Marktgröße für chirurgisches Nahtmaterial 2024–2032. Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Laut dem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die globale Marktgröße für chirurgisches Nahtmaterial im Jahr 2023 auf 4.137,82 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2032 voraussichtlich 7.505,45 Millionen US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,84 % wächst. im Prognosezeitraum. Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Marktes für chirurgisches Nahtmaterial im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Möglichkeiten in der Branche des Marktes für chirurgisches Nahtmaterial zu navigieren und zu erkunden.

Markt für chirurgisches Nahtmaterial: Überblick

Bei einer chirurgischen Naht handelt es sich um ein medizinisches Gerät oder Gerät zum Nähen der Coetaneus-Verletzung und zum Verschließen der Operationsöffnung. Es wird zum Nähen von inneren Organen nach Operationen, Blutgefäßen, Haut und allen anderen Geweben des menschlichen Körpers verwendet. Das Hauptmerkmal von Nähten besteht darin, dass sie resorbierbar oder nicht resorbierbar sind und je nach Anforderung und chirurgischem Eingriff unterschiedliche Eigenschaften (z. B. Knotensicherheit und Zugfestigkeit) aufweisen.

Markt für chirurgisches Nahtmaterial

Chirurgisches Nahtmaterial besteht aus resorbierbarem und nicht resorbierbarem Nahtmaterial. Das resorbierbare chirurgische Nahtmaterial kann im Laufe der Zeit sicher im Gewebe geteilt werden, ohne dass es zu Eingriffen kommt. Das nicht resorbierbare Nahtmaterial enthält Substanzen, die nicht durch die genetischen Bewegungen des Körpergewebes verstoffwechselt werden. Diese nicht resorbierbaren Nähte können vom Arzt nach Abheilung der Verletzung gelöst werden. Ein chirurgisches Nahtmaterial besteht aus synthetischen und natürlichen Materialien. Natürliche Materialien bestehen aus Leinen, Seide, synthetischen Materialien und Katgut, bestehen aus Polymilchsäure und Polyglykolsäure.

Markt für chirurgisches Nahtmaterial: Wachstumsfaktoren

Derzeit wird der weltweite Markt für chirurgisches Nahtmaterial durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung, das zunehmende Auftreten von chronischen Krankheiten, steigende Gesundheitskosten, die zunehmende Zahl von Operationen durch Verbrennungen und die steigende Zahl von Krankenhäusern angetrieben. Andererseits spielen die steigende Nachfrage nach hochentwickelten Materialien zum Verschluss von Verletzungen, das langsame Wachstum der Produktentwicklung bei chirurgischem Nahtmaterial und die geringen Nachteile oder Nebenwirkungen von chirurgischem Nahtmaterial eine wichtige Rolle und sind die wichtigste Blockade für diesen Markt.

Darüber hinaus sind die zunehmende Reaktionsfähigkeit des Gesundheitswesens und die Förderung mehrerer staatlicher Erstattungsrichtlinien weitere Aspekte, die die Marktentwicklung fördern. Andererseits sind der zunehmende Wettbewerb zwischen den Hauptakteuren und strenge Vorschriften die Haupthindernisse für die Steuerung der Marktexpansion.

Markt für chirurgisches Nahtmaterial: Segmentierung

Der Markt für chirurgisches Nahtmaterial ist nach Anwendung, Produkttyp und Region unterteilt. Je nach Produkttyp ist der Markt weitgehend in Nahtmaterial und automatische Nahtgeräte unterteilt. Der Nahtmaterialmarkt dominierte den Markt mit einer deutlichen Wachstumsrate im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich seine Vormachtstellung in den kommenden Jahren beibehalten. Basierend auf der Art wird der globale Nahtmaterialmarkt in resorbierbares und nicht resorbierbares Nahtmaterial unterteilt. Resorbierbares Nahtmaterial wird häufig bei verschiedenen Operationen verwendet, insbesondere bei Operationen an inneren Körperteilen, da es in der Regel biologisch abbaubar ist und das Körpergewebe nach einer bestimmten Zeitspanne hydrolysiert. Dieser Abschnitt machte im vergangenen Jahr den größten Anteil am Nahtmaterialmarkt aus und dürfte in den kommenden Jahren der sich am stärksten entwickelnde Markt sein.

Basierend auf der Anwendung wird in orthopädische, kardiovaskuläre, gynäkologische, allgemeine, ophthalmologische und andere unterschiedliche Operationen unterteilt. Der Anwendungsbereich für allgemeine Operationen kontrollierte im vergangenen Jahr den Markt für chirurgisches Nahtmaterial und wird diese Vormachtstellung voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beibehalten.

Markt für chirurgisches Nahtmaterial: Regionale Analyse

Regional hatte Nordamerika den größten Marktanteil am globalen Markt für chirurgisches Nahtmaterial. Dies ist auf die höhere Akzeptanz technologisch hochentwickelter Produkte wie antibakteriell beschichtetem und resorbierbarem Nahtmaterial in diesem Bereich, die Entwicklung chirurgischer Methoden mit zunehmender Prävalenz verschiedener chronischer Krankheiten und den Ausbau des Wundmanagementsegments zurückzuführen. Auf der anderen Seite wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich die Region mit dem höchsten Wachstum sein, da dort viele Patienten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, Koronarthrombose und anderen Erkrankungen leiden.

Darüber hinaus bieten Südkorea, Indien, China und andere Regionen im asiatisch-pazifischen Raum große Wachstumsaussichten für die wichtigsten Akteure aufgrund einer besseren Gesundheitsinfrastruktur, eines wachsenden Wissens im Gesundheitswesen, eines höheren verfügbaren Einkommens, einer steigenden Nachfrage nach verbesserter Gesundheitsversorgung und steigender Arzneimittel Tourismus Industrie.

Markt für chirurgisches Nahtmaterial: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure des globalen Marktes für chirurgisches Nahtmaterial sind:

Johnson & Johnson Inc.

B. Braun Melsungen AG

Smith & Nephew plc

Demetech Corporation

Conmed Corporation

W. L. Gore & Associates

Boston Scientific Corporation

3M Healthcare

Medtronic Inc.

Sutures India Pvt Ltd.

Paul Hartmann AG

Kinetic Concepts, Inc.

Endoevolution LLC

International Farmaceutica SA De CV

Molnlycke Healthcare

ConvaTec Inc.

Coloplast Corporation

Hollister Incorporated

BSN Medical

Urgo Medical.

Der globale Markt für chirurgisches Nahtmaterial ist wie folgt unterteilt:

Auf Antrag

Nähte

Automatische Nähgeräte

Nach Produkttyp

resorbierbar

nicht resorbierbares Nahtmaterial

Globaler Markt für chirurgisches Nahtmaterial: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

