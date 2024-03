Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für biologisch abbaubare Wasserflaschen, 2030

Der weltweite Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen wurde im Jahr 2022 auf 2.437,16 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 3.549,81 Millionen US-Dollar erreichen , was einem jährlichen Wachstum von 5,52 % von 2023 bis 2030 entspricht.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen: Überblick

Weltweit werden pro Minute etwa eine Million Plastikflaschen gekauft. Über 99 Prozent der Kunststoffe werden aus Chemikalien hergestellt, die aus Kohle, Öl und Erdgas gewonnen werden, die allesamt nicht erneuerbare Ressourcen sind. Lediglich 9 % des Plastikmülls werden recycelt, während die restlichen 79 % auf Mülldeponien, Naturflächen und Deponien entsorgt werden. Ungefähr 12 % der Trümmer werden verbrannt. Letztlich wirken sich alle diese Prozesse negativ auf das Ökosystem aus. Da sie aus organischen Materialien wie Zuckerrohrpulpe, Binse, Bambus, Algen, Polyhydroxyalkanoaten oder Polymilchsäure bestehen, sollen biologisch abbaubare Wasserflaschen den Abfall reduzieren. Daher geht man davon aus, dass die Verwendung dieser Flaschen dazu beitragen wird, die Menge des erzeugten Plastikmülls zu reduzieren.

Eine Reihe von Faktoren treiben das Wachstum des Marktes für biologisch abbaubare Wasserflaschen weltweit voran, darunter die wachsenden Umweltbedenken im Zusammenhang mit Plastikflaschen, die Zunahme staatlicher Initiativen, die Menschen dazu ermutigen, biologisch abbaubare Wasserflaschen zu verwenden, und der Rückgang bei der Verwendung von Einwegplastik . Darüber hinaus haben mehrere Länder Verbote für die Verwendung von Kunststoffen angekündigt. Daher können biologisch abbaubare Wasserflaschen ein guter Ersatz für Wasserflaschen aus Kunststoff sein, da sie die Umwelt nicht belasten, da Flasche, Etikett und Verschluss kompostierbar sind.

Der CO2-Fußabdruck wird durch die pflanzlichen, biologisch abbaubaren Wasserflaschen verringert. Sie zersetzen sich leicht und können verbrannt werden, um sauberen Brennstoff zu liefern. Diese Art von Flaschen ist ideal für Firmenveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Unterhaltungszentren und viele andere Aktivitäten. Dadurch wird der Abfall aus Plastikflaschen erheblich reduziert. Der Weltmarkt wächst auch aufgrund der zunehmenden Herstellung von Biokunststoffen wie PLA, PHA, Stärkemischungen und vielem mehr. Darüber hinaus bestehen im geplanten Zeitraum möglicherweise viele Chancen für das Wachstum des weltweiten Marktes für biologisch abbaubare Wasserflaschen, da die großen Unternehmen verstärkte Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unternehmen, um leicht kompostierbare, biologisch abbaubare Wasserflaschen herzustellen, die zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen . In manchen Ländern könnte sich die Präferenz der Verbraucher bei der Verwendung von Plastikflaschen jedoch nachteilig auswirken.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist ein starker Rückgang der Weltwirtschaft zu beobachten. Erhöhte Rohstoffkosten, ein Arbeitskräftemangel und ein Produktionsstopp sind die Folgen der vollständigen Abriegelung und Einschränkungen der Personalbewegung, die von mehreren Nationen verhängt wurden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. All diese Probleme hatten auch negative Auswirkungen auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Verpackungsindustrie und die Hersteller. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Wasserflaschen während der Epidemie aufgrund der Schließung des Fitnessstudios bzw. der Einschränkungen bei Sport- und Firmenveranstaltungen zurückgegangen. Darüber hinaus ist ein starker Rückgang des Tourismus zu beobachten, der zu den Branchen mit der größten Nachfrage nach biologisch abbaubaren Wasserflaschen gehört. Folglich.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen: Segmentierung

Basierend auf Materialtyp, Kapazität, Endverbraucher und Region ist der Weltmarkt für biologisch abbaubare Wasserflaschen in verschiedene Segmente unterteilt. Der globale Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen ist basierend auf der Art des verwendeten Materials in Kategorien unterteilt, z. B. organisches Material, biologisch abbaubare Kunststoffe und andere. Der Weltmarkt ist je nach Kapazität in vier Segmente unterteilt: 15–100 ml, 101–500 ml, 501–1000 ml und über 1000 ml. Spezialanwendungen, häusliche Verwendung und institutionelle Verwendung umfassen die Endbenutzerkategorie.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen: Regionale Analyse

Im Prognosezeitraum wird die Region Asien-Pazifik voraussichtlich den größten Anteil am Weltmarkt für biologisch abbaubare Wasserflaschen haben. Die Hauptgründe für das Marktwachstum in dieser Region sind die Zunahme staatlicher Initiativen, die Beschränkung der Verwendung von Kunststoffen, die wachsende Besorgnis über Kunststoffabfälle und die Expansion der Tourismusbranche. Für Nordamerika wird ein deutliches Marktwachstum prognostiziert, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum. Dies liegt daran, dass sich die Verbraucher der Umweltauswirkungen von Kunststoffen immer bewusster werden und die Hersteller darum konkurrieren, neue, umweltfreundliche Produkte auf den Markt zu bringen, die den Verbrauchern gefallen. Darüber hinaus fordern Verbraucher biologisch abbaubare Wasserflaschen.

Globaler Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für biologisch abbaubare Wasserflaschen sind:

Montana Privatreservat

Lysverpackung

Mitsubishi Chemicals (MCPP)

Bucht

Ecologic Brands Inc.

Wählen Sie Wasser

Wasserflasche aus Papier

TSL Plastics Ltd.

Nur Wasser

Raepack Ltd.

Nach Materialtyp

Biologisch abbaubare Kunststoffe

Organisches Material

Und andere

Nach Kapazität

15-100 ml

101–500 ml

501–1000 ml

Und über 1000 ml

Vom Endbenutzer

Spezialzwecke

Wohnnutzung

Institutionelle Nutzung

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

