieren, konzentrieren sich darauf, ihr Geschäft auszubauen, neue und attraktive Produkte auf den Markt zu bringen und ihr Produktangebot zu diversifizieren. Um der gestiegenen Nachfrage der Kunden nach Luxuskosmetik gerecht zu werden und ihre Position auf dem Markt zu stärken, setzen sie auch Strategien wie Partnerschaften, Kooperationen sowie Fusionen und Übernahmen um. Oriflame Cosmetics AG, Coty, Inc., Ralph Lauren Corporation, LVMH SE (Christian Dior), Estee Lauder Companies, Inc., Puig SL, Shiseido Company Limited und LOreal Group sind einige der bedeutenden Akteure, die weltweit um Marktanteile in der Luxuskosmetikbranche wetteifern.

Globaler Luxuskosmetikmarkt: Regionale Analyse

Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den asiatisch-pazifischen Raum eine deutliche Entwicklung erwartet. Diese wird auf Faktoren wie zunehmende Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen, steigende Lebensstandards, eine Zunahme der oberen Mittelschicht und die Verbreitung von Hauterkrankungen wie Akne, Hautläsionen und Mitessern in feuchten Ländern wie Indien zurückzuführen sein. Darüber hinaus trägt die wachsende Zahl von Online-Shopping-Plattformen erheblich zur Nachfrage nach Natur- und Biokosmetik bei.

Europa kann einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt für Luxuskosmetik halten, insbesondere in der Kategorie Hautpflege. Europäische Verbraucher legen großen Wert auf Hautpflege und bevorzugen natürliche, hochwertige und biologische Produkte. Aufgrund der steigenden Kosten für online gekaufte Schönheitsprodukte und der zunehmenden Nutzung von Social-Media-Plattformen, die Menschen, insbesondere Teenager, dazu ermutigen, besser auszusehen, wird der globale Markt für Luxuskosmetik von diesem Segment profitieren.

Der globale Markt für Luxuskosmetik ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Bio-Luxuskosmetik

Konventionelle Luxuskosmetik

Nach Produkttyp

Haarpflege

Hautpflege

Düfte

Bilden

Nach Vertriebskanal

Supermärkte und Hypermärkte

E-Commerce

Fachgeschäfte und Monobrand-Stores

Andere

Nach Endbenutzer

Männlich

Weiblich

Globaler Luxuskosmetikmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

