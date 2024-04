Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Ship-to-Shore-Kräne, 2030

Der Markt für Schiffs-Land-Kräne wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von etwa 4136,72 Millionen USD erreichen und von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,11 % wachsen. Der Marktwert wurde für 2022 auf 2986,47 Millionen USD geschätzt. Schiffs-Land-Kräne sind speziell gebaute Kräne, die die Bedürfnisse des Kunden erfüllen, indem sie über eine breite Palette an Funktionen und komplizierten Details verfügen. Diese bestehen aus Stahlkonstruktion, erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen, elektrischer Ausrüstung, Spreizer, Maschinenraum, Laufkatzen-Fahrmechanismus, Kranfahrmechanismus, Kippmechanismus, Nickmechanismus und Hebemechanismus.

Globaler Markt für Ship-to-Shore-Kräne: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Container-Verladekräne wächst weltweit rasant. Der Bedarf an sicheren und effizienten Lade- und Entladegeräten wächst. Zu den Faktoren gehören die Verwendung größerer Schiffe sowie eine Zunahme des Seehandels und -transports. All diese Trends tragen zur Expansion des globalen Marktes bei. Container-Verladekräne dienen als Brücke zwischen Schiffen und Terminals und werden normalerweise für den Umschlag beladener Container von und zu Schiffen eingesetzt. Sie sind wichtige Maschinen, da die Wirtschaft der meisten Länder auf der Effizienz und Sicherheit ihrer Transporte beruht. Hochleistungsfähige Container-Verladekräne haben ein geringeres Eigengewicht, minimale Ausfallzeiten und eine hohe Zuverlässigkeit, einen stabilen und starren Rahmen, eine präzise Speeder-Positionierung, niedrige Lebenszykluskosten und eine verbesserte Leistung bei starken Winden. Darüber hinaus bieten sie auch eine höhere Produktivität.

Markt für Ship-to-Shore-Kräne

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Aufgrund dieser und anderer Vorteile werden Schiffs-Land-Krane in den meisten Häfen häufig eingesetzt. Dies trägt zur weltweiten Expansion der Schiffs-Land-Kranbranche bei. Darüber hinaus sind die erheblichen Investitionen der Hersteller in die Herstellung von Schiffs-Land-Kranen verschiedener Bauarten und in die Erweiterung von Schiffs-Land-Krananlagen zur Reduzierung des Containerverkehrs einer der Haupttreiber der Expansion des globalen Marktes. Darüber hinaus werden im Prognosezeitraum technologische Entwicklungen wie die Automatisierung von Schiffs-Land-Kranen wahrscheinlich lukrative Chancen für die Expansion des globalen Schiffs-Land-Kranmarktes schaffen. Die steigenden Kosten, die größere Erweiterungen erforderlich machen und die Preise der Kräne in die Höhe treiben, könnten jedoch das Wachstum des globalen Schiffs-Land-Kranmarktes verhindern.

Die Covid-19-Epidemie hat sich negativ auf die Expansion des Schiffs-zu-Land-Kransektors weltweit ausgewirkt. Die meisten Regierungen haben ihre Länder unter extremen Lockdown gestellt und ihre Grenzen abgeriegelt. Während der Epidemie wurden Handels- und Transportbeschränkungen eingeführt und die Häfen gesperrt. Sowohl die Terminal- als auch die Vertriebszentrumsaktivitäten wurden eingestellt. Darüber hinaus wurde die Produktion von Schiffs-zu-Land-Kränen auch durch die Nichtverfügbarkeit des Rohmaterials infolge einer Unterbrechung der Lieferkette beeinträchtigt. Mitten in der Pandemie behinderten all diese Probleme die Expansion des Marktes insgesamt.

Globaler Markt für Ship-to-Shore-Kräne: Segmentierung

Der Markt für Ship-to-Shore-Kräne ist je nach Region, Stromversorgung und Reichweite in zwei Segmente unterteilt. Der weltweite Markt für Ship-to-Shore-Kräne ist je nach Reichweite in vier Segmente unterteilt: weniger als 40, 40 bis 49, 50 bis 60 und über 60. Es wird erwartet, dass der Markt von dem Segment über 60 dominiert wird. Der globale Markt ist je nach Stromversorgung in drei Segmente unterteilt: Diesel, Elektro und Hybrid. Elektrische Ship-to-Shore-Kräne werden voraussichtlich im Prognosezeitraum den größten Anteil davon ausmachen.

Globaler Markt für Ship-to-Shore-Kräne: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum den größten Umsatzanteil erwirtschaften und den globalen Markt für Schiffs-zu-Land-Krane dominieren. Der Markt in dieser Region wächst aufgrund von Faktoren wie Hafenerweiterungen, erheblichen Ausgaben für die Infrastrukturentwicklung und einer Zunahme der Installation von Schiffs-zu-Land-Kranen zur Reduzierung des Containerverkehrs in Ländern wie Indien. Aufgrund ihres Einsatzes automatisierter und elektrischer Schiffs-zu-Land-Krane dürften Nordamerika und Europa ebenfalls einen beträchtlichen Marktanteil halten.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler Markt für Ship-to-Shore-Kräne: Wettbewerbsfähige Akteure

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.

Anupam Industries Limited SANY Group Co. Ltd.

Kranunion GmbH Konecranes

MAC PORT Port Operating Machines srl

Wison Group Liebherr-International AG

Noell Crane Systems (China) Limited

Das Wort

Nach Stromversorgung

Hybrid

Elektrisch

Diesel

Globaler Markt für Ship-to-Shore-Kräne: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/sports-flooring-market-size-share-research-report-2022-2030-kokare-8jtef

https://www.linkedin.com/pulse/2026-africa-chlorinated-polyvinyl-chloride-market-size-kokare-hqhof

https://www.linkedin.com/pulse/ai-agriculture-market-size-2020-growth-opportunities-future-kumar-gmoyf

https://www.linkedin.com/pulse/alcohol-free-mouthwash-market-size-extensive-demand-new-sagar-kumar-rzlcf

https://www.linkedin.com/pulse/pressure-pumping-market-size-share-industry-trends-outlook-aiwale-n96kf/

https://www.linkedin.com/pulse/hornbeam-market-size-share-trends-2030-anil-shinde-9bmsf/

https://www.linkedin.com/pulse/audio-door-phones-market-size-industry-share-forecast-mahavir-aiwale-k2dlf/

https://www.linkedin.com/pulse/digital-logistics-market-growth-size-share-trends-forecast-shinde-gufrf/

https://www.linkedin.com/pulse/butadiene-market-size-share-trends-2030-mahavir-aiwale-rkn9f/

https://www.linkedin.com/pulse/ship-to-shore-cranes-market-size-industry-share-forecast-anil-shinde-7wkof/