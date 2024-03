Automobil-SoC-Marktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2030

Es wird erwartet, dass der Automobilhalbleitermarkt von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,52 % wachsen wird, von seinem geschätzten Wert von 37,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 70,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum antreiben und es begrenzen und wirkt sich im Laufe des Prognosezeitraums auf die Nachfrage auf dem weltweiten Automobil-SoC-Markt aus. Darüber hinaus wird es die Erkundung und Navigation der neuen Möglichkeiten in der Automobil-SoC-Branche unterstützen.

Globaler Automotive-SoC-Markt: Überblick

System-on-a-Chip oder SoC ist ein Halbleiterprodukt, das die Installation mehrerer integrierter Schaltkreise (ICs) überflüssig macht, um verschiedene zusammengesetzte verbesserte Funktionen unabhängig voneinander zu ermöglichen. Ein wichtiger Markt für die SoC-Implementierung ist der Automobilsektor. Automobil-SoCs haben es Automobilherstellern ermöglicht, fortschrittlichere automatisierte Systeme zu implementieren und Kunden innovative Erlebnisse zu bieten. Aufgrund der vielen Vorteile von Automobil-SoCs und des wachsenden Bedarfs an verbesserten Fahrerlebnissen wird in naher Zukunft in Entwicklungsländern wie China und Indien ein deutliches Wachstum bei Automobil-SoCs prognostiziert.

Automobil-SoC-Markt

Globaler Automobil-SoC-Markt: Wachstumsfaktoren

Mehrere Automobilhersteller unterschiedlicher Fahrzeugtypen nutzen Automobil-SoCs, um ihren Kunden ein nahtloses, hochmodernes Fahrerlebnis zu bieten. Darüber hinaus ist die Einführung von Elektro- und Hybridfahrzeugen der Hauptgrund für das Wachstum des globalen Automobil-SoC-Marktes. Es wird erwartet, dass der weltweite Automobil-SoC-Markt in den kommenden Jahren schnell wachsen wird. Dies hängt mit der steigenden Nachfrage nach hochmodernen Automobil-Konnektivitätschips zusammen, die eine Datenvernetzung mit großer Kapazität ermöglichen, sowie nach hochentwickelten Automobilen, die sowohl Fahrer als auch Fußgänger schützen.

>>> Holen Sie sich ein kostenloses Beispiel-PDF dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Die zukünftigen Wachstumsaussichten für den globalen Automobil-SoC-Markt ergeben sich aus der Entwicklung und Vermarktung vollständig autonomer Autos, beispielsweise fahrerloser Taxis. Es wird erwartet, dass Hochleistungs-Automobilchips in naher Zukunft stark in intelligenten Fahrzeugen eingesetzt werden, da eine gleichzeitige Datenverarbeitung durch eine große Anzahl von Sensoren erforderlich ist, die in den Fahrzeugen für vollautomatische Automobile und andere Fahrzeuge eingebaut sind. Einige bedeutende Unternehmen, darunter die NVIDIA Corporation, haben diese SoCs als Supercomputer im Taschenformat bezeichnet. Es wird erwartet, dass sie bald zur Standardausstattung von Automatikautos gehören werden. Die Einführung fortschrittlicher Technologie und das schnelle Wirtschaftswachstum der Entwicklungsländer in Asien sind die beiden Hauptfaktoren, die die Weiterentwicklung des globalen Automobil-SoC-Marktes vorantreiben.

Globaler Automobil-SoC-Markt: Segmentierung

Eine Segmentierung des weltweiten Automobil-SoC-Marktes nach Komponente, Fahrzeug, Anwendung und Geografie ist möglich. Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Speicher, Logik-ICs, Mikrocontroller und Mikroprozessoren sowie analoge ICs unterteilt. Der Markt wird je nach Fahrzeugtyp in Personen- und Nutzfahrzeuge unterteilt. Der globale Automotive-SoC-Markt kann je nach Anwendung in vier Segmente unterteilt werden: Sicherheit, Fahrwerk, Karosserieelektronik, Telematik & Infotainment sowie Antriebsstrang. Eines der Elemente, die die Einführung des ADAS-Rahmenwerks vorantreiben, ist das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit von Sicherheit und Unterstützung beim Betrieb eines Fahrzeugs, um den Schutz des Benutzers zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird erwartet, dass die Sicherheitsanwendung auf dem globalen Automobil-SoC-Markt in naher Zukunft ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.

Globaler Automotive-SoC-Markt: Regionale Analyse

Aufgrund der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der gesamten Automobilproduktion in dieser Region stattfindet, liegt der asiatisch-pazifische Raum auf Platz 1. Umgekehrt ist Europa gemessen am Marktanteil der zweitgrößte Markt. Da auf dem europäischen Markt Luxusautomobilunternehmen wie BMW, Porsche, Volkswagen und AUDI beheimatet sind, wird erwartet, dass die Entwicklung von Automobil-SoCs erheblich zunehmen wird. Es wird erwartet, dass Nordamerika auf absehbare Zeit seine Position auf dem globalen Automobil-SoC-Markt behaupten und erheblich zu seinem aktuellen Marktanteil beitragen wird. Es wird erwartet, dass der Automobil-SoC-Markt in dieser Region in Zukunft eine bemerkenswerte allmähliche Chance bieten wird.

Globaler Automotive-SoC-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Wettbewerbern auf dem globalen Automobil-SoC-Markt gehören:

NVIDIA Corporation

Robert Bosch GmbH

Qualcomm-Technologien

Renesas Electronics

NXP Semiconductors

Texas Instruments Incorporated

STMicroelectronics

AQUANTIA CORP.

Unternehmen wie die NVIDIA Corporation streben die Entwicklung von Chips mit großer Rechenleistung und Chips mit hoher Netzwerkkapazität für vollständig autonome intelligente Automobile an.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Der globale Automotive-SoC-Markt ist wie folgt segmentiert:

Nach Komponente

Analoge ICs

Mikrocontroller und Mikroprozessoren

Logik-ICs

Und Erinnerung

Mit dem Fahrzeug

Nutzfahrzeuge

Passagierfahrzeuge

Auf Antrag

Antriebsstrang

Telematik und Infotainment

Sicherheit

Chassis

Körperelektronik

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/latest-global-hyaluronidase-market-sizeshare-worth-usd-ram-rupnur-a4rif

https://www.linkedin.com/pulse/latest-report-global-eyelashes-enhancing-agents-market-ram-rupnur-lsfcf

https://www.linkedin.com/pulse/goat-milk-market-growth-business-strategies-forecast-2028-gwqzf

https://www.linkedin.com/pulse/ketogenic-diet-market-size-growth-insights-latest-database-c2gxf

https://www.linkedin.com/pulse/malt-extracts-ingredients-market-size-extensive-rgrlf

https://www.linkedin.com/pulse/moringa-products-market-size-research-report-i0jsf

https://www.linkedin.com/pulse/microkristalline-cellulose-market-size-latest-reports-pundalik-kokare-hyzlf

https://www.linkedin.com/pulse/peptide-therapeutics-market-growth-business-forecast-2026-kokare-ltxnf

https://www.linkedin.com/pulse/pyrogen-testing-market-size-2023-2030-booming-globally-sagar-kumar-7oazf

https://www.linkedin.com/pulse/biodegradable-water-bottles-market-size-industry-share-mahavir-aiwale-obxwf/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-soc-market-size-industry-share-forecast-2030-anil-shinde-fbwff/

https://www.linkedin.com/pulse/automated-infrastructure-management-aim-solutions-market-aiwale-frtaf/

https://www.linkedin.com/pulse/airway-clearance-system-market-size-industry-share-forecast-shinde-dq1yf/

https://www.linkedin.com/pulse/active-nutraceuticals-ingredients-market-size-industry-mahavir-aiwale-abdlf/

https://www.linkedin.com/pulse/top-10-cancer-drugs-market-size-industry-share-forecast-anil-shinde-bujwf/