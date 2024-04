Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für die Vertragsentwicklung von Biologika, Ausblick und Prognose, 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Vertragsentwicklungen im Bereich Biologika von seinem geschätzten Wert von 7,96 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 16,18 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Während des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,20 % gerechnet. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum im globalen Markt für Vertragsentwicklungen im Bereich Biologika im Laufe des Prognosejahres vorantreiben, behindern und die Nachfrage beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, neue Chancen im Bereich der Märkte für Vertragsentwicklungen im Bereich Biologika zu nutzen und zu erkunden.

Globaler Markt für Vertragsentwicklung von Biologika: Überblick

Bei der Auftragsentwicklung für Biologika handelt es sich um ein Full-Service-Outsourcing-Geschäft, das Biomaterialien für die Biotechnologie, Pharmazie und medizinische Geräte unter der Marke eines anderen Unternehmens produziert.

Markt für Vertragsentwicklung von Biologika

Globaler Markt für Vertragsentwicklung im Bereich Biologika: Wachstumsfaktoren

Ein günstiges Klima für die Durchführung klinischer Studien, die Auslagerung von Forschung und Entwicklung durch Pharmaunternehmen und die schnelle Einführung hochmoderner biologischer Herstellungsverfahren sind einige der Schlüsselfaktoren, die den weltweiten Markt für die Auftragsentwicklung von Biologika antreiben. Aufgrund der zunehmenden Fusions- und Kooperationsaktivitäten exportieren Pharma- und Biopharmaunternehmen mehr, um in Industrie- und Entwicklungsländern zu expandieren. Um sein Gentherapie-Portfolio zu stärken, kaufte Thermo Fisher Scientific Inc. beispielsweise Brammer Bio, einen Pionier in der Auftragsentwicklung von Zell- und Gentherapien.

In den letzten Jahren ist die Prävalenz von Krankheiten wie Krebs, neurologischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gynäkologischen Erkrankungen und Augenerkrankungen gestiegen. Eine Reihe von Titanen der Pharmaindustrie tragen zur Entwicklung innovativer Behandlungen zur wirksamen Behandlung verschiedener Krankheiten bei, und das CDMOS im Gesundheitswesen hat sich als Lebensretter in der Patientenversorgung erwiesen. Die Branche wächst aufgrund der erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für potenzielle technologische Fortschritte schnell. Biologische Verträge gehen schrittweise zu Bioreaktoren für den einmaligen Gebrauch über, um anfängliche Kosten zu sparen und die Fertigungsflexibilität zu verbessern. Der globale Markt für Vertragsentwicklungen für Biologika wird durch ein steigendes Angebot an Biologie aufgrund verbesserter Produktivität und Flexibilität in der Fertigung angetrieben.

Markt für Vertragsentwicklung von Biologika

Globaler Markt für Vertragsentwicklung im Bereich Biologika: Segmentierung

Es gibt vier Hauptarten, um den globalen Markt für die Auftragsentwicklung von Biologika zu segmentieren: Quelle, Produkt, Krankheit und Geografie. Der Markt kann je nach Quelle in Säugetier-, Mikroben- und andere Segmente unterteilt werden. Die Säugetierkategorie mit dem größten Marktanteil wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark wachsen. Die Verwendung von Säugetierzellen zur Proteinsynthese zur Herstellung präziser posttransnationaler Säugetierproteine ​​ist für das Wachstum verantwortlich. Wenn es um die Entwicklung von CMO-Zellen und Proteintherapien geht, sind chinesische Säugetierzellen am beliebtesten. In den geplanten Jahren wird erwartet, dass das Segment der Mikrobenzellen schnell wächst. Die Hauptverwendungszwecke mikrobieller Zelllinien sind die Synthese von Enzymen, Zytokinen, Hormonen und anderen Substanzen.

Der Markt kann je nach Produkt in zwei Segmente unterteilt werden: Zelllinienentwicklung und Prozessentwicklung. Auf dem globalen Markt für die Auftragsentwicklung von Biologika hat der Sektor Prozessentwicklung den größten Marktanteil. Es ist möglich, die Prozessentwicklung weiter in Downstream-, Upstream- und andere Kategorien zu unterteilen. Die Auswahl der geeigneten Zelllinie, des Bioreaktorsystems, der Betriebsabmessungen und des Kulturmediums sind alle Teil des Upstream-Prozesses. Das Testen und Reinigen eines fermentierten Mediums, das ein Inokulum enthält, sind Schritte im Downstream-Prozess. Die Downstream-Prozessphase umfasst eine Reihe qualitativer Bewertungen, wie Verpackung, Überprüfung der Politur, physikochemisch Charakterisierung und medizinische Analyse. Der Markt kann je nach Krankheit in Segmente unterteilt werden, wie hämatologische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, immunologische Erkrankungen und Onkologie. Den größten Marktanteil hat die Kategorie Onkologie. Im Bereich Immunologie wird für die Prognosejahre eine hohe Wachstumsrate erwartet. Weltweit gibt es immer mehr Fälle von Funktionsstörungen des Immunsystems.

Globaler Markt für Vertragsentwicklungen im Bereich Biologika: Regionale Analyse

Nordamerika hält den größten Anteil am weltweiten Markt für Vertragsentwicklungen im Bereich Biologika. Der Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung und die lokale Präsenz multinationaler Konzerne sind für das Wachstum der Region verantwortlich. Der regionale Markt wird durch das Wachstum der Vertragsentwicklung (CDO) angekurbelt, das auch mit der Zunahme der Auslagerung von Aufgaben und klinischen Studien verbunden ist. Der asiatisch-pazifische Raum wird in den prognostizierten Jahren voraussichtlich stark wachsen. Der Wachstumsschub ist auf Änderungen am Bewertungsstandard für klinische Studien und erhöhte Investitionen wichtiger Branchenakteure in die Weiterentwicklung der Technologie zurückzuführen.

Globaler Markt für Vertragsentwicklung im Bereich Biologika: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für die Auftragsentwicklung von Biologika zählen:

WuXi Biologics

AGC Biologics

Genscript Biotech Corporation

Abzena Ltd.

SE Thermo Fisher (Patheon)

Bionova Wissenschaftliche

LakePharma

STC Biologics, Inc.

Hansen

Fujifilm Diosynth Biotechnologies

KBI Biopharma

Boehringer Ingelheim BioXcellence

AGC Biologics.

Der globale Markt für die Vertragsentwicklung von Biologika ist wie folgt segmentiert:

Nach Quelle

Säugetier

mikrobiell

und andere

Nach Produkt

Zelllinienentwicklung

Prozessentwicklung

Nach Krankheit

Onkologie

immunologische Störungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

hämatologische Störungen

und andere

Globaler Markt für Vertragsentwicklungen im Bereich Biologika: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

