Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Veterinärteleradiologie, 2032

Der weltweite Markt für Veterinärteleradiologie erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen im Wert von etwa 245,66 Millionen US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 344,05 Millionen US-Dollar erzielen, was im Zeitraum von 2024 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 3,73 % verzeichnen wird

Globaler Markt für Veterinärteleradiologie: Überblick

Der Prozess der Entschlüsselung und Auswertung medizinischer Bilder mit Hilfe eines Radiologen, der zum Zeitpunkt der Bildaufnahme nicht vor Ort war, wird als Veterinärteleradiologie bezeichnet. Krankenhäuser, Tierkliniken und Veterinärradiologieinstitute nutzen diese Technik häufig. Durch den Einsatz modernster Technologien ermöglicht die Teleradiologie Radiologen eine bessere Patientenversorgung, ohne dass es zu Verzögerungen im Therapieverlauf kommt. Dank der Telemedizin, die kostenlose Video- oder Audioanrufe ohne zusätzliche Gebühr ermöglicht, haben Tierhalter jetzt einen einfacheren Zugang zu Tierärzten für Konsultationen und Behandlungen.

Globaler Markt für Veterinärteleradiologie: Wachstumsfaktoren

Die aufstrebenden Bereiche Nutz-, Haus- und Heimtiere gehören zu den Hauptantriebskräften für die weltweite Expansion des Marktes für Veterinärteleradiologie. Darüber hinaus ermutigt die zunehmende Zahl von Tierkrankheiten Einzelpersonen, die Teleradiologie für die tierärztliche Versorgung zu nutzen. Durch die kontinuierlichen Fortschritte und Entwicklungen im Bereich der teleradiologischen Dienstleistungen werden den Kunden genaue Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz haben die zunehmenden Tätigkeitsbereiche und Gehaltsniveaus im Veterinärbereich weltweit zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Tierärzte geführt. Die Breite der medizinischen Bildgebungstechnologie wird durch die zunehmende Digitalisierung in vielen Bereichen, insbesondere in den westlichen Ländern, erheblich erweitert. Doch die Anwendung künstlicher Intelligenz in der veterinärmedizinischen Teleradiologie nimmt zu und eröffnet weltweit eine Reihe profitabler Geschäftsaussichten.

Veterinärteleradiologische Unternehmen konzentrieren sich stets auf die Entwicklung effizienter Computersoftware, die künstliche Intelligenz nutzt, um Röntgenstrahlen zu analysieren und deren Interpretation in wenigen Minuten zu beschleunigen. Aber die wachsende Beliebtheit von Haustierversicherungen steigert auch die Nachfrage nach veterinärmedizinischen Teleradiologiediensten und verwandten Produkten, was dem Markt zu einer Expansion verhelfen wird. Darüber hinaus werden die wachsende Zahl von Tierbesitzern weltweit und das öffentliche Wissen über die Verfügbarkeit von Behandlungen für eine Vielzahl von Tierkrankheiten die Marktexpansion unterstützen. Heutzutage werden cloudbasierte Teleradiologiedienste immer beliebter, da sie für Ärzte erschwinglicher und bequemer zu nutzen sind. Das zunehmende frei verfügbare Einkommen der Menschen, insbesondere in Entwicklungsländern.

Globaler Markt für Veterinärteleradiologie: Segmentierung

Auf dem weltweiten Markt für Veterinärteleradiologie gibt es vier Segmente: Endbenutzer, Modalitätsmaterial, Service und Region. Krankenhäuser, Tierkliniken und Veterinärradiologiezentren sind die verschiedenen Endverbrauchersegmente des Marktes. Da so viele Menschen Krankenhäuser zur Therapie aufsuchen, ist das Krankenhaussegment führend auf dem weltweiten Markt für veterinärmedizinische Teleradiologie. Der Markt kann je nach verwendetem Modalitätsmaterial in die Segmente Nuklearscan, Ultraschallscan, Magnetresonanztomographie, Computertomographie und Röntgen unterteilt werden. Auf dem globalen Markt für veterinärmedizinische Teleradiologie hat der CT-Scan-Sektor den größten Marktanteil. Dennoch wird erwartet, dass sich das MRT-Scan-Segment im Verlauf des Projektionszeitraums am schnellsten entwickeln wird. Der Markt lässt sich auf der Grundlage der angebotenen Dienstleistungen in Subspezialitäten wie Lektüre, Zweitmeinungen, Notfallversorgung, Date-Night-Abdeckung und andere Kategorien unterteilen. Die Uhrzeit und das Datum.

Globaler Markt für Veterinärteleradiologie: Regionale Analyse

Da es in der Region so viele Tierhalter gibt, hat Nordamerika den größten Marktanteil in der weltweiten Veterinär-Teleradiologiebranche. Der regionale Markt wird weiter wachsen, da sich die Verbraucher der Verfügbarkeit veterinärmedizinischer Teleradiologiedienste bewusster werden. Aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens wird im asiatisch-pazifischen Raum in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Wachstum gerechnet. Darüber hinaus wird die zunehmende Abdeckung veterinärmedizinischer Teleradiologiedienste in der Region im geplanten Zeitraum wahrscheinlich zu einer weiteren Expansion des regionalen Marktes führen.

Globaler Markt für Veterinärteleradiologie: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der bedeutendsten Akteure der Welt

VICSD-Teleradiologiegruppe

offen

Tierbildgebung

Veterinärmedizinisches Zentrum

BluePearl Veterinary Partners

Lynx Group plc

VetCT

VetRad

und Veterinary Imaging Consultations, Inc.

Globaler Markt für Veterinärteleradiologie: Segmente

Nach Servicetyp

Notfallversorgung

Abdeckung tagsüber

zweite Meinung

Subspezialität Lesen

Basierend auf der Tierart

Tierfreunde

Nutztiere

Nach Modalität

Röntgen

Computertomographie (CT)-Scan

Magnetresonanztomographie

Ultraschalluntersuchung

Nuklearscan

Vom Endbenutzer

Tierkliniken

Tierkliniken

Veterinärradiologische Zentren

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

