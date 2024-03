Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für In-Store-Analysen, 2023–2030

Der globale Markt für In-Store-Analysen wurde im Jahr 2022 auf 1.158,76 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 4.831,26 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,54 % wächst. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Marktes für In-Store-Analysen vorantreiben und behindern, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage im prognostizierten Zeitraum. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung der neuen Möglichkeiten in der In-Store-Analyse-Branche.

Globaler In-Store-Analytics-Markt: Überblick

Das Tool, das Händlern hilft, ihre Zielkundschaft zu erreichen und anzuziehen, ist die In-Store-Analyse. Die Lösung erfasst auch wichtige Daten zu Verbraucherverhalten, Produktpräferenzen, demografischen Merkmalen und Kaufgewohnheiten. Die Leistung der Geschäfte wird durch die In-Store-Analyse weiter optimiert, was sowohl den allgemeinen Umsatz als auch das Kundenerlebnis verbessert. Die Lösung erleichtert auch die Echtzeitanalyse des Verbraucherverhaltens und ihres Einkaufserlebnisses im Geschäft. Das System erleichtert die Integration des Kaufverhaltens von Händlern und Kunden, indem es digital erfasste Daten bereitstellt.

Globaler In-Store-Analytics-Markt: Wachstumsfaktoren

Die zunehmende Nutzung von In-Store-Analytics-Lösungen durch Ladengeschäfte infolge der Expansion von E-Commerce-Plattformen ist einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen In-Store-Analytics-Marktes vorantreiben. Indem die Lösung ihren Kunden die besten Produkte bietet, trägt sie auch dazu bei, den Gesamtumsatz der Geschäfte zu steigern. Der weltweite In-Store-Analytics-Markt wächst teilweise aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Internetzugang in Entwicklungs- und unterentwickelten Volkswirtschaften. Im Laufe des Prognosezeitraums wird die Entwicklung cloudbasierter Analysen voraussichtlich die Expansion des weltweiten In-Store-Analytics-Marktes erheblich beschleunigen und profitable Wachstumsaussichten schaffen.

Während des Prognosezeitraums wird der weltweite Markt für In-Store-Analysen voraussichtlich schneller wachsen, da der Bedarf an besserer Kundenbetreuung und einem spannenden Einkaufserlebnis steigt. Um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem weltweiten Markt für In-Store-Analysen zu verschaffen, implementieren Einzelhändler nach und nach In-Store-Analysesysteme. Aufgrund der zunehmenden Nutzung moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Analysen in Industrie- und Entwicklungsländern wird der weltweite Markt für In-Store-Analysen während des Prognosezeitraums voraussichtlich schneller wachsen. Diese Lösungen senken die Betriebskosten der Einzelhändler und erhöhen gleichzeitig die Rentabilität.

Globaler Markt für In-Store-Analysen: Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den weltweiten Markt für In-Store-Analysen zu unterteilen: nach Unternehmensgröße, Bereitstellungsmodell, Anwendung, Komponente und Geografie. Der Markt kann je nach Unternehmensgröße in Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt werden. Je nach Bereitstellungsmodell kann der Markt in On-Premise- und Cloud-Modelle unterteilt werden. Der globale Markt für In-Store-Analysen wird von der On-Premise-Bereitstellungsstrategie dominiert, da sie Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Plattformen, Systeme, Apps und Daten gibt. Außerdem ist das IT-Personal des Unternehmens in der Lage, diese gut zu verwalten und zu handhaben. Die Möglichkeit, die bereits verfügbare Software einfacher an die Bedürfnisse und Dynamik des Unternehmens anzupassen, ist ein weiterer Faktor, der zum Anstieg beiträgt.

Der Markt kann je nach Anwendung in mehrere Segmente unterteilt werden, z. B. Risiko- und Compliance-Management, Marketingmanagement, Kundenmanagement, Merchandising-Analyse und Einzelhandelsbetriebsmanagement. Der Markt kann je nach Komponenten in Software und Dienste unterteilt werden. Auf dem weltweiten Markt für In-Store-Analysen hat der Softwaresektor den größten Anteil, da er Einzelhändlern dabei hilft, den Gesamtumsatz zu verfolgen und Geschäftsstrategien basierend auf den Vorlieben der Verbraucher zu entwickeln. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für das Dienstleistungssegment ein deutliches Wachstum erwartet. Der Dienstleistungsmarkt kann außerdem weiter in verwaltete und professionelle Dienste unterteilt werden. Da es die strategische Perspektive verbessert, die Leistungseffizienz steigert und die Geschäftsabläufe für einzelhandelsbezogene Aktivitäten verändert, dominiert das professionelle Segment die Branche.

Globaler In-Store-Analytik-Markt: Regionale Analyse

Aufgrund der hohen Akzeptanz dieser Lösungen in der Region hält Nordamerika den größten Anteil am weltweiten Markt für In-Store-Analysen. Der Markt der Region wächst dank der verstärkten F&E-Bemühungen zur Bereitstellung ausgefeilterer Lösungen sogar noch schneller. Aufgrund der kontinuierlichen technologischen Fortschritte der Region wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum erheblich entwickeln wird.

Globaler Markt für In-Store-Analysen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für In-Store-Analysen zählen:

Denken Sie nach

Scanalytics Inc

SAFT

RetailNext Inc

Retail Solutions Inc

Mindtree Ltd

Inpixon

Die glücklichsten Köpfe

Kapillartechnologien

Der globale Markt für In-Store-Analysen: Segmentierung

Nach Organisationsgröße:

Große Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen

Nach Bereitstellungsmodell:

Vor Ort

Cloud-Modelle

Nach Anwendung:

Risiko- und Compliance-Management

Filialbetriebsmanagement

Merchandising-Analyse

Marketing-Management

Kundenmanagement

Andere

Nach Komponenten:

Dienstleistungen

Software

Nach Region:

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

