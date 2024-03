Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Lösungen für automatisiertes Infrastrukturmanagement (AIM), 2030

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für Automated Infrastructure Management (AIM)-Lösungen im Jahr 2022 auf 1.743,82 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2030 voraussichtlich 3.978,95 Millionen US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mitwächst eine CAGR von 12,51 % im Prognosezeitraum.

Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für automatisierte Infrastrukturmanagementlösungen (AIM) im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Chancen in der Marktbranche für automatisierte Infrastrukturmanagementlösungen (AIM) zu erkunden und zu erkunden.

Automatisiertes Infrastrukturmanagement (KI-Markt

Globaler Markt für Lösungen für automatisiertes Infrastrukturmanagement (AIM): Überblick

Eine automatisierte Infrastrukturmanagementlösung (AIM) ist ein System, das alle Verbindungen innerhalb der Netzwerkkonfiguration eines intelligenten Gebäudes verfolgt, aufzeichnet oder grafisch darstellt, selbst angesichts eines anspruchsvollen und komplexen Netzwerks. Ohne Einbeziehung von Menschen hilft es bei der Verfolgung von Rechenzentren oder anderen Einrichtungen. Solche Lösungen sollen es einfacher machen, eine umfassende Netzwerkkonnektivität bereitzustellen, sodass Benachrichtigungen und Echtzeitaktualisierungen über die Infrastruktur erfasst werden können.

Globaler Markt für Lösungen für das automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM): Wachstumsfaktoren

Es wird prognostiziert, dass der zunehmende Bau von Hyperscale-Rechenzentren weltweit zu einem deutlichen Wachstum des Marktes für automatisierte Infrastrukturmanagementsysteme (AIM) führen wird. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Hybridlösungen und Cloud-Diensten bauen Cloud-Anbieter riesige Rechenzentren auf, um Anwender bei der Ausweitung ihres Unternehmensbetriebs zu unterstützen. Darüber hinaus unterstützen Digitalisierung, IoT, mobile Daten und die zunehmende Nutzung von Online-Diensten die Expansion des globalen Marktes für automatisierte Infrastrukturmanagement-Lösungen (AIM).

Durch die schnell wachsende Nutzung dieser Dienste sind große Mengen kundenbezogener Daten entstanden, was Unternehmen dazu veranlasst, ihre Rechenzentrumsinfrastruktur mit integrierten Softwarelösungen zu modernisieren. Online-Transaktionen erfreuen die Kunden sehr, was zu einem Anstieg der Datengenerierung geführt hat. Daher setzen Unternehmen modernste Technologie ein, um kundenorientierte Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu verbessern. Im prognostizierten Zeitraum wird aufgrund des Auftretens dieser Situationen und der zunehmenden Nutzung von Big-Data-Analysen ein starkes Wachstum der Nachfrage nach anspruchsvollen Datenmanagementlösungen erwartet.

Globaler Markt für Lösungen für das automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM): Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den weltweiten Markt für automatisierte Infrastrukturmanagementlösungen (AIM) zu unterteilen: nach Endverbrauch, Anwendung, Komponente, Größe und Geografie. Der Markt kann in Endbenutzersegmente unterteilt werden, basierend auf Fertigung, Regierung, Energie und Versorgungsunternehmen, BFSI, Colocation-Rechenzentren sowie IT und Telekommunikation. Der globale Markt für automatisierte Infrastrukturmanagementlösungen (AIM) wird aufgrund der Fortschritte im Cloud Computing und der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe vom IT- und Telekommunikationssektor dominiert.

Der Markt kann je nach Anwendungen in Segmente unterteilt werden, z. B. Energiemanagement, Anlagenverwaltung, Fehlererkennung, Anlagenerkennung, Vorfallmanagement, Echtzeitanalysen und andere. Die Vermögensverwaltungsbranche dominiert alle anderen. Der erhöhte Bedarf an Überwachung und Steuerung der Leistung der IT-Infrastruktur ist der Grund für die Erweiterung. Solche Technologien werden von Rechenzentrumsbetreibern genutzt, um die Geräte effizient zu verwalten. Benutzer können mit seiner Hilfe Betriebszeit und Verfügbarkeit maximieren, Optimierungstechniken finden und Center-Assets verfolgen und verwalten. Die Branche kann anhand von Komponenten wie Hardware, Software und Dienstleistungen in Segmente unterteilt werden. Der Markt kann je nach Größe in große und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt werden.

Globaler Markt für Lösungen für das automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM): Regionale Analyse

Aufgrund des wachsenden Trends zu Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien in den schnell wachsenden Fertigungs- und BFSI-Sektoren hält Europa im Prognosezeitraum den höchsten Anteil am Weltmarkt für Lösungen für das automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM). Diese Branchen konzentrieren sich auf den Einsatz automatisierter Managementlösungen, um komplizierte Verkabelungsfunktionen ohne menschliches Eingreifen zu bedienen. Darüber hinaus gibt es in der Region viele profitable Chancen, da die Regierung das Wachstum des regionalen Marktes zunehmend unterstützt. Aufgrund der zunehmenden Versuche der Regierung, den regionalen Markt anzukurbeln, und der zunehmenden Urbanisierung der Region wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum erwartet. Darüber hinaus hat der Zusammenschluss des American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM) und ECOTECH die regionale Entwicklung vorangetrieben.

Globaler Markt für Lösungen für das automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM): Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der bedeutenden Akteure auf dem globalen Markt für automatisierte Infrastrukturmanagement-Lösungen (AIM) sind:

Reksoft

PagerDuty, Inc.

Nexans Network Solutions NV

Miller-Lösungen für kritische Infrastruktur

Microsoft Corporation

IBM Corporation

Hewlett-Packard Company

Fujitsu Ltd.

CSS Corp.

CommScope, Inc.

Cisco Systems, Inc.

CA Technologies, Inc.

Anixter, Inc.

Volkswagen AG

Die Boeing Company

Tesla, Inc.

Sharp Corporation

Schneider Electric SE

Oracle Corporation

LG Corporation

Interxion Holding NV

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Google Inc.

General Motors Company

Facebook, Inc.

Equinix, Inc.

Denso Corporation

Costco Wholesale Corporation

AT&T, Inc.

Apple Inc.

Amazon.com, Inc.

Der globale Markt für Lösungen für automatisiertes Infrastrukturmanagement (AIM): Segmentierung

Vom Endbenutzer:

Colocation-Rechenzentren

Fertigung, Regierung

Energie und Versorgung

BFSI

IT & Telekommunikation

Per Antrag:

Vermögensverwaltung

Geräteerkennung

Vorfallmanagement

Fehleridentifizierung

Echtzeitanalysen

Vermögensverwaltung

Energiemanagement

Andere

Nach Komponente:

Dienstleistungen

Software

Hardware

Andere

Nach Größe:

Große Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach Region:

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

