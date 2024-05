Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für intelligente Leistungsmodule, 2030

Bis 2030 dürfte der weltweite Markt für intelligente Leistungsmodule von rund 1.598,36 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf etwa 3.012,60 Millionen US-Dollar wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,28 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für intelligente Leistungsmodule: Überblick

Eine Steuereinheit und eine Antriebsschaltung bilden ein intelligentes Leistungsmodul, das eine Sammlung von Hochleistungsmodulen ist. Mithilfe eines IGBT-Chips (Insulated Gate Bipolar Transistor) sorgt dies für eine höhere Leistung. Darüber hinaus bietet dieses intelligente Leistungsmodul eine angepasste konsolidierte Schaltung zur Implementierung von Unterspannungs-, Übertemperatur- und anderen Selbstsicherheits- und Schutzfunktionen. Das intelligente Leistungsmodul ist ein hochintegriertes Gerät, das alle Hochspannungsbefehle, von Dreiphasenstrom bis HV-DC (Hochspannungsgleichstrom), in einem einzigen Modul beherbergt.

Markt für intelligente Leistungsmodule

Globaler Markt für intelligente Leistungsmodule: Wachstumsfaktoren

Der Bedarf an intelligenten Strommodulen ist aufgrund der Sanierungsprojekte der wachsenden Volkswirtschaften im Zusammenhang mit ihrer aktuellen elektrischen Infrastruktur gestiegen. Der Branchenanteil wird voraussichtlich parallel zum stetig steigenden Stromverbrauch steigen, der die Ressourcen der Stromversorgung belastet. Der weltweite Marktanteil intelligenter Strommodule wird von der Umstellung der Regierungen auf erneuerbare Energiequellen profitieren, wie sie in Deutschland, Indien, den Vereinigten Staaten und Japan bereits vorgelebt wurde. Durch die Schaffung von Gesetzen, die den Endverbrauchern zugute kommen, haben diese Regierungen die Nutzung von Solarenergie und anderen erneuerbaren Energiequellen aggressiv gefördert. Die Zahl der Solarstromprojekte sowie der Onshore- und Offshore-Windparks nimmt zu, was den globalen Markt für intelligente Strommodule ankurbeln könnte.

Darüber hinaus treibt die wachsende Nachfrage nach batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) und Elektrofahrzeugen (EVs) die Expansion des Marktes für intelligente Leistungsmodule weltweit voran. Aufgrund wachsender Sorgen hinsichtlich Treibhausgasemissionen und Umweltsicherheit werden diese Fahrzeuge in großem Umfang eingesetzt. Aufgrund des winzigen Designs dieser Module haben viele Automobilhersteller sie in ihr Sortiment aufgenommen, da sie Energie und Platz sparen. Die Fähigkeit des Marktes, sich weiterzuentwickeln, könnte durch die verzögerte Einführung hochmoderner Technologien wie IPM behindert werden. Andererseits hat die wachsende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik eine Steigerung der Energieeffizienz ermöglicht, was das Wachstumspotenzial des weltweiten Marktes für intelligente Leistungsmodule erheblich erweitert hat.

Globaler Markt für intelligente Leistungsmodule: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Markt für intelligente Leistungsmodule zu differenzieren, darunter Nennspannung, Nennstrom, Leistungsgeräte, Anwendung und Geografie. Der Markt kann basierend auf der Nennspannung in drei Segmente unterteilt werden: bis zu 600 V, 1200 V und über 1200 V. Der globale Markt für intelligente Leistungsmodule ist basierend auf der Nennstromstärke in drei Segmente unterteilt: bis zu 20 A, 20 A – 100 A und über 100 A. Leistungsgeräte haben den weltweiten Markt für intelligente Leistungsmodule in zwei Segmente unterteilt: IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor) und MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Anwendungen wie Industrie, Automobil, Unterhaltungselektronik, Transport, Servoantriebe, USV und erneuerbare Energien können zur Kategorisierung des weltweiten Marktes für intelligente Leistungsmodule verwendet werden.

Globaler Markt für intelligente Leistungsmodule: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Marktteilnehmern, die auf dem globalen Markt für intelligente Leistungsmodule konkurrieren, gehören Fuji Electric Co. Ltd., Infineon Technologies AG, Mitsubishi Electric Corporation, Powerex Inc., ROHM Co., Sensitron Semiconductor, STMicroelectrics NV, Semikron, TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION, CISSOID, Future Electronics, Microsemi, On Semiconductor Corporation, Renesas Electronics Corporation, Sanken Electric Co., Ltd., silentknight (Honeywell), Vincotech GmbH und Texas Instruments Incorporated.

Globaler Markt für intelligente Leistungsmodule: Regionale Analyse

Da sich viele multinationale Konzerne in Entwicklungsländern wie China und Indien niedergelassen haben, wird erwartet, dass der Markt für intelligente Leistungsmodule im asiatisch-pazifischen Raum im Laufe des Prognosezeitraums schneller wachsen wird. Im asiatisch-pazifischen Raum ist die Nachfrage nach intelligenten Leistungsmodulen aufgrund des hohen Verbrauchs von Unterhaltungselektronik wie Antriebsmotoren, Wechselrichtern für Klimaanlagen, Kühlschränken, PC-Netzteilen (PSUs) und elektrischen Pumpen gestiegen.

Nordamerika dürfte aufgrund der weit verbreiteten Verwendung dieser Geräte im industriellen Bereich für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Pumpen, Aufzüge und Kompressoren einen erheblichen Marktanteil am weltweiten Markt für intelligente Leistungsmodule haben. Laut dem International Council on Clean Transportation verzeichnete Kanada im Jahr 2018 rund 40.000 verkaufte Elektrofahrzeuge und war damit der achtgrößte Markt für Elektrofahrzeuge. Die US-Bundesregierung hat Gesetze und Anreize für emissionsfreie Fahrzeuge eingeführt, um die Kohlendioxidemissionen zu senken. Darüber hinaus sieht die Region weitere Wachstumsaussichten, da in naher Zukunft mit der Einführung emissionsfreier Lkw gerechnet wird.

Der Markt für intelligente Leistungsmodule in Europa dürfte aufgrund der Einführung neuer Technologien wie IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) wachsen. Zahlreiche Hersteller in diesem Bereich zeichnen sich durch ihre erschwinglichen, hochintegrierten und einfach zu implementierenden Produkte aus. Darüber hinaus machen die USA, Europa, China und Japan 44 % der weltweit größten Märkte aus.

Der globale Markt für intelligente Leistungsmodule ist wie folgt segmentiert:

Nach Nennspannung

600 V

1200 V

über 1200 V

Nach aktueller Bewertung

20 A

20 A bis 100 A

über 100 A

Von Power Devices

MOSFET (Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor)

IGBT (Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode)

Nach Anwendung

Industrie

Automobilindustrie

Unterhaltungselektronik

Transport

Servotreiber

UPS

Erneuerbare Energie

Globaler Markt für intelligente Leistungsmodule: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

